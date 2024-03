La Dra. Carolyn Rodríguez Rivera es principal oficial de Farmacia de MCS. ( Suministrada )

Ante el uso cada vez más común de medicamentos destinados al tratamiento de la diabetes para la pérdida de peso, debemos estar informados acerca de los retos y riesgos asociados para la salud.

La percepción generalizada entre la población es que estos medicamentos son una especie de panacea para lograr la pérdida de peso. Aunque existe un espacio para su uso en el control de la diabetes tipo 2, si no se utilizan correctamente en el ámbito clínico o por los pacientes adecuados, existe la posibilidad de que surjan efectos adversos.

Hay aspectos de carácter endocrinológico, nutricional y farmacéutico que deben tenerse en cuenta en el uso y la prescripción de estos fármacos.

La popularidad que han alcanzado en las redes sociales y su uso por celebridades para la pérdida de peso han catapultado el interés en estos fármacos. Pero cabe preguntarse, ¿qué son y cómo funcionan?

Estos nuevos fármacos tienen como ingrediente activo semaglutida o tirzepatida, que pertenecen a una clase de medicamentos llamados miméticos de la incretina. Su acción primordial consiste en ayudar al páncreas a liberar la cantidad correcta de insulina cuando los niveles de azúcar en la sangre son altos. La insulina ayuda a trasladar el azúcar de la sangre a otros tejidos del cuerpo en donde se usa para obtener energía.

Aparte de la liberación de insulina, estos medicamentos tienen otros efectos en nuestro organismo. Por ejemplo, influyen en los centros del apetito en el cerebro, lo que provoca una mayor sensación de saciedad al ingerir alimentos. También desaceleran el vaciado del estómago, contribuyendo a la saciedad; y reducen la secreción de glucagón, lo que ayuda a controlar el azúcar en la sangre.

En pacientes con diabetes tipo 2 o que enfrentan afecciones relacionadas con la resistencia a la insulina como el síndrome metabólico, estos efectos son positivos para el control de la condición.

Si bien estos medicamentos ayudan a perder peso, su uso en pacientes que no han sido diagnosticados con estas condiciones plantea la posibilidad real de experimentar efectos adversos que incluyen náuseas, hinchazón, estreñimiento y diarrea. Se han planteado, además, preguntas sobