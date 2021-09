Ingresos, préstamos, deudas y tasas de interés son asuntos que atendemos casi a diario durante la vida adulta, pero que apenas se mencionan en las aulas escolares.

Un manejo inadecuado de las finanzas personales suele tener consecuencias que impactan el bienestar. “Si uno no atiende sus finanzas, puede tener muchas deudas, va a empezar a tener problemas y mucho estrés. Se le afecta el crédito y no va a poder comprar casa o carro por eso. Y cuando ganen dinero, no van a poder utilizarlo como quieren porque van a tener que pagar deudas y a lo mejor hasta enfrentar problemas legales”, expresó Amanda Sofía López Bonceñor.

PUBLICIDAD

Con solo 15 años, esta sanjuanera no solo está consciente de la importancia del buen manejo de las finanzas personales, sino que se esfuerza por concienciar a otros jóvenes y adultos a través de las redes sociales bajo el perfil The Financial Girl (Instagram: @thefinancialgirl.alb, Facebook: The Financial Girl y YouTube: The Financial Girl).

La iniciativa, que se lanzó en abril pasado, utiliza vídeos, textos e imágenes para educar acerca de temas como: la elaboración de un presupuesto, el manejo de deudas, las tarjetas de crédito y débito, las criptomonedas, las inversiones y la importancia del ahorro.

La idea surgió cuando buscaba un tema para un informe oral que debía presentar en clase. “Me di cuenta de que en la escuela no enseñan sobre finanzas personales ni cómo administrar el dinero, lo que es necesario para la vida”, relató.

Como parte de su pesquisa para el proyecto, Amanda le preguntó a su madre, Varinia Bonceñor, acerca de sus deudas. Le sorprendió mucho saber que, años después de haber culminado los estudios universitarios, continuaba pagando préstamos estudiantiles.

“Pensé que sería muy bueno enseñarle sobre estos temas a los demás, para que puedan tener un futuro mejor”, contó la estudiante de décimo grado de la escuela especializada en ciencias y matemáticas University Gardens, en San Juan.

Con la tecnología que tiene en casa, ella misma graba y edita los vídeos que sube cada semana a su canal de YouTube. Para empaparse de los temas que tocará, este verano tomó una clase virtual de la Universidad de Yale sobre finanzas, riesgo, ahorro, bolsa de valores, administración del dinero y cuentas de retiro. Además, se mantiene leyendo libros y noticias sobre temas económicos.

PUBLICIDAD

“Bola de nieve” contra las deudas

De los que ha leído, aseguró que “el que más me llama la atención es Dave Ramsey, pues tiene muchas guías y métodos para ahorrar y saldar deudas. También John Maxwell, que habla sobre cómo administrar tu dinero y mejorar; y Robert Kiyosaki, autor de ‘Padre rico, padre pobre’, quien habla sobre cómo aprendió finanzas desde joven”.

En uno de sus vídeos, Amanda recomienda el método de la “bola de nieve” que promueve Ramsey para saldar las deudas de manera rápida y eficiente. El método consta de cuatro pasos básicos:

Hacer una lista de todas las deudas, organizadas de menor a mayor, sin importar la tasa de interés; Realizar el pago mínimo de todas las deudas, excepto de la más pequeña; Pagar la mayor cantidad posible de la deuda más pequeña; Cuando hayas saldado la deuda menor, transfiere ese pago a la siguiente deuda en la lista.

La idea es seguir así hasta quedar libre de deudas en el menor tiempo posible, lo que no solo brinda mayor libertad económica, sino que evita problemas de salud física y mental. Según el estudio “360 Wellbeing Survey 2019: Well and Beyond”, de la aseguradora internacional Cigna, las tres principales fuentes de estrés son: las finanzas personales, una gran carga de trabajo y la salud personal. El estudio, para el que se realizaron 13,200 entrevistas en línea en 23 países, los problemas económicos contribuyen al aumento de la presión arterial, problemas de sueño, depresión y obesidad.

