Volver a la raíz, revisitar sus memorias, ir al centro de su ser, sanar y transformarse aparece como el origen de la propuesta musical más reciente de la reconocida cantante argentina Amanda Miguel. Próximo a editarse, el álbum Yo soy es el debut de la artista ―también compositora, productora y empresaria― en la música de folclore latinoamericano.

Adentrarse en este proyecto creativo y artístico es, sin duda, un pasaje hacia su yo más íntimo. Así, la intérprete de canciones célebres como “Castillos”, “El rostro del amor”, “Él me mintió” y “Cosquillas en el pecho”, entre tantas más, lanzó el pasado 8 de marzo su versión ―estrenada tanto en las plataformas digitales como en vídeo― de la emblemática canción “Solo le pido a Dios”, del cantautor argentino León Gieco, quien, en esta ocasión, hace dúo con Amanda Miguel.

“Una noche de alegría en nuestra casa de México y en presencia de mi querido esposo [Diego Verdaguer], por insistencia de que yo cantara en dicha reunión, el gran músico Pablo Ahmad ―que se encontraba tocando el piano y el acordeón― me acompañó con “Balderrama”, una zamba que cantaba yo desde pequeña. A todos les fascinó y esa noche surgió la idea de hacer un disco con ese corte y mi voz”, relató la artista sobre el nacimiento de Yo soy.

Dicho álbum cuenta con diez canciones que se han convertido en piezas significativas del patrimonio musical y tiene dúos con figuras del folclore. “La música latinoamericana es muy rica, llena de sentimientos y letras que acarician el alma”, afirmó la artista, quien ha sido galardonada con discos de oro y platino.

Y prosiguió: “Cuando era pequeña, tuve la suerte de ver en Gaiman, en [la provincia del] Chubut, a Mercedes Sosa y tuve una gran emoción de escucharla y disfrutar su talento interpretando nuestra música en el cine de mi querido abuelo, que también se convertía en teatro. Este disco es un tributo a Mercedes Sosa, a quien, más tarde, pude conocer, y también es un tributo a mi Argentina, mi infancia en Gaiman, mis abuelos, mis padres, hermanos y toda mi familia”.

Definitivamente, su pasión por la música fue desarrollándose desde que, a los cuatro años, comenzó a estudiar piano cuando sus progenitores, Ana Delia Samso y Ángel Raúl Miguel, percibieron sus dotes artísticos. Con más de 40 millones de discos vendidos a nivel mundial, Amanda Miguel ha consolidado una carrera musical inmensa. Junto a Diego Verdaguer, su esposo y productor, crearon grandes éxitos y su propio sello discográfico: DIAM Music.

El dolor por el fallecimiento de Verdaguer, en 2022, también repercutió en la urgencia de Amanda Miguel de regresar al punto de partida. “La vida y perder a Diego me aferraron más y más a mi país de origen y dedicaba largas horas de mi vida a escoger, producir y cuidar cada detalle con Pablo Ahmad, quien más tarde se convertiría en el productor de este hermoso trabajo”, expresó acerca de Yo soy.

Durante su proceso personal de autodescubrimiento y crecimiento espiritual, la música siempre se levanta como un poderoso abrigo y una fuerza inquebrantable.

“La música me ayuda a olvidar lo que no deseo recordar. Me alivia y me da la oportunidad de revivirla cada vez. Interpretar es eso; es vivir la canción hoy, aquí y ahora”, manifestó la madre de Ana Victoria y abuela de Lucca. “A Ana Victoria y a mí [la música] nos ha curado, después de la gran pérdida que tuvimos. Los conciertos y nuestros seguidores nos han ayudado y han hecho que el camino no sea tan duro. El amor cura y vaya que nos ha curado. Siempre se los agradeceré”.

Ciertamente, el 2024 se presenta intenso y en movimiento constante para Amanda Miguel, quien comenzará en breve una gira musical y continuará las labores de su compañía productora junto a su hija.

“La música inspira y te hace soñar despierto. Te lleva por lugares y sensaciones únicas que te hacen sentir vivo”, sostuvo. “Las letras de este trabajo discográfico son indiscutiblemente bellas, profundas y con una gran sensibilidad que nos corona como seres humanos que somos”, comentó la artista.

