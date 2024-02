El Proyecto TIES es un innovador programa financiado por la Iniciativa Federal para Poner Fin a la Epidemia del VIH (EHE, en inglés), en Estados Unidos. Con la mirada puesta en el futuro, se posiciona como un pilar fundamental lograr la erradicación de la epidemia del VIH para el 2030.

El enfoque principal de esta iniciativa consta del compromiso firme de garantizar un acceso rápido y efectivo al tratamiento antirretroviral (TAR). Reconociendo la importancia de esta intervención, el Proyecto TIES se centra en dos pilares fundamentales: tratamiento rápido y efectivo, así como una respuesta ágil y coordinada para detectar y responder a posibles brotes de VIH, previniendo, previniendo nuevas infecciones. Esta estrategia integral busca mejorar la calidad de vida de quienes viven con VIH y reducir en un 75 % las nuevas infecciones para el 2025 en la jurisdicción de San Juan.

Es crucial comprender que el tratamiento antirretroviral (TAR), además de ser una herramienta terapéutica, es, también, un escudo protector contra la transmisión del VIH. La evidencia científica respalda su eficacia para reducir la carga viral, mantener niveles saludables de CD4 y prevenir la transmisión del virus a otras personas.

Por tal razón, el Proyecto TIES aboga por una rápida iniciación en la terapia antirretroviral, asegurando que aquellos recién diagnosticados reciban el tratamiento necesario dentro de los primeros siete días, luego del diagnóstico preliminar positivo, maximizando sus posibilidades de alcanzar una carga viral indetectable.1

La adherencia al tratamiento es un pilar fundamental para la salud y el bienestar. Es imperativo que quienes viven con VIH comprendan la importancia de seguir rigurosamente el régimen prescrito por los profesionales de la salud. La adherencia fortalece la efectividad del TAR y contribuye a la prevención de la resistencia a los medicamentos y, en última instancia, mejora los resultados de salud a largo plazo.2

El Proyecto TIES proporciona herramientas y el apoyo necesario para tomar el control de la salud de sus participantes. Desde el acceso a servicios integrales hasta el monitoreo regular de la carga viral, cada paso es importante para alcanzar niveles óptimos de salud.

El éxito del Proyecto TIES radica en la capacidad colectiva para unirnos en respuesta al VIH. Como comunidad, debemos comprometernos con eliminar el estigma y la discriminación que rodean al VIH, y trabajar juntos para construir un futuro donde el acceso equitativo al tratamiento y la prevención sean una realidad para todas las personas.

El Proyecto TIES es mucho más que un programa; es una respuesta de esperanza y de cambio, y un recordatorio poderoso de lo que podemos lograr cuando nos unimos con compromiso y determinación. Estamos contribuyendo a transformar la historia del VIH y construyendo un futuro más saludable.

La nueva campaña Ser positivo, es buscar el apoyo que necesitas, se enfoca en eliminar el estigma hacia las personas con diagnóstico VIH+, promocionar el mensaje de que indetectable es igual a intransmisible y promover los servicios disponibles, incluyendo la transportación médica. En momentos de incertidumbre o dificultad, saber que no estás solo puede marcar la diferencia. Por eso, es importante recordarte que hay recursos y personas dispuestas a brindarte el apoyo y los servicios que necesitas para cuidar de tu salud.

El Proyecto TIES cuenta con colaboradores dedicados a proporcionar una amplia gama de servicios clínicos y de apoyo que van desde pruebas para detectar el virus del VIH hasta asistencia con la adherencia al tratamiento. Profesionales capacitados están comprometidos a brindarte el cuidado comprensivo y la orientación necesaria para sobrellevar cualquier desafío que puedas enfrentar.

Ya sea que necesites información adicional, asistencia para acceder a servicios de salud o, simplemente, alguien con quien hablar, sus proveedores de servicios están para ti. No dudes en comunicarte y aprovechar los recursos disponibles.

Recuerda, ser positivo es más que una actitud, es un acto de valentía y empoderamiento personal. Nunca dudes en buscar el apoyo que necesitas, mereces y tienes a tu alcance.

Para información, incluyendo los servicios disponibles, visita: www.sanjuanponefinalvih.com.

