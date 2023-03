Si bien es cierto que la ansiedad provoca apetito, es también correcto afirmar que la alimentación influye en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones. ¿En algún momento has sentido que estás comiendo simplemente para satisfacer tu estado de ánimo? ¿Te has detenido a pensar si tu irritabilidad o depresión pudieran estar relacionadas a tu estilo de vida, en especial tu alimentación? Pues, si lo has pensado, no estás lejos de la realidad.

Ahora bien, ¿cuál es la ciencia detrás de este fenómeno? Primero, se debe reconocer la función del cerebro. Este es el órgano de nuestro cuerpo que más actividad y energía consume, incluso cuando estamos en descanso. Por tal razón, necesita energía constante para su correcto funcionamiento. Si todo lo que comemos se traduce en energía, podemos asegurar que una alimentación de calidad logrará los mejores resultados.

Estudios que han evaluado la diferencia entre la calidad y densidad nutricional de los alimentos, y su efecto en los síntomas de la depresión, han encontrado que el riesgo es entre un 25 y un 35 % menor en quienes siguen una alimentación rica en vegetales, frutas, granos enteros, pescados y mariscos. Cuando evaluamos por qué, reconocemos que uno de los principales transmisores de información relacionada con el estado de ánimo, las emociones, el apetito y la digestión es la serotonina.

El 95 % de este químico es producido en el intestino, por tal razón, podría ser asertivo pensar que el correcto funcionamiento gastrointestinal influye en la correcta producción de una de las sustancias responsables de regular los estados de ánimo del individuo. Concurrente a este hallazgo, encontramos que un estudio publicado en una revista de neurociencia y nutrición concluyó que la dieta mediterránea modificada, diseñada para adultos con depresión mayor, puede ser una práctica clínica efectiva para controlar los síntomas de dicha afección. A tales efectos, se hace interesante comprender la relación entre la dieta, el estrés y el estado de ánimo, ya que podría tener implicaciones importantes en el tratamiento de dichos padecimientos.

A continuación, cinco alimentos para asegurar un mejor funcionamiento físico y mental:

1. Alimentos ricos en probióticos: Alimentos tales como el yogur, el kéfir, el kombucha o el tempeh, por mencionar algunos, le garantizan a tu flora intestinal una óptima salud. Basado en lo antes mencionado, se podría inferir que el trabajo que realizan las bacterias beneficiosas del intestino afecta la producción de serotonina, impactando las funciones fisiológicas del individuo. En conclusión, aumentar el consumo de alimentos que nutran las bacterias beneficiosas del intestino te garantizará mejores niveles de producción de serotonina.

2. Nueces y semillas: Además de asegurar una salud intestinal óptima, se hace prudente nombrar cuáles son los nutrientes necesarios para la correcta producción de la serotonina. En este caso, las nueces y las semillas son ricas en triptófano, magnesio, selenio y zinc, una combinación importante de nutrientes que favorecen la síntesis de esta sustancia.

3. Pescado: Los pescados azules como el atún y el salmón son ricos en grasas saludables. Dichos ácidos grasos, provenientes principalmente del omega-3, no se producen naturalmente en nuestro cuerpo, por lo que es necesario obtenerlos de los alimentos que comemos. Si los incluimos en nuestra alimentación como sustituto a alguna u otra carne procesada, nos asegurará grandes beneficios para la salud emocional. Esto lo podemos mencionar luego de que varios estudios demostraran que una dieta balanceada, rica en aceite de pescado, puede mejorar la salud mental en personas con depresión.

4. Chocolate: El chocolate, proveniente de 85 % cacao o más, es rico en fibra, antioxidantes y minerales como hierro, magnesio y zinc. En el caso particular de las emociones, un estudio concluyó que el chocolate negro ejerce efectos prebióticos, por lo que ayuda a alimentar las bacterias beneficiosas del intestino. Como ya hemos mencionado, tener una adecuada salud intestinal asegura una producción saludable de los neurotransmisores que toman un papel importante en nuestro estado de ánimo. Por tanto, esos antojos que sientes por el chocolate no son una pura casualidad.

5. Legumbres: Las habichuelas, los gandules, las lentejas y los garbanzos son excelentes fuentes de vitaminas del complejo B, en especial de folato y vitamina B6. Esta vitamina juega un rol importante en la producción de los neurotransmisores responsables de hacerte sentir bien y en la comunicación de todas las señales nerviosas del cuerpo. Por ello, alguna deficiencia nutricional significativa podría poner en riesgo la salud emocional, si, además, la persona se ve rodeada de factores ambientales que detonan dichos sentimientos.

Aunque muchos otros alimentos podrían describirse como estimulantes del estado de ánimo, no existe uno perfecto que sea capaz de prevenir enfermedades o mejorar la salud. Por tal razón, una alimentación variada que provenga de alimentos frescos, ricos en fibra, proteína, vitaminas y minerales, te asegurará los nutrientes necesarios para mantener tu cuerpo en óptimas condiciones. Una combinación de alimentación y actividad física que nutra su estilo de vida, te ayudará a minimizar los factores que pueden influir en tu salud mental y emocional.

Con esta información, deseo nutrir tu conocimiento para que, cuando sientas esos síntomas de ansiedad, estrés o depresión, no recurras a consumir comida chatarra, alta en azúcar. Esto solo podría deteriorar aún más tu estado de ánimo. No le des oportunidad a tu mente de dominar tu alimentación. A su vez, anticipa y experimenta con alimentos frescos, prueba nuevas texturas y diviértete con diferentes sabores. Te invito a que disfrutes de una alimentación sana, que enriquezca tu alma y tu corazón, te aseguro que te deleitarás con el resultado.

La autora es nutricionista-dietista y miembro del CNDPR.