Aquellas pacientes que, a temprana edad o en plena etapa reproductiva, enfrentan un diagnóstico de cáncer y deben comenzar tratamientos de inmediato, se ven limitadas de buscar opciones para asegurar su futuro reproductivo. Pero, hay una nueva técnica, la cual se espera que pronto llegue a la isla para darle esperanza a estos pacientes.

“Han aumentado mucho los tratamientos de fertilidad en pacientes que se exponen a situaciones donde puede perder su capacidad reproductiva, y muchos son pacientes de cáncer. El cáncer se ha ido detectando más temprano con terapias mucho más benignas, y tenemos muchos pacientes que sobreviven al cáncer, pero, en las terapias que están cogiendo, ponen en peligro su ovulación en mujeres, o, en varones, su capacidad de producir espermatozoides”, explicó el doctor Nabal José Bracero, ginecólogo obstetra y catedrático auxiliar de la Escuela de Medicina en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

PUBLICIDAD

En la actualidad, existen dos alternativas de tratamientos de fertilidad para los pacientes de cáncer: la ya conocida congelación de óvulos y espermatozoides, y una nueva técnica llamada congelación de corteza ovárica, que ya se realiza en Estados Unidos y el doctor Bracero espera realizarla en la isla desde el 2025.

“Para estos pacientes que se van a exponer a quimioterapia, a veces, no hay tiempo de poder hacer la cosecha de óvulos, donde nos tardamos unas dos semanas en sacar los huevitos. Así que tenemos la congelación de la corteza ovárica, que es algo bien novedoso. No es algo investigativo, ya es una terapia estándar en muchos sitios en Estados Unidos. Fue investigativo como por diez años, pero ya es una terapia estándar cuando no hay otras alternativas”, expuso.

De hecho, el doctor Bracero afirmó que, aunque no se tienen estadísticas, ya existen miles de bebés a través del mundo que han nacido por medio de tejidos ováricos retrasplantados, y, muchas de ellas (pacientes) son mujeres jóvenes que han logrado rescatar su función hormonal luego de un tratamiento que puede dejarlas estériles.

“Esas terapias están indicadas para pacientes que no tienen mucho tiempo para poder preservar su fertilidad, le dicen que la quimioterapia hay que empezarla, por ejemplo, en tres días. Entonces, se hace el andamiaje para poder hacerle la cirugía, sacar el ovario y preservarlo”, señaló el doctor.

¿De qué se trata el procedimiento?

Esta novedosa técnica busca congelar el tejido tomado de la capa externa de un ovario, para almacenarlo y retrasplantarlo a la paciente en el futuro.

PUBLICIDAD

“Usualmente, este procedimiento se hace con pacientes bien jóvenes, incluso con pacientes antes de ver su primera menstruación (pacientes pediátricos), porque su sistema reproductivo no está maduro para responder a los medicamentos que utilizamos para sacar múltiples huevitos”.

“A esas pacientes se les remueve la corteza del ovario, que es donde están los huevitos, y se guarda en unas tiritas de pedazos de ovario con la intención de replantarle ese tejido en un futuro, cuando el paciente ya esté libre de su enfermedad y de su terapia”, detalló el médico sobre el proceso de remoción, que tiene una duración de dos horas.

De igual manera, el proceso para replantar ese tejido en pacientes que ya están libres de cáncer también toma unas dos horas.

“Es un proceso sencillo porque es una laparoscopia, no es una cirugía grande. Esas tiritas de tejido ovárico que uno congeló, las descongela y las sutura en la misma área del ovario [de donde] se removieron, [área] que se llama la fosa ovárica”, mencionó.

Sin embargo, antes, hay que tener claro que la paciente perdió su capacidad reproductiva y, para esto, se realizan análisis hormonales para ver qué está pasando con el ovario que se quedó en su sitio.

“Si el ovario que queda está funcionando, no hay porque utilizar esos tejidos. Ese tejido se queda como un plan B porque puede ser que en los primeros dos a tres años después de la quimioterapia no haya una evidencia de daño, pero puede que haya una menopausia temprana más adelante y, ahí si haga falta acceder a ese tejido”, destacó el médico.

PUBLICIDAD

Pero, si cuando la paciente recibe luz verde por parte del equipo de oncología para buscar un embarazo y las hormonas dan señal de que se dañaron en la quimioterapia, ahí se activaría el protocolo para replantar el tejido guardado.

Una vez se replanta el tejido, el doctor Bracero indicó que se debe observar la respuesta hormonal de la paciente.

“En teoría, una vez ese tejido capte el suplido sanguíneo y empiece a responder con la pituitaria y con todo lo que sería la función normal ovulatoria, deberíamos empezar a tener reglas en algún momento, y ya ahí es señal de que está ovulando y de que hay función hormonal activa”.

De hecho, el médico destacó los avances y beneficios de esta técnica, que van más allá de la reproducción, pues tiene un impacto positivo a nivel hormonal.

“Eso es bien fascinante, porque, no tan solo les confiere a estos pacientes la oportunidad de buscar embarazos de nuevo o de proteger su capacidad de tener familia, sino que también le protege su capacidad de producir hormonas. Es dramático, porque el ovario, no tan solo te ayuda a generar los óvulos, sino que también te produce estrógeno y progesterona [hormonas] que, para la mujer, son ultranecesarias”, indicó el galeno, quien destacó, además, que estos procesos de congelación de tejido ovárico completo “están mucho más avanzadas en el lado de la mujer, que en el del hombre”.

Aunque es la alternativa ideal para pacientes de cáncer que no pueden realizar la congelación de óvulos, existe una contraindicación.

PUBLICIDAD

“Hay que tener un poco de cautela con las malignidades, los cánceres en la sangre como las leucemias o cánceres de ovarios porque no queremos que, cuando uno congele ese tejido, también se congele tejido canceroso y que, cuando se retrasplante al paciente, le devuelvas ese tejido con cáncer”, advirtió el ginecólogo obstetra.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.