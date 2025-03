Los suplementos nutricionales son productos de diseño con diferentes propósitos. Pueden dividirse en dos grupos grandes, dirigidos a:

Rendimiento muscular

Salud general

Tal y como dice la palabra, son utilizados para ayudar a suplementar el proceso diario de alimentación; no sustituyen una comida balanceada.

La ley que crea y define los suplementos nutricionales (1994) no provee para que haya un proceso de fiscalización a la hora de producir y manufacturar los suplementos. Tampoco se exige evidencia de estudios científicos controlados al momento de solicitar la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) para su venta. Por tal razón, palabras como “natural”, “certificado” y “estandarizado”, entre otras, no tienen mayor peso, ya que no siempre lo que se lee en la etiqueta coincide con el contenido del producto. Son muchos los casos de fraude y engaño de las compañías que manufacturan estos productos.

PUBLICIDAD

En el caso de las personas que entrenan, y si son candidatas a dopaje, se sugiere que busquen en la etiqueta el símbolo de, por lo menos, uno de estos tres laboratorios: NSF: Certified Sport, Informed CHOICE. Trusted by Sport y Cologne List (del Comité Olímpico Internacional), que evalúan la presencia de sustancias prohibidas por la Organización Mundial Antidopaje.

Antes de usar un suplemento

Evalúa tu plan de alimentación. Si la célula muscular no está bien nutrida, el suplemento no va a ser eficiente.

Consulta con un nutricionista-dietista licenciado para trabajar en Puerto Rico (si es deportivo, mucho mejor).

5 suplementos con evidencia de su efecto positivo en el rendimiento*

Nombre Modo de acción Edad para <br/> comenzar su uso Recomendado <br/> para deportes <br/> explosividad Recomendado <br/> para deportes <br/> de tolerancia Nombre Creatina Modo de acción Promueve la rápida generación del ATP (trifosfato de adenosina). Ayuda en el proceso de recuperación. Edad para <br/> comenzar su uso 18 años o mayor Recomendado <br/> para deportes <br/> explosividad X Recomendado <br/> para deportes <br/> de tolerancia X Nombre Bicarbonato de soda Modo de acción Controla el pH. Edad para <br/> comenzar su uso 18 años o mayor Recomendado <br/> para deportes <br/> explosividad X Recomendado <br/> para deportes <br/> de tolerancia Nombre B-alanina Modo de acción Controla el pH. Edad para <br/> comenzar su uso 18 años o mayor Recomendado <br/> para deportes <br/> explosividad X Recomendado <br/> para deportes <br/> de tolerancia Nombre Cafeína Modo de acción Aumenta la capacidad mental de trabajo. Edad para <br/> comenzar su uso 18 años o mayor Recomendado <br/> para deportes <br/> explosividad X Recomendado <br/> para deportes <br/> de tolerancia X Nombre Nitrato inorgánico Modo de acción Promueve el ahorro y la eficiencia en la utilización del ATP. Edad para <br/> comenzar su uso 18 años o mayor Recomendado <br/> para deportes <br/> explosividad X Recomendado <br/> para deportes <br/> de tolerancia X

*La cantidad a utilizar depende del peso del individuo. Un nutricionista deportivo puede ayudar a identificar la cantidad correcta.

La autora es nutricionista-dietista deportiva, presidente y miembro del CNDPR. Para información, puedes escribir a carmanev@gmail.com.