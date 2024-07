El azúcar —que es un tipo de carbohidrato— mantiene su importancia como fuente de energía para nuestro organismo. Los azúcares naturales se encuentran en las frutas y la leche, por ejemplo. Una nutrición saludable considera cómo y cuánto debe consumirse cada grupo de alimentos.

De acuerdo con la Guía de Sana Alimentación y Actividad Física para Puerto Rico, publicada por la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, las personas adultas deben reducir las calorías que provienen de azúcares añadidos a menos del 10 % del total de las calorías diarias. Sin embargo, el documento señala que la mayoría sobrepasa el límite recomendado de azúcares añadidos, que son aquellos que se agregan a las comidas y las bebidas mientras se procesan o se preparan.

“No hay alimentos buenos ni malos. Lo que hay son buenos y malos hábitos de alimentación”, afirmó la nutricionista y dietista licenciada Sandra Ortiz Rosado.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que ingerir demasiado azúcar puede contribuir a la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Por esta razón, la entrevistada enfatizó en la importancia de controlar las porciones. Igualmente, Ortiz Rosado recomendó leer las etiquetas de información nutricional de los productos y velar que el azúcar o su equivalente no estén entre los primeros tres ingredientes, ya que estos se colocan de mayor a menor en cuanto a la cantidad de gramos.

Sobre los edulcorantes sin azúcar, que se presentan como sustitutos del azúcar, están la sacarina, la sucralosa y la estevia, por nombrar algunos. Son utilizados como aditivos en alimentos preenvasados, productos de higiene personal, como la pasta de dientes, o son añadidos por el consumidor a alimentos y bebidas. Frecuentemente, se les menciona como elemento clave para bajar de peso y mantener un peso saludable, pero ¿es esto cierto?

“Siempre se ha hablado de usarlos para rebajar, pero ha sido controversial alrededor de esa declaración”, comentó Ortiz Rosado. “No, necesariamente, por consumirlos vas a perder peso; no es un efecto directo”, agregó para apuntar que hace falta mucha investigación al respecto.

En 2023, la Organización Mundial de la Salud publicó Uso de edulcorantes sin azúcar: resumen de la directriz de la OMS, documento en el que brinda una recomendación condicional en la que “propone que no se utilicen edulcorantes sin azúcar como medio para controlar el peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles”. Una recomendación condicional se refiere a aquella sobre la que la entidad está menos segura de que las consecuencias deseables de su aplicación superan las indeseables o aquella cuyos beneficios netos previstos son muy pequeños. De esta manera, es necesario un debate antes de que una recomendación condicional sea adoptada como política.

Así, el informe de la OMS indicó que no se han evidenciado beneficios a largo plazo del uso de edulcorantes sin azúcar en la reducción de la grasa corporal. No obstante, sugirió que existen efectos indeseables potenciales del consumo a largo plazo, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en personas adultas.

“Los ESA [edulcorantes sin azúcar] no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional”, expuso la OMS. Y añadió: “El consumo de ESA no es la única forma de lograr una reducción de la ingesta de AL [azúcares libres]; existen alternativas viables que son compatibles con las características de una dieta saludable, como el consumo de alimentos con azúcares naturales (por ejemplo, la fruta) y de alimentos y bebidas no edulcorados”.

Finalmente, la OMS clarificó que la recomendación va dirigida a las personas de todas las edades, con excepción de las que viven con diabetes, ya que la evaluación de los efectos de los edulcorantes sin azúcar sobre la salud en personas con esta afección estaba fuera del alcance de la directriz. “Por consiguiente, aunque las personas con diabetes también puedan reducir la ingesta de azúcares libres sin necesidad de edulcorantes artificiales, la recomendación no se les aplica”, declaró.

En cuanto al tema de seguridad, por ejemplo, en 2023, se publicaron los resultados de las evaluaciones sobre los efectos del aspartamo. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer lo clasificó como “posiblemente carcinógeno” para los seres humanos, a partir de evidencia limitada. Así, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios concluyó que no había razón suficiente para cambiar la ingesta diaria admisible previamente establecida sobre el aspartamo y se reafirmó que el consumo de una cantidad diaria que esté dentro de ese límite no hace daño.

Es necesario continuar la investigación sobre la posible relación de los edulcorantes sin azúcar y el cáncer.

Consulta con tu médico y un experto en nutrición para orientarte sobre el consumo de edulcorantes sin azúcar.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.