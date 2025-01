El norovirus es un virus altamente contagioso que causa una inflamación del estómago y el intestino, tan temprano como 12 a 48 horas después de su exposición. Aunque afecta a personas de todas las edades, los niños son particularmente vulnerables debido a sus sistemas inmunológicos en desarrollo y el contacto cercano con otros niños en escuelas y centros de cuidado. Tampoco existe una vacuna para su prevención, como en el caso del rotavirus, un virus más peligroso, pero que, gracias a la vacunación, ya casi no afecta a nuestra población infantil.

Serios brotes de esta enfermedad suelen ocurrir en campamentos, cruceros, e instalaciones de cuidado prolongado.

El norovirus es conocido por su rápida propagación y resistencia, ya que puede sobrevivir en superficies durante días y resistir desinfectantes comunes. El virus puede transmitirse a través de alimentos, agua y superficies contaminados (con heces o vómito), y por contacto directo con una persona infectada. Fuentes comúnmente asociadas con los brotes son el hielo, los mariscos, las ensaladas, las fresas, y productos de panadería. Las personas pueden ser contagiosas antes de presentar síntomas, y pueden seguir siéndolo hasta por más de cuatro semanas.

Los síntomas duran de 24 a 72 horas, aunque su curso puede ser más complicado y prolongado en adultos mayores, niños menores, pacientes hospitalizados, o personas inmunosuprimidas. Los síntomas incluyen: náusea, vómitos intensos, diarrea acuosa, fiebre, dolor muscular, malestar general, anorexia, y dolor de cabeza. La complicación más común es la deshidratación (por ejemplo, disminución marcada de orina, labios y boca seca, mareos al ponerse de pie, y somnolencia o irritabilidad).

No existen medicamentos específicos para su tratamiento.

Consejos de prevención

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, antes de comer, después de usar el baño y después de jugar.

Los desinfectantes de manos son menos efectivos contra el Norovirus.

Desinfecta las superficies y puertas regularmente.

Evita alimentos y agua contaminados.

Evita mariscos crudos o poco cocidos, y asegúrate de que las frutas y ensaladas estén bien lavadas.

Enseña el manejo adecuado de alimentos.

Educando a tus hijos sobre la importancia de no compartir alimentos, bebidas o utensilios.

Quédate en casa cuando estés enfermo.

Maneja los pañales y la ropa contaminada con extremo cuidado.

Anímalos a cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o con el codo al toser o estornudar.

Utiliza guantes siempre que sea posible.

Recuerda que la prevención es tu mejor línea de defensa contra el norovirus, pero si tú o tu familia se ven afectados, no tardes en consultar a tu pediatra.

Información recopilada por Ángela E. Suárez, MD, FAAP

