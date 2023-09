Desde su estudio en Los Ángeles, California, Denise López confecciona envases, vajillas, recipientes y otros artículos ornamentales de cerámica. La artista, nacida en San Juan, conoce bien este oficio, pues lleva practicándolo hace siete años, desde que descubrió la cerámica en torno y despertó un interés que marcó su dirección artística, cambiando su carrera fundamentalmente. En tan solo ocho meses desde que adoptó esta expresión, la ceramista y diseñadora gráfica comenzó a expandir su negocio, impulsada por las redes sociales hasta que, poco a poco, su trabajo se consolidó con una clientela que ha difundido su trabajo en tiendas, galerías y otras vías de exposición pública.

Su estilo, según describe, es “minimalista” y procura abrazar las imperfecciones en el proceso de fabricación de sus piezas, las cuales derivan inspiración en la filosofía japonesa de “wabi-sabi”, que significa “encontrarle belleza a lo imperfecto y lo fugaz”.

Para Denise, el arte le ha acompañado a lo largo de su vida y su estilo refleja el vaivén de los períodos que navega con el paso del tiempo. Su más reciente colección es prueba de esto, pues se enmarca en el cruce de la pérdida de su madre, en septiembre del año pasado, y su necesidad de intencionar espacios de creación artística para canalizar su duelo y el luto que aún carga por “el amor de mi vida”, recordó suspirando como adentrándose en profundas memorias.

Denise López y su madre, Eunice López, tenían una relación muy cercana. ( Suministrada )

Su madre, Eunice López, fue directora de la Puerto Rico Mortgage Banker’s Association (Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico) por 15 años y era una persona que “siempre estaba feliz. Fue emprendedora, excelente profesional e impactó a mucha gente… era muy querida”, sostuvo López.

Cuando se armó de fuerzas para retomar su oficio, nunca esperó que el resultado se convertiría en su creación más íntima hasta el momento, pero encontró en ella la oportunidad perfecta para honrar la memoria de su “centro y luz”.

“Me sentaba en el estudio y quería crear algo que me conectara con ella [mi madre], después de varios meses, empecé a explorar con bases para flores y así nació esta colección… mi mamá amaba las orquídeas y esto me ha ayudado porque siento que me estoy conectando con ella”, compartió la artista, confesando que, a menudo, coloca flores en un frasco para embellecer su estudio con el mismo toque de sensibilidad y encanto que tanto disfrutaba su mamá, arrojándole, a su vez, vida y propósito a los objetos que elabora en su honor.

La más reciente colección de Denise López se enmarca en el cruce de la pérdida de su madre, Eunice López, en septiembre del año pasado y su necesidad de intencionar espacios de creación artística para canalizar su duelo. La primera pieza fue presentada en el Tercer Encuentro de Ceramistas de Puerto Rico y la Diáspora, recientemente. ( Suministrada )

Su nueva colección de envases florales procura, además, emular las texturas que la transportan a Puerto Rico y, por supuesto, a los recuerdos junto a su madre frente el mar. Titulada “Tributo al Amor: Las olas del dolor y el tierno abrazo de las orquídeas”, en palabras de Denise, se trata de una “conmovedora obra de arte que refleja el profundo tributo al amor que mi madre sentía por las orquídeas y la tristeza que siento al perderla. Inspirada por su inmenso afecto hacia estas delicadas flores, esta pieza artística explora el viaje tumultuoso del duelo. La colección creada en honor a mi madre ha sido una fuente de consuelo durante estas olas de tristeza, reflexionando sobre la belleza perdurable y el simbolismo de las orquídeas, que me conectan con recuerdos y el amor eterno que compartí con ella”, detalló.

A estos efectos, siguiendo los principios estéticos del wabi-sabi, Denise busca emular en sus piezas esa sensación de que “todo que se conecte con las olas, porque el duelo va y viene… es como el mar: te agarra, te golpea, te revuelca; y te vuelves a parar y sigues”, reflexionó.

Desde su estudio en Los Ángeles, California, Denise López confecciona envases, vajillas, recipientes y otros artículos ornamentales de cerámica. ( Suministrada )

Una de estas piezas fue seleccionada para exhibirse en el Tercer Encuentro de Ceramistas de Puerto Rico y la Diáspora, que se llevó a cabo en el atrio central de Plaza Las Américas del 4 al 10 de septiembre de 2023. Esta actividad, marcó el primer aniversario desde que su madre trascendiera y Denise lo asumió como un reto de amor, lleno de coraje y designio.

Sobre el proceso manual de su producción, López arguyó que se trata de un “camino lento y pausado. Este ritmo deliberado me permite no solo concentrarme en las técnicas y detalles meticulosos, sino también en encontrar un espacio para meditar y canalizar mis emociones y energías. Cada pieza que creé fue moldeada con cuidado y paciencia, lo que me dio la oportunidad de expresar tanto sufrimiento como amor. Esta dualidad se reflejó en la meticulosidad del proceso y en cómo cada pieza cobraba vida con atención y pasión”, puntualizó, a su vez, explorando todas las maneras en que “sumergirse en algo artístico, tangible” le ayudó a expresar el dolor, porque, a veces, las palabras se quedan cortas.

Así, poniéndole énfasis a la elegancia discreta, evoca la esencia de su honestidad, concentrándose en los detalles más finos y poniendo intención en cada paso para que cada pieza sea única, y refleje sus sentimientos más íntimos. Para conocer más sobre su trabajo, accede a su página D:Ceramics en www.dceramics.com.

