José Ortiz escuchó dos veces la misma noticia, pero en voces diferentes: “Tengo cáncer”. La primera vez, se lo dijo su hermano mayor. “Yo me quería morir, pensando en qué pasaría con él, con sus nenes, su esposa… Tantos planes…” José pidió perdón y respiró hondo, antes de continuar la conversación. “No fue fácil, pero mi hermano hizo todo lo que tenía que hacer. Gracias a Dios, pasó la prueba”.

Entonces, vino la segunda vez, y de una manera dramática. Su papá, que nunca se enfermaba, tuvo que ser llevado de emergencia al hospital por un dolor fuerte en el abdomen. “Estábamos en plena pandemia y ya sabes que había restricciones”, recordó. El caso de su papá fue más complicado: el tumor estaba encapsulado pero hubo que removerle varios pies de intestino delgado. El proceso posoperatorio fue lento y difícil.

José es mecánico. Tiene 41 años y está criando solo a su hijo. “Tuve que parar un día porque me iba a volver loco”, afirmó. “La única forma era averiguar si tendría cáncer”, admitió.

Las pruebas genéticas confirmaron que, en efecto, tiene un marcador que indica la posibilidad de que, de igual manera, podría desarrollar algún tipo de cáncer en el intestino.

Lo que nos enseña la historia de José

“Es bien sencillo: en ese mismo momento es cuando la persona tiene que diligenciar una póliza de cáncer, porque el riesgo está ahí y, probablemente, es muy alto, como le pasó a él”, indicó Lizandra Martínez Sotomayor, agente independiente de seguros que trabaja distintos productos para proteger a personas como José.

“Hay que actuar antes de que ocurra la tragedia”, dijo la agente de seguros. “Lo sé porque mi papá murió de cáncer, así que puedo entender toda su preocupación”, afirmó.

En el caso de José, como padre soltero, la adquisición de una póliza le da un alivio a la preocupación adicional sobre el futuro de su pequeña y la seguridad económica que pudiera tener. “Ahora bien, la mentalidad de quien adquiere este producto debe ser: esto no me va a pasar pero, si ocurre, cuento con este apoyo”, agregó Martínez Sotomayor.

¿Qué es una póliza de seguros y quién la necesita?

De acuerdo con la página independiente Health Insurance Policy, “una póliza de seguro de cáncer es una que paga una suma global si al titular de la póliza se le diagnostica cáncer”. La cuantía del pago puede fluctuar, dependiendo de la cobertura escogida.

“La definición es correcta”, confirma la agente de seguros. “Ahora bien, es muy importante repetir –algo que es el pan de todos los días en mi vida– un asunto medular: si tienes una sospecha, y ya tiene órdenes médicas para estudios o pruebas de laboratorio para el cáncer, no podrás adquirir una póliza”, resaltó. “Hay personas que me llaman con esa solicitud y, lamentablemente, tengo que decirles que no es posible”.

Un asunto importante que destacó la agente de seguros es que las pólizas complementan la cubierta del plan de seguro médico que tenga la persona al momento del diagnóstico.

Tipos de póliza

De acuerdo con Martínez Sotomayor, existen productos en la categoría de póliza de seguros que se ajustan a la realidad financiera de los clientes. “Según la capacidad de pago que tenga el cliente, uno puede recomendarle más alternativas”, apuntó.

En general, explicó la agente de seguros, todas las pólizas ayudan a cubrir los gastos adicionales que el seguro médico no incluye. “Lo que varía en estos casos es el método de (recobro) del dinero para el beneficiario”, adujo:

Póliza de indemnización - En ese caso, el seguro le pagará al beneficiario una cantidad fija. “Esta póliza es recomendable para personas que, por la cobertura de su plan médico, no pagarán un solo centavo por su tratamiento para el cáncer, si lo tuvieran”, dijo Martínez Sotomayor.

Póliza por gastos incurridos - Este producto le conviene a una persona sin plan médico, o cuyos copagos son muy altos, a juicio de Martínez Sotomayor. “El reembolso también es una alternativa para quienes cuentan con la liquidez económica para absorber todos los gastos y luego recuperarlos”, explicó.

Un aspecto que recomendó Martínez Sotomayor fue leer con detenimiento las “letras pequeñas”. Al hacerlo, “la persona beneficiaria se dará cuenta de que, prácticamente, todas cubren lo mismo: hospitalización, primer diagnóstico, tratamiento, seguimiento, cuidado posoperatorio. Incluso, hay un producto que se mercadea mucho y ofrece cobertura para cirugía robótica –se utiliza mucho para operar tumores renales”, explicó la agente de seguros.

¿En qué momento entran en vigor los beneficios?

Martínez Sotomayor afirmó que las reclamaciones pueden iniciarse desde la primera biopsia, con el resultado correspondiente. “Partimos desde ahí porque es importante saber que la reclamación se limitaría a la biopsia (si el resultado es negativo) o si pasa a tratamiento (de cáncer) por tener un (resultado) positivo”, señaló.

Después del resultado, la persona beneficiaria continuará su proceso clínico, pero deberá estar en comunicación con su agente de seguros para mantenerle al tanto de su situación. “Según ocurran los procesos, se gestionanlas reclamaciones para que el trámite administrativo siga su curso”, dijo la agente de seguros.

El desembolso de la indemnización o el reembolso de gastos –según el producto adquirido– puede acelerarse si se trata de un proceso “corto” que, según Martínez Sotomayor, va desde la biopsia a un tratamiento relativamente breve que elimina el cáncer. “En ese caso, aunque sea por un período menor, se consideran como gastos el transporte, el alojamiento y otras necesidades de la persona asegurada”.

No obstante, cuando el proceso se alarga, hay que actuar por pasos. “Les recomiendo a mis clientes que, en esos casos, para cada etapa se realice una reclamación, de modo que el flujo de dinero apoye la situación personal o familiar, sobre todo si no está recibiendo ingresos por su trabajo”, puntualizó.

Más vale tenerlo que no necesitarlo

Finalmente, José conversó con un agente de seguros y se orientó sobre los productos existentes. Al compartir su experiencia, concurrió con las recomendaciones de Martínez Sotomayor sobre la “seguridad que te da saber que no te vas a quedar en el aire” si tienes que enfrentar una situación.

Mientras sigue a cargo de todos sus asuntos, ya hizo una cita con un médico internista para hacerse una revisión general que, aunque no se la pidieron para adquirir su póliza, decidió hacerla para estar seguro de su estado de salud que, hasta el momento, sigue siendo excelente.

“Estoy comiendo bien, tranquilo, haciendo mis ejercicios como siempre. Lo mejor es que estoy disfrutándome a mi hija al máximo, y bien enamorado de mi novia y de la vida, agradecido porque el viejo se está recuperando muy bien, y mi hermano sigue pa’lante con sus planes”.

Después de un silencio breve, José reflexionó. “Uno no piensa en nada de esto hasta que se da cuenta de que la vida es ahora”, finalizó.