Participar en unas olimpiadas es el sueño de muchos deportistas, y el baloncestista puertorriqueño Christian Dalmau atesora su participación en Atenas 2004 como uno de los grandes recuerdos de su exitosa carrera, que, además, lo llevó a jugar en los más cotizados equipos locales y en importantes ligas de Europa.

Christian Dalmau en un partido de la Serie del Baloncesto Superior Nacional 2012, entre los Vaqueros de Bayamón y los atléticos de San Germán. ( Archivo )

Estos logros con los que cuenta el ahora entrenador de los Vaqueros de Bayamón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) no serían parte de su historia de vida si él no hubiera tomado conciencia, desde muy joven, de la importancia de la disciplina, la consistencia y el autocuidado.

A sus 49 años, Dalmau es un vivo ejemplo de cómo el baloncesto no solo puede ser una carrera profesional exitosa, sino tam­bién una plataforma para el crecimiento personal. Y es que su vida, dentro y fuera de las canchas, ha estado marcada por la disciplina, la dedicación y una visión clara de lo que significa cuidar su salud física y mental. Pero esto no significa que no haya vivido grandes desafíos. En cambio, ha tomado esos momentos difíciles como oportunidades para crecer y probarse a sí mismo cuánto más es capaz de dar.

PUBLICIDAD

En los 25 años que jugó sobre el tabloncillo, Dalmau formó parte de destacados equipos en Polonia, Turquía y México. Fue parte del equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico y participó en las Olimpiadas de Atenas en 2004, donde se hizo historia al lograr que la selección boricua le gana­ra, por primera y única vez, a la de Estados Unidos.

Su legado como jugador y su enfoque de vida reflejan el nivel de compromiso que ha tenido con el deporte, pero también cómo ha logrado adaptarse y evolucionar como atleta y ser humano.

Espíritu combativo

Para Dalmau, la importancia de mantener una buena salud física y mental siempre fue una prioridad dentro de su desempeño como atleta profesional.

“Mi cuerpo es mi templo”, dijo, citando la Biblia, lo cual refleja su mentalidad respecto al autocuidado.

A lo largo de los años, Dalmau ha sido fiel a una rutina que integra ejercicios diarios en los que incluye pesas, actividad cardiovascular y, lo más importante, consistencia y disciplina.

“Cada día, tengo que hacer ejercicio. Es un estilo de vida. Ahora mismo, entreno con un personal trainer de lunes a viernes; hago pesas, cardio, de todo un poco. A veces, cuando uno está cansado, es cuando más hay que levantarse e ir”, confesó.

Además, Dalmau sabe que el autocuidado no se limita solo al ejercicio físico, sino que también involucra una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable. Aunque reconoció que los dulces son su mayor debilidad, se esfuerza por llevar una dieta sana. En los últimos años, ha adoptado el ayuno intermitente, conocido como fasting, lo que, aseguró, ha contribuido a mejorar su salud y bienestar general.

PUBLICIDAD

Esta manera disciplinada de cuidar su cuerpo ha sido una parte fundamental de su día a día desde hace años, y lo ayudó a salir victorioso en uno de los momentos más desafiantes de su carrera, cuando en 2015, con 40 años, sufrió una seria lesión en la rodilla. A pesar de la gravedad de la situación, Dalmau abordó la cirugía con determinación y sin permitir que el miedo o la frustración lo derribaran.

“Muchas personas dijeron que se [había acabado mi] carrera. Muchos atletas se cogen lástima o se quejan, pero es un proceso que tienes que pasar. Mi enfoque desde el día uno fue saber que necesitaba pasar por ese proceso y recuperarme”, recordó.

En ese momento tan difícil, no permitió que la frustración lo venciera, sino que adoptó una mentalidad positiva y un enfoque firme hacia una recuperación temprana. Sin lugar a duda, su condición física y su persistencia fueron sus mejores aliadas.

“Mi meta era estar en tres o cuatro meses listo para probar que la recuperación se podía hacer en menos tiempo, porque me dijeron que una lesión como esa podía tardar ocho meses en recuperarse”, rememoró.

A pesar de su actitud positiva en aquel entonces, acepta que el proceso fue largo y arduo, pero que su determinación lo ayudó a superar los obstáculos. Cuatro meses después, regresó a las canchas, demostrando que, “con fe, disciplina y trabajo arduo”, las metas son alcanzables, incluso en los momentos más difíciles.

De jugador a “coach”

El baloncesto no solo ha sido una carrera para Dalmau, sino también una herramienta de crecimiento personal y un estilo de vida que lo ha llevado a priorizar su salud física y mental.

PUBLICIDAD

“Todo tiene que ver con la disciplina y las adversidades; con valorar lo que tienes. Cuando eres jugador, para llegar a donde quieres, debes tener un nivel de disciplina y enfoque”, afirmó el padre de tres jóvenes de 25, 22 y 19 años. Es así como, luego de una exitosa carrera como jugador, no dejó a un lado el deporte que ha marcado su vida, sino que asumió otra función y ahora dirige al equipo de los Vaqueros de Bayamón del BSN. Para él, ha sido una gran responsabilidad, pues ahora no solo está del otro lado de la historia, sino que también se enfrenta a una nueva generación con una forma de pensar diferente, pero con la misma misión que siempre ha tenido un baloncestista.

“Entender que no pueden pensar como pienso y como lo hubiera hecho [yo] ha sido un reto, pero he disfrutado un montón esta etapa, porque es un aspecto nuevo dentro del baloncesto. Cada juego, cada jugador, cada práctica son diferentes. Tienes que poner 15 cabezas a pensar en un solo objetivo”, mencionó Dalmau, quien encontró satisfacción en el desafío que representa liderar un equipo y mantenerlo enfocado en un solo objetivo: la victoria.

Su padre, su modelo a seguir

Como hijo de un reconocido baloncestista, Raymond Dalmau, desde pequeño fue testigo de lo que significa dedicar una vida al deporte y esforzarse por ser un ejemplo para la familia y su país.

“Desde pequeño, lo vimos bien disciplinado en la vida y en el deporte. Cuando yo tenía 16 años, mi papá tuvo cáncer de colon. Vimos cómo enfrentó la situación”, dijo Dalmau, quien destacó que la resiliencia de su padre ante la adversidad dejó una huella imborrable en él.

PUBLICIDAD

Después de superar la enfermedad, su progenitor continuó ejercitándose al punto de haber participado cuatro veces en el mundialmente reconocido Maratón de Nueva York.

Para el coach de los Vaqueros de Bayamón, con el ejemplo, su padre les ha enseñado a él y a sus hermanos que la vida no se define por los obstáculos, sino por la forma en que se enfrentan.

Un consejo para los jóvenes deportistas

Como un hombre que creció y se desarrolló en el mundo del deporte, Dalmau invita a los jóvenes deportistas a que luchen por cumplir sus metas: “El consejo que siempre les doy a los muchachos es que, no importa qué, vayan por sus sueños. No culpen a nadie por sus fracasos. Si tu meta es jugar en la NBA, profesionalmente o en Europa, no importa qué tropiezo aparezca, mantente firme en tu meta y sé consistente en lo que estás haciendo. No dejes que nada te saque de tu enfoque. En vez de quejarte, busca soluciones”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.