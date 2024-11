Aunque la cifra puede resultar impactante, la realidad es que, gran parte de la población desconoce el impacto en esta etapa de vida de la mujer que va más allá de los consabidos sofocos, pues, también abarca el aspecto psicológico.

Según la entrenadora personal y coach de vida certificada, Laura Posada, la menopausia puede ocasionar: depresión, ansiedad, problemas de sueño, sofocos, resequedad vaginal, disminución de la libido, dolor en las articulaciones, osteoporosis, cambios en el cabello y dolores de cabeza.

Igualmente, la mujer puede presentar latidos irregulares, aumento de peso, cambios en la memoria, dificultad para concentrarse, sudores nocturnos, hinchazón, períodos menstruales irregulares, dolor de mamas, hormigueo en las extremidades, boca ardiente, cambios en el gusto y sequedad oral, cambios digestivos, dolor y tensión muscular.

A eso se agrega la sensación de descarga eléctrica, picores, incontinencia urinaria, mareos, alergias, uñas quebradizas, aumento del olor corporal, irritabilidad, trastorno de pánico y cambios de humor.

Por eso, urgió a las mujeres a conocer estas señales para determinar en qué etapa del ciclo se encuentran: perimenopausia, menopausia o posmenopausia.

De acuerdo con la doctora María Calixta Ortiz Rivera, neurocoach, epidemióloga y escritora, “la perimenopausia es ese periodo que puede ocurrir hasta diez años antes del cese menstrual y es la etapa más complicada porque todavía la mujer no sabe qué es lo que está pasando, y todos esos síntomas empiezan desde antes”.

“La menopausia es el día en que cesó [la menstruación], después de doce meses. La menopausia, si la vamos a definir, es ese día en que se cumplieron los doce meses y ya no te vuelve a aparecer. La posmenopausia es donde no hay ningún tipo de presencia hormonal en tu cuerpo, tanto de los estrógenos como de progesterona y testosterona”, resaltó.

Para Posada, la manera más fácil de determinar “en qué etapa del ciclo te encuentras es ir síntoma por síntoma y ver, de esa lista, cuáles síntomas tienes”.

“Si tienes entre ocho y diez síntomas de esa lista, lo más probable es que estés en esa etapa [perimenopausia]. Así, día a día vas a ir sintiendo diferentes cosas y, la menopausia en cada mujer es diferente. Por ejemplo, yo puedo tener solamente un síntoma, que puede ser insomnio, pero otra puede tener cinco síntomas. A mí me puede empezar a los 45 años y a ti te puede empezar a los 50″, manifestó.

“Es algo que es bien diferente para cada mujer y es importante respetar y apoyar cómo se sienten las otras personas. Así como cada persona tiene la regla diferente y los embarazos son diferentes, la menopausia también es diferente para cada mujer”, agregó.

Igualmente, insistió en la educación para que la fémina reconozca los síntomas de la menopausia, con el propósito de acudir al médico para que le realice las pruebas hormonales.

De otra parte, la coach de vida certificada planteó que el 70 % de las féminas con menopausia presentan depresión, acompañada de ansiedad y cambios de humor que, de no ser atendidos oportunamente, pueden desencadenar en una depresión clínica.

“Por eso, a las mujeres que están en la menopausia hay que brindarles atención en el área psicológica; para que aprendan a entender esta etapa; entender cómo manejar esos sentimientos de vacío y de ansiedad, y poder salir adelante y continuar con una vida plena, normal y una vida feliz”, apuntó.

“La menopausia es la primera vez en la vida en la que una siente que está envejeciendo y que la vida está cambiando. Esto, ante la ausencia del periodo menstrual, [pues] no puedes tener hijos y hay muchos cambios que te están afectando, aparte de que, tradicionalmente, en la sociedad, es un tema del que no se habla mucho y también se utiliza mucho de burla contra la mujer”, lamentó.

Entretanto, expuso que la menopausia hay que tratarla en tres partes: mental, nutricional y actividad física, ya que, “además de tener un tratamiento, es bien importante los alimentos que consumes y el ejercicio que haces”, destacó.

Finalmente, argumentó que llegar a la menopausia “significa que estás creciendo y teniendo la oportunidad de estar viva; de otro año más de vida”.

“La menopausia es inevitable. Entonces, en vez de verlo como algo negativo, la debes ver como el momento perfecto para reinventarte. No es una enfermedad, es, sencillamente, una etapa en la que debes aprovechar para reevaluar tu vida y tomar decisiones diferentes en cuanto a cómo vas a nutrir tu salud mental y tu cuerpo, y ejercitarte”, sostuvo.

“Al no tomar las decisiones que debes tomar, puedes desarrollar problemas cardiovasculares u osteoporosis. No hay que frustrarse ni tenerle miedo, pues no es el fin del mundo. Es, sencillamente, entender lo que está pasando, aceptarlo y hacer un plan de acción para que no afecte tu estilo de vida”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.