De acuerdo con una encuesta del National Endowment For Financial Education, realizada a más de 4,000 personas en Estados Unidos en abril de 2020 –poco después del inicio de la pandemia de COVID-19–, casi nueve de cada diez personas viven estresadas por sus finanzas personales. Un 54% de los encuestados afirmó que su principal preocupación es no tener ahorros suficientes, mientras que a un 48% le preocupa no poder pagar las facturas y un 39% sufre estrés por la falta de seguridad laboral.

PUBLICIDAD

Una deuda que genera cada vez más preocupación entre los jóvenes es la de préstamos estudiantiles. La Reserva Federal estimó que, en el segundo trimestre de 2021, los estadounidenses debían $1,730 miles de millones en préstamos estudiantiles, lo que constituye un alza de 3% en comparación con el mismo período en 2020. Una investigación de Citizens Financial Group sugiere que el 60% de las personas con deuda estudiantil universitaria espera saldar estos préstamos a la edad de 40 años.

“Es importante que los jóvenes aprendan sobre estos temas porque, tarde o temprano, van a necesitar de las finanzas”, aseveró Amanda. “Cuando uno tiene muchas deudas, uno no puede estar tranquilo consigo mismo”, agregó.

Aunque la mayoría de sus seguidores en redes sociales tienen de 13 a 25 años, también hay un público más adulto que consume su contenido. “Los jóvenes me siguen mayormente en Instagram y los adultos en Facebook, así que trato de variar el contenido. En Instagram subo temas más dirigidos a los jóvenes, como información sobre crédito, ahorro y cómo hacer un presupuesto. Para los adultos, subo guías de manejo de deudas y de cómo subir el puntaje crediticio. Trato de entender la situación de cada uno, para llevar el mejor mensaje posible”, explicó.

Los vídeos que cuelga en YouTube los comparte tanto en Instagram como en Facebook. En otro de sus vídeos recomienda seguir el “Reto de ahorro en 52 semanas”, que consiste en ahorrar $10 la primera semana, $20 la segunda, $30 la tercera y seguir aumentando sucesivamente hasta culminar las 52 semanas con unos $13,000 ahorrados en total.

PUBLICIDAD

Con una audiencia más amplia en la mira

Amanda le dedica a The Financial Girl de una a dos horas cada tarde, una vez culmina sus deberes escolares. Al momento, sus seguidores son mayormente boricuas, aunque no descarta llegar a una audiencia hispana más amplia más adelante.

Es un emprendimiento en el que, aun cuando no genera ingresos, adquiere experiencia, aprendizaje y la satisfacción de educar a jóvenes y adultos acerca de cómo manejar su dinero.

“Mis metas a largo plazo son llegar a la mayor cantidad posible de personas con este mensaje y que podamos dirigirnos a más gente en conferencias o actividades”, expresó Amanda.

La adolescente aspira a estudiar finanzas en la universidad y a continuar desarrollando The Financial Girl de la mano de su mentora, Virginia Rivera, presidenta de la junta de directores de Mujer Emprende Latina, organización sin fines de lucro que apoya a las mujeres en su proceso de emprendimiento.

“Ella me ayuda con las estrategias de redes sociales. Es importante contar con una mentora porque dos piensan mejor que uno y, si comparten sus ideas y metas, pueden darse consejos entre sí y llegar muy lejos juntas”, aseguró.

Agregó que el apoyo de su madre ha sido vital para su emprendimiento, pues fue Bonceñor quien la inspiró a comenzarlo y quien lo presentó a la que ahora es su mentora.

“No me imaginé que lo que comenzó como un proyecto escolar fuese tan enriquecedor para ella”, contó Bonceñor, quien trabaja en el gobierno y estudió administración de empresas. “Comenzó a leer más sobre finanzas. Está cogiendo talleres de finanzas, de hablar en público y de desarrollar su marca personal. Me siento sumamente orgullosa”, aseveró.

“Quiero enseñar a los jóvenes a manejar sus finanzas para que podamos tener un futuro mejor”, concluyó Amanda, quien, en su tiempo libre, disfruta de los deportes como el voleibol y de los videojuegos.