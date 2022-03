“Cuando me enamoré de Francisco (nombre ficticio), me parecía que era el hombre más guapo del mundo”, dijo Marisol González, una especialista en belleza de 45 años, recién divorciada y con dos hijos adolescentes. “Pensé que ese era el hombre perfecto para mí, y luego me di cuenta de que no, de que vivíamos en mundos muy diferentes. Yo quería cambiarlo, interesarlo por mis cosas, pero eso nunca fue posible, porque él es muy ‘close’ con sus hermanos”, explicó Marisol.

Al preguntarle si habría hecho algo diferente, Marisol guardó silencio un momento y respiró profundo. “Creo que todo. Todo lo haría diferente”, admitió sin rodeos.

Consejos del experto

Para el psicólogo clínico Gilvic Carmona de Jesús, la anécdota de Marisol es una de muchísimas historias que ha escuchado en procesos de terapia de pareja. “Ese es el pan de todos los días en la terapia de parejas”, aseguró Carmona, quien también es terapeuta sexual. Para proteger la salud emocional de una pareja, el psicólogo enumeró seis recomendaciones que, a su juicio, son muy importantes.

1. Quiérete y conócete

“Tiene que haber una armonía con uno mismo para luego sintonizar con la energía de la otra persona”, estableció Carmona. “Saber quién soy y lo que quiero es crucial para que esa pareja profundice en su relación”. Uno de los mitos más importantes que el psicólogo enfatizó es el de la “media naranja”. “Eso no existe. Todos somos seres completos y una pareja viene a acompañarnos, no a completarnos”, aclaró.

2. Alimenta el cariño

Para Carmona, una buena relación funciona cuando las personas ofrecen y expresan cariño sin esperar a que se lo devuelvan. “Hay que desarrollar esa relación de manera en que la otra persona (en la relación) se sienta cuidada, me preocupe por ella. Pero, eso que ofrecemos debe estar claros de no tener ninguna expectativa, es decir, no esperar nada a cambio de lo que doy, porque lo doy con verdadero amor”, enfatizó Carmona.

3. Valida, valida, valida

“Emocionalmente, nos complementarnos con la otra persona cuando reconocemos lo que dice, cuando comprendemos sus problemas o inquietudes, cuando estamos a su lado ante una situación difícil”, dijo Carmona. “Las experiencias de vida de cada uno son distintas, porque venimos de lugares distintos y crianzas diferentes”, apuntó. “Debemos entender eso y no tratar de ‘competir’ con quién sufrió o disfrutó más en otros tiempos”.

4. Defiende tu autonomía

El psicólogo reconoció que muchos de los problemas de las parejas comienzan porque uno de sus integrantes “deja de ser quien es para complacer a la persona con la que comparte su vida”, indicó Carmona. “Comparten elementos en común, pero cada uno camina al lado del otro con proyectos paralelos. No se puede intervenir o dejar que la otra persona participe en las decisiones personales, porque eso trae conflictos”, acotó.

5. Siente compasión en los malos momentos

“Antes se mencionaba la empatía, pero la compasión llega más profundo, porque indica que soy capaz de ver y sentir el sufrimiento de la pareja”, expresó el psicólogo. “No puedes ignorar cuando la persona está pasando un momento difícil, o mantenerte indiferente. Hay que acompañar a la pareja con amor y hacer todo lo posible para que, dentro de nuestra capacidad, podamos aliviarle en esa situación”, agregó Carmona.

6. Procura tu bienestar personal

Para concluir, Carmona resaltó la importancia de no perderse dentro de una relación. “Según maduramos, es esencial comprender que nuestra prioridad siempre debe ser nuestro bienestar y, luego, el de nuestra pareja”, expuso el psicólogo. “Contrario a lo que hemos aprendido, una pareja no son dos personas en una, sino dos seres humanos que, sin perder su esencia individual, tienen proyectos en común”, concluyó Carmona.