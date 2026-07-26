La mayoría de las personas ha notado alguna vez una mancha nueva en la piel o un cambio en una que ya tenía. En muchos casos, estas lesiones son completamente benignas y forman parte del proceso natural de envejecimiento, la exposición solar o cambios hormonales. Sin embargo, en otras ocasiones pueden ser la primera señal de una enfermedad que requiere atención médica.

El doctor Eric Adler es cirujano plástico facial, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. ( Suministrada )

La piel, el órgano más extenso del cuerpo, tiene la capacidad de reflejar lo que ocurre tanto en su superficie como en el interior del organismo. Aprender a reconocer esos cambios es una herramienta poderosa para proteger nuestra salud.

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Es necesario entender que no todas las manchas oscuras son lunares, ni todos los lunares representan un riesgo. Existen pecas, lentigos solares, queratosis seborreicas, melasma, marcas posteriores al acné e incluso lesiones relacionadas con inflamación o medicamentos. Aunque la mayoría son inofensivas, diferenciarlas a simple vista puede ser complejo. Por eso, cualquier lesión nueva o que cambie de apariencia merece ser evaluada por un dermatólogo.

Más allá del cáncer de piel, existen condiciones médicas que también pueden manifestarse mediante cambios en la pigmentación. Algunas enfermedades endocrinas, alteraciones metabólicas y trastornos autoinmunes pueden provocar manchas oscuras o claras en diferentes partes del cuerpo. Incluso algunas infecciones, reacciones alérgicas y efectos secundarios de ciertos medicamentos pueden dejar cambios persistentes en el color de la piel. En ocasiones, la piel ofrece las primeras pistas antes de que aparezcan otros síntomas.

Las manchas también pueden ser el resultado del daño solar acumulado durante años. Aunque muchas se consideran “manchas de la edad”, en realidad representan la memoria que la piel guarda de la radiación ultravioleta recibida a lo largo de la vida. Ese mismo daño aumenta el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas y diferentes tipos de cáncer de piel. Por ello, identificar una nueva mancha no debe generar miedo, sino motivar una evaluación oportuna.

Uno de los errores más frecuentes es asumir que una lesión no representa un problema porque no duele, no pica o no sangra. La realidad es que muchas lesiones importantes son completamente asintomáticas durante sus etapas iniciales. Esperar a que aparezcan molestias puede retrasar un diagnóstico que, detectado a tiempo, tendría un tratamiento más sencillo y un mejor pronóstico.

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Más que memorizar nombres médicos, conviene prestar atención a los cambios. Pregúntate: ¿Esa mancha estaba ahí hace unos meses? ¿Ha cambiado de tamaño, color o forma? ¿Tiene varios tonos? ¿Su superficie luce diferente? ¿Apareció sin una explicación clara? Estas preguntas ayudan a identificar lesiones que merecen una evaluación profesional.

La tecnología ha transformado la forma en que examinamos la piel. Hoy contamos con herramientas como la dermatoscopia digital, que permite observar estructuras invisibles al ojo humano y detectar cambios tempranos con mayor precisión. En algunos pacientes también se utilizan fotografías corporales seriadas para comparar lesiones a través del tiempo, especialmente cuando existen múltiples lunares o factores de riesgo. Estas herramientas permiten un seguimiento más preciso y, en muchos casos, evitan procedimientos innecesarios.

Sin embargo, ninguna aplicación móvil ni fotografía sustituye la experiencia clínica. La inteligencia artificial y las herramientas digitales pueden servir como apoyo, pero nunca deben reemplazar una evaluación médica cuando existe una lesión sospechosa.

La mejor estrategia sigue siendo la prevención. Proteja su piel diariamente con protector solar de amplio espectro, utilice ropa y sombreros cuando permanezca al aire libre y evite la exposición prolongada durante las horas de mayor intensidad solar. Al mismo tiempo, incorpore el hábito de observar su piel con regularidad. Conocer su propio cuerpo le permitirá identificar cambios con mayor facilidad.

En dermatología existe un principio sencillo: es preferible evaluar diez manchas benignas que pasar por alto una lesión importante. La mayoría de las veces, la consulta ofrecerá tranquilidad. Sin embargo, cuando una lesión sí representa un problema, detectarla en sus etapas iniciales puede marcar una diferencia significativa en el tratamiento y en la calidad de vida.

Una mancha en la piel no siempre significa una enfermedad grave, pero tampoco debe ignorarse. La piel nos habla constantemente. Escuchar sus señales, actuar a tiempo y acudir a una evaluación especializada es una de las decisiones más inteligentes que podemos tomar para cuidar nuestra salud.