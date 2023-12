Sentirse en paz consigo misma, con sus pasiones, sueños y metas es el mayor objetivo en la vida para la actriz, empresaria y Miss Universe 2013, Denise Quiñones. La beldad boricua compartió lo que hace para lograr el balance de su cuerpo, mente y espíritu.

Denise comentó que “sentir paz y tener balance interior es esencial. Al lograrlo, te sientes mejor contigo mismo y como ser humano. De ahí, creo que puede nacer entonces una belleza profunda y real mas allá de lo que pueda ser la belleza física”.

Lo imprescindible de una buena nutrición

Aunque fue vegetariana por muchos años, la también cantante confesó que “empecé a comer carne roja de vez en cuando. Cada cuerpo es distinto y debes escucharlo. Este año, me dio anemia y me bajaron los niveles de hierro. Soy más consciente de lo que el cuerpo necesita. Para mí, la nutrición es importante y procuro alimentarme bien. Trato de aprender y educarme sobre los aspectos nutricionales de los alimentos, lo que es bueno para mi cuerpo. Esto ha sido un proceso de varios años”. Un imprescindible que utiliza tanto en la cocina como para la piel y el cabello, es el aceite de coco.

En forma y saludable

Algo que le encanta hacer a una de las presentadoras del programa radial Lunch Break es ejercitarse. “Me encanta tomar clases de baile, dependiendo del mood en que me encuentre. En el pasado hacía mucho cardio. Llevo unos meses consistentemente con un régimen de pesas que me ha ayudado muchísimo”, señaló.

Aromas relajantes

A varias semanas de haber lanzado sus dos nuevas fragancias, Denise sostuvo que algunos de los componentes de sus perfumes le brindan relajación y calma. “Los olores amaderados me han llamado mucho la atención. Siempre me centran, me calman y los encuentro sensuales a la vez. También el almizcle (musky) y el musgo me gustan mucho”.

Otros aromas con los que se identifica son los de Queen, fragancia floral frutal amaderada, con notas de bergamota, jazmín, palosanto, cedro, almizcle, madera, ámbar y musgo. Por su parte King, su primera fragancia de hombres tiene bergamota, ciruela, pimienta negra, cuero, cedro, madera de cachemira, cacao, musgo de roble y madera ambarada.

Las artes, un acto creativo de expresión

Apasionada de las artes, la cantante explora la composición y escritura de sus temas musicales, lo que, hasta cierto punto, considera como una terapia. “Escribir es un acto creativo de expresión que todos podemos hacer de diferentes maneras. A través de las artes, la escritura, el canto y la actuación, se alcanzan momentos de catarsis emocional para poder expresar y sacar para afuera muchas ideas creativas y emociones”, expuso.

Dentro del mundo del teatro musical, una parte funda - mental para obtener la perfección son los ensayos. Para evitar que la ansiedad la domine, Denise recomendó “tomar con calma el proceso, sin prisa, pero sin pausa. Hay que coger las cosas día a día y estar bien en el presente. Para mí, esos son los dos aspectos clave. No hay que irse para atrás o para el frente. Es todo un proceso en el que hay que fluir con el tiempo”.

Causas que le llenan el corazón

Si bien ha formado parte de diversas campañas filantrópicas y fungió como capitana de la Fundación CAP para llevar el mensaje y recaudar fondos para los niños y sus familias que atraviesan por un proceso de cáncer, la compositora siempre está al pendiente de “los asuntos ambientales y el abuso de los animales. Esto es algo que me cala hondo y he participado en diversos eventos a través de los años”.

El balance perfecto

Consciente de que necesitamos lograr un equilibrio en nuestras vidas, la empresaria aseveró que para ello “se debe tener una noción clara de que somos seres duales con un lado físico y espiritual. Debemos atender ambas partes. Hay que cuidar de nosotros físicamente y lo que consumimos a nivel de alimentación”. En cuanto al manejo de las emociones, se deben considerar “las terapias, la meditación y la oración, cualquier cosa que te conecte contigo mismo y esa esencia divina. El enfoque de esos dos aspectos es primordial para llegar a ese balance”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.