Durante el embarazo, es importante crear buenos hábitos alimentarios que aporten nutrientes esenciales para el crecimiento y el desarrollo del bebé. La Academia de Nutrición y Dietética recomienda una ganancia apropiada de peso, una alimentación balanceada, realizar actividad física y tomar suplementos de vitaminas y minerales prenatales durante todo el período de gestación para promover el bienestar de ambos.

No existe una dieta especial para el período de embarazo. Por lo tanto, se advierte no crear restricciones alimentarias ni hacer dietas extremas, ya que estas podrían poner en riesgo la salud de la mamá y del bebé. No obstante, el pescado crudo (sushi), pescados altos en mercurio como el tiburón y el consumo de bebidas alcohólicas se deben evitar. La meta durante el embarazo debe ser obtener nutrientes suficientes que promuevan el desarrollo y el crecimiento del bebé. Alimentos como: frutas, vegetales, granos enteros, proteína baja en grasa y grasas saludables, contienen esos nutrientes. En ocasiones, escuchamos personas decir: “ahora tienes que comer por dos”, pero eso no es cierto ni saludable. El aumento calórico durante el embarazo no es tan excesivo. En vez de enfocarnos en las calorías, mejor debemos enfocarnos en hacer mejores elecciones a la hora de comer.

El primer trimestre de gestación es un momento crucial durante la etapa del embarazo. Estudios demuestran que el 70% de las mujeres experimentan náuseas, vómitos y fatiga (“mala barriga”) durante este período. Algunos factores que contribuyen a esto son niveles elevados de ciertas hormonas y estrés durante este período. Sin embargo, hay alimentos y hábitos que podrían ayudar a disminuir estos síntomas como: dormir al menos ocho horas diariamente, tomar más agua, consumir jengibre, disminuir las porciones en las comidas, esperar al menos 15 minutos antes de acostarse luego de comer y beber líquidos de cinco a diez minutos después de comer.

La hidratación durante el embarazo es esencial para el crecimiento y el desarrollo del bebé. Esto incluye tanto bebidas como alimentos con alta concentración de agua como: jugos, sopas, sandía y otras frutas, y vegetales.

Estudios demuestran que mantener buenos hábitos alimentarios y de actividad física durante el embarazo puede ayudar a disminuir complicaciones durante el período de parto y puede mejorar la calidad de vida del bebé posteriormente.

¿Puedo tomar café durante el embarazo? Esta pregunta la escucho frecuentemente y la respuesta es ¡sí, puedes tomar café durante el embarazo! Sin embargo, debes tener en consideración que no debes exceder de una taza (ocho onzas) de cafeína al día. Esto incluye toda bebida que contenga cafeína, incluyendo refrescos, tés y café.

Todas atravesamos situaciones diariamente que pueden afectar nuestro estado físico y emocional, en el embarazo debemos ajustar sus necesidades. Ten presente que cada embarazo es distinto y, si necesitas buscar ayuda en algo en particular, no dudes en pedirla. Hay profesionales capacitados en distintas ramas de la medicina que se han especializado en el cuidado prenatal y están en completa disposición de ayudarte. Comienza este nuevo año poniendo tu salud como prioridad.

La autora es Nutricionista-Dietista miembro del CNDPR.