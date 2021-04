Mientras pasan los años, las personas están más susceptibles a padecer de cualquier tipo de artritis, sobre todo la osteoartritis, la cual llega con la edad. Es importante conocer que, una vez comienzan los dolores relacionados a esta condición, no hay manera de revertirla, pero, sí es posible reducir el dolor. ¿Cómo? ¡Te decimos!

Según la reumatóloga Noelia Rodríguez, catedrática auxiliar del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la artritis es el término que se utiliza para decir que hay una coyuntura o articulación inflamada.

“La artritis es inflamación en la articulación. La osteoartritis ocurre por la afectación en el cartílago de la articulación. En las coyunturas hay un hueso con otro que tienen una cobertura llamada el cartílago que rodea ambos huesos y eso permite que haya movimiento sin dar dolor. Cuando este cartílago se ve afectado, y poco a poco se va rompiendo, es que da dolor el movimiento en los huesos”.

“No obstante, lo que nosotros regularmente decimos que es dolor de artritis es osteoartritis, que es la artritis más común; es la artritis degenerativa, la que viene con la edad. Esa es la que eventualmente la mayoría de nosotros va a padecer. Pero, hay muchos tipos de artritis que tienen sus características diferentes y quizás sus orígenes autoinmunes”, detalló la reumatóloga.

En Puerto Rico, las estadísticas de prevalencia de osteoartritis en personas entre los 50 y los 70 años es de entre un 10 a un 15% de la población. Esto es solamente en aquellas personas que muestran cambios en sus placas y, al mismo tiempo, tienen síntomas. No incluye a las personas que tienen cambios en sus placas, pero no sienten las molestias.

Síntomas

Los síntomas más comunes de la osteoartritis son dolor y rigidez leve en la articulación. El paciente también puede tener crepitación (cuando la articulación suena) y limitación en el rango de movimiento. Asimismo, puede tener problemas de alineación, o sea que no se pueda balancear bien o no esté bien alineado y puede sentir dolor a la palpación, o sea que, al tocar la coyuntura, puede doler.

“La rigidez tiende a ser leve, o sea, de hasta media hora o menos de una hora. Suele ocurrir en la mañanita o por la tarde. En otros tipos de artritis es diferente porque la rigidez es más prolongada.

En cuanto a la limitación en el rango de movimiento, es que antes podíamos mover esa articulación hasta cierto punto y ahora no podemos”, detalló la doctora, quien indicó que la condición puede afectar mayormente las manos, las rodillas, las caderas y la espalda.

Según la doctora Rodríguez, las personas más susceptibles a padecer de osteoartritis son los pacientes mayores de 45 años, sobre todo las mujeres. Estar sobrepeso puede incidir en el padecimiento, al igual que haber tenido una lastimadura o trauma previo en alguna coyuntura y el tipo de ocupación del paciente.

“No hay manera de revertir; ya eso es un daño degenerativo, pero sí hay manera de reducir el dolor. El tratamiento de la osteoartritis está enfocado en minimizar el dolor, optimizar la función del paciente y mejorar su calidad de vida. Eso se logra, reduciendo los factores de riesgo. Hay factores modificables y otros que no podemos modificar y esos modificables podemos trabajarlos mediante tres áreas: la no farmacológica, la farmacológica y la quirúrgica.

Recomendaciones

1. Baja de peso

La obesidad sí es un factor modificable. Estar obesos nos pone en un factor de riesgo mayor de padecer osteoartritis en las manos, en la espalda baja y en las caderas. Se puede trabajar para reducir ese factor de riesgo y aliviar la carga que tiene esa coyuntura lastimada.

La reumatóloga recomienda, como primera alternativa para manejar la condición, realizar una dieta que ayude a alcanzar un peso saludable, de manera que esas articulaciones sean menos forzadas.

2. Fortalece los músculos adyacentes

Además de que es importante para todos los aspectos de la salud, Rodríguez establece que “hacer rutina de ejercicios puede ayudar a fortalecer los músculos adyacentes a esa coyuntura y a mejorar el balance y la estabilidad”.

3. Utiliza ortóticos para mayor seguridad

Si ya existe un daño bastante significativo en las coyunturas, la doctora recomienda utilizar ortóticos.

“Un ortótico es un aparato estático o dinámico que te ayuda con el alineamiento de la coyuntura, a mantenerte estable y a que te sientas más seguro. Te ayuda un poco a reducir el dolor, pero esto es todo con la recomendación médica de un ortopeda o fisiatra”, explicó la doctora.

4. Opta por dispositivos de asistencia

Para aquellos pacientes con problemas avanzados de artritis, Rodríguez recomienda utilizar por dispositivos de asistencia como: andador y bastón.

“Esto es para pacientes con osteoartritis de rodilla bien severa porque les puede ayudar a no hacer tanta fuerza sobre esa coyuntura afectada y logra reducir el dolor”.