AbbVie lanzó el AbbVie Migraine Career Catalyst Award™, un concurso primero en su clase diseñado para sustentar la carrera, el entorno laboral y las aspiraciones de desarrollo profesional de personas que viven con migraña.

La migraña puede tener un impacto significativo en el entorno de trabajo demostrado por la pérdida de más de 113 millones de días laborables cada año en los Estados Unidos a causa de la enfermedad y sus síntomas.(1) Veinte participantes del concurso ganarán hasta $2,500 que pueden decidir usar para sustentar sus carreras, ya sea en asesoramiento profesional, programas de desarrollo profesional y oportunidades de intercambio.

Visita el sitio web, conoce más y entra al concurso en http://www.migrainecareercatalyst.com/.

“Con el lanzamiento del AbbVie Migraine Career Catalyst Award, estamos elevando nuestro compromiso con la comunidad de migraña más allá de la medicina, con la esperanza de empoderar a los pacientes que sufren de migraña a perseguir sus objetivos profesionales con confianza”, expresó Jag Dosanjh, vicepresidente sénior de AbbVie, y presidente de Neurociencias y Cuidado Visual. “A pesar de que la migraña tiene un impacto significativo en muchos ámbitos de la vida, incluido el trabajo, nos enorgullece poder ofrecer apoyo a las personas que viven con la enfermedad en sus esfuerzos por liberarse de la migraña”.

La migraña es la segunda causa principal de discapacidad en el mundo(2), que impacta a millones de personas en el mundo y a cerca de 40 millones de estadounidenses.(3) En el ámbito de trabajo en particular, los hallazgos del estudio Epidemiología y Resultados de la Migraña Crónica (CaMEO, por sus siglas en inglés) (Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes [CaMEO]), y los hallazgos más recientes del estudio CaMEO Internacional, revelaron un estigma sustancial contra las personas que viven con migraña, en que muchos sienten que sus compañeros de trabajo y supervisores perciben sus ataques de migrañas como una excusa para no asumir sus responsabilidades en el trabajo.(4,5)

“Los síntomas comunes de la migraña, como sensibilidad exagerada a las luces, sonidos y olores, náuseas, dolor intenso, dificultad para pensar con claridad y otros, pueden causar dificultad o imposibilidad para trabajar”, explicó la doctora Dawn Buse, profesora clínica de neurología del Albert Einstein College of Medicine, en la ciudad de New York, miembro de la American Headache Society (AHS) y de la junta de la Headache Cooperative of the Pacific (HCOP).

“Con el progreso reciente en el manejo de la migraña, las personas que viven con migraña encuentran más opciones que nunca para vivir sus vidas de la manera que desean, tanto en el trabajo como en otros entornos. Este concurso ayuda a sustentar ese objetivo”, reafirmó.

Se invita a las personas que viven con migraña a visitar el sitio web del concurso en www.migrainecareercatalyst.com y a seguir las instrucciones para presentar (a) un ensayo que no exceda de 3,000 caracteres, (b) un vídeo de hasta tres minutos de duración o (c) un audio clip de hasta tres minutos de duración que describa sus experiencias con la migraña, sus objetivos profesionales y cómo este premio pudiera ayudarlos en sus carreras profesionales.

El periodo para presentar para el AbbVie Migraine Career Catalyst Award se encuentra abierto y cerrará a las 12:00 p.m. hora del este el 3 de septiembre de 2024. Los ganadores se anunciarán en o cerca del 15 de noviembre de 2024. Conoce las reglas oficiales del concurso en http://www.migrainecareercatalyst.com/.

NO HAY NADA QUE COMPRAR. ABIERTO PARA RESIDENTES LEGALES DE LOS CINCUENTA ESTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, D.C. Y PUERTO RICO, EDAD DE 18 O MÁS. NULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO. VALOR DE VENTA APROXIMADO DE CADA PREMIO ES $2,500.00 DÓLARES ESTADOUNIDENSES. PROBABILIDAD DE GANAR DEPENDE DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS. LAS SOLICITUDES DEBEN RECIBIRSE ANTES DE LAS 12:00 P.M. HORA DEL ESTE EN 03/09/24. APLICAN CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y RESTRICCIONES. CONSULTE LAS REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO COMPLETAS EN MIGRAINECAREERCATALYST.COM PATROCINADOR: ABBVIE INC.

Acerca de AbbVie en Migraña

AbbVie es la única compañía con tres tratamientos recetados diseñados para satisfacer las necesidades del paciente entre el espectro completo de la migraña y que ayudan a los pacientes que viven con esta debilitante enfermedad. En AbbVie, estamos comprometidos con empoderar a las personas que viven con la enfermedad de la migraña. Avanzamos la ciencia que permite a los proveedores de la salud ofrecer cuidado a personas afectadas por el espectro de la migraña. Mediante educación y relaciones con la comunidad de migraña, luchamos por ayudar a las personas con migraña a derrumbar las barreras para lograr recibir cuidado, tener acceso a tratamientos eficaces y reducir el impacto de la migraña en sus vidas.

Acerca de AbbVie

La misión de AbbVie es descubrir y proveer medicamentos innovadores y soluciones para resolver los asuntos de salud graves de hoy y atender los retos médicos del mañana. Nos esforzamos por tener un impacto notorio en las vidas de las personas entre varios campos terapéuticos clave - inmunología, oncología, neurociencia y cuidado visual, y productos y servicios en nuestra cartera de Allergan Aesthetics. Para más información acerca de AbbVie, visítenos en www.abbvie.com. Síganos @abbvie en LinkedIn, Facebook, Instagram, X (anteriormente Twitter) y YouTube.

