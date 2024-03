Todos, en ciertos momentos de la vida, experimentamos diversos niveles de estrés, ya sea por situaciones inesperadas, tareas que demanden enfoque y atención o algún evento con significado importante.

Las estadísticas confirman que exponerse al estrés prolongado es perjudicial para la salud física, mental y emocional, además de ser uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad crónica.

Aunque el estrés es inevitable, se puede mejorar su manejo, aprendiendo y aplicando técnicas diarias. No hay que esperar un momento estresante para utilizar las herramientas; todos los días se puede trabajar en la canalización del estrés, aportando así a tu salud y bienestar.

PUBLICIDAD

La Asociación Americana del Corazón, el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) y la doctora Patricia Landers Santiago, psicóloga clínica, coinciden en los siguientes consejos:

1. Establece prioridades y límites. Decide qué cosas se deben hacer y qué cosas pueden esperar. Es importante aprender a decir que “no” cuando no nos sentimos a gusto, no tenemos el tiempo, no queremos hacer algo o estamos cansados.

2. Crea rutinas. Esto te ayudará a hacer mejor uso del tiempo, a organizarte y a esforzarte menos.

3. Cuenta con un grupo de apoyo. Identifica previamente a las personas que te puedan proporcionar apoyo (emocional, laboral o familiar) y ayudarte a manejar el estrés de manera positiva.

4. Cuenta hasta diez antes de hablar y reaccionar. Incluso, se recomienda hacer varias respiraciones lentas y profundas, hasta sentir que el cuerpo comienza a relajarse.

5. Detente y cambia la actividad. Puedes salir a caminar (aunque sea dentro del mismo sitio). Cambiar de ambiente y moverte ayuda a liberar la tensión y a pensar con más calma.

6. Aprende a identificar la fuente de estrés. Esto te ayudará a enfocarte en las estrategias para manejarlo y cuáles te funcionan mejor. Prueba diferentes hasta encontrar la mejor para ti, como meditar o rezar.

7. Si no requiere urgencia, date permiso para posponer (emails, mensajes). Acude al tiempo necesario para reflexionar y responder cuando estés listo.

8. Fomenta el autocuidado. Saca el tiempo para hacer actividades relajantes que disfrutes como escuchar un pódcast de inspiración o la música de tu agrado, leer, acariciar a un perro, abrazar a un ser querido o ayudar a alguien.

PUBLICIDAD

9. Evita pensar obsesivamente en los problemas. Enfócate en lo que has logrado, no en lo que no has podido hacer. Sé compasivo; cuando no esté en tu control, acepta y suelta.

10. Identifica los pensamientos negativos e inútiles y ponte como meta superarlos. Por ejemplo, ten listo un mantra al que puedas acudir para sustituirlos.

11. Haz ejercicio o actividad física con regularidad. Comer bien, ejercitarse, tomar descansos, desconectarse de las redes, teléfonos y artefactos electrónicos es esencial para mejorar el estado de ánimo y liberar las tensiones.

12. Practica la gratitud. Recuerda a diario los motivos por los que estás agradecido. Sé específico, escribe y repite mentalmente.

Cada persona es diferente, por lo tanto, es importante encontrar las estrategias de manejo del estrés que mejor funcionen para ti. “Evalúa tus estrategias y recursos. Es clave saber con qué cuentas y qué necesitas. ¿Cuánto sabes manejar o resolver asuntos del día a día? ¿En qué puedes mejorar?”, recomendó la doctora Landers Santiago, expresidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Además, la psicóloga clínica resaltó la importancia de buscar ayuda profesional, si sientes que los síntomas empeoran o que no puedes enfrentarlos solo.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.