1. Mito: Elimina el gluten para llevar una alimentación más saludable.

Realidad: El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. Las personas con intolerancia al gluten o enfermedad celíaca (alergia al gluten), se benefician de su eliminación. Por el contrario, las personas que no tienen intolerancia al gluten, no tienen que eliminarlo dado que se puede tener una alimentación saludable y balanceada con su consumo.

2. Mito: Una dieta vegana o vegetariana te hará perder peso.

Realidad: La dieta vegana o vegetariana, si no está bien balanceada en nutrientes y cantidades, puede ser alta en azúcar, grasas y calorías por lo que no, necesariamente, te ayudará a bajar algunas libras, incluso podrías aumentar de peso. Debes tener en cuenta que el peso corporal se ve afectado positiva o negativamente no solo por la alimentación, sino también por muchos factores cómo, por ejemplo: actividad física y genética, entre otros.

3. Mito: Si comes después de las 8:00 p.m., aumentas de peso.

Realidad: No hay evidencia suficiente sobre si, en efecto, se aumenta de peso por el hecho de comer antes de dormir. Nuestro cuerpo consume energías, aún cuándo estamos en reposo (RMR: Resting Metabolic Rate). Realizar una merienda nutritiva antes de dormir puede ser beneficioso para mantener estables los niveles de azúcar en la sangre e incuso puede ayudra a tener una mejor calidad de sueño.

4. Mito: Si quieres huesos sanos y fuertes tienes que consumir lácteos.

Realidad: Personas que no consumen una variedad amplia de alimentos podrían necesitar suplementación de calcio, vitamina D y proteína. Sin embargo, los nutrientes que encontramos en la leche y en los productos lácteos también podemos encontrarlos en otros alimentos. Un ejemplo son los vegetales de color verde intenso y las nueces como las almendras, que nos proveen calcio, un mineral muy importante en la salud ósea.

5. Mito: Dejar de comer algunas comidas durante el día te hará perder peso.

Realidad: Saltar comidas hace que tu cuerpo entre en “modo de supervivencia” dado que, muy probablemente, no le estés dando los nutrientes y calorías que necesita. Por esta razón, el metabolismo se enlentece para guardar energía en vez de utilizarla. Además, saltarte comidas durante el día puede contribuir a un mayor consumo de alimentos con alto contenido de azúcar y grasa en la tarde/noche.

Cierto o Falso

1. _____ Nuestro cuerpo continúa usando energías, aún cuándo estamos en reposo.

2. _____ La dieta vegana o vegetariana no necesariamente te hará perder peso.

3. _____ Adicional a los lácteos, hay otros alimentos que son buenas fuentes de calcio.

4. _____ Para bajar de peso, debes evitar comer después de las 8:00 p.m.

5. _____ Las personas con enfermedad celíaca deben eliminar él gluten de la dieta.

6. _____ Las personas que no son intolerantes al gluten pueden tener una alimentación saludable y balanceada con su consumo.

7. _____ Perderás peso, si evitas comer algunas comidas durante el día.

8. _____ El peso corporal se ve afectado positiva o negativamente por la alimentación, pero también por otros factores como, por ejemplo: genética y actividad física, entre otros.

9. _____ Las personas que no consumen una variedad amplia de alimentos podrían necesitar suplementación de calcio, vitamina D y proteína.

10. _____ Realizar una merienda nutritiva antes de dormir puede ser beneficioso para mantener estables los niveles de azúcar en la sangre e incuso puede ayuda a una mejor calidad de sueño.

Respuestas:

1. C

2. C

3. C

4. F

5. C

6. C

7. F

8. C

9. C

10. C

La autora es nutricionista dietista licenciada y miembro del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico.