Tomar tus medicamentos correctamente es una parte importante de cuidar tu salud. Este proceso se conoce como adherencia al tratamiento, que implica tomar tus medicamentos en la dosis correcta, a la hora indicada y durante el tiempo recomendado por tu médico o farmacéutico. Cuando lo haces, ayudas a que tu condición esté bajo control y reduces el riesgo de recaídas, complicaciones, o visitas a emergencias.

La doctora Nabila Vallés es vicepresidenta de Programas Clínicos y de Calidad en Farmacia de MCS. (Suministrada)

A continuación, te comparto algunos consejos sencillos que pueden ayudarte:

1. Crea una rutina que funcione para ti

Relaciona tus medicamentos con las actividades que haces todos los días. Puedes tomarlos después del desayuno, durante la cena o antes de dormir. Cuando lo haces parte de tu rutina, es menos probable que olvides una dosis.

2. Usa recordatorios fáciles de seguir

  • Coloca alarmas en tu celular.
  • Usa un pastillero para organizar las dosis de la semana.
  • Marca en un calendario cuándo tomaste tu medicamento y la fecha en que debes repetirlo.
  • Mantén los medicamentos en un lugar visible y seguro, lejos del alcance de niños o mascotas.

3. No esperes a quedarte sin medicamentos

Cuando notes que te quedan cinco días de medicamento, es el momento ideal para solicitar la repetición. MCS Classicare permite programar tus repeticiones de medicamentos hasta 5 días antes de la fecha correspondiente, lo que ayuda a evitar interrupciones en tu tratamiento.

Pídele a tu médico que te prepare recetas para 90 días, lo que facilita mantener tus medicamentos al día y reduce los retrasos. Además, si tu farmacia ofrece entrega a domicilio, considera usar este servicio.

4. Habla con tu equipo de salud

  • Diles si sientes algún efecto secundario.
  • Lleva a tus citas médicas una lista actualizada de todos tus medicamentos.
  • Busca ayuda si olvidas dosis o tienes preguntas sobre cómo tomarlos.

Recordar tomar tus medicamentos puede ser un reto, pero no estás solo. Tu médico, farmacéutico o enfermero de MCS puede ayudarte a encontrar soluciones que se ajusten a tu estilo de vida. Mantener una buena adherencia no solo mejora el control de tus enfermedades, sino que también representa una inversión directa en tu bienestar y calidad de vida. En MCS Classicare te apoyamos para que siempre tengas una Salud Completa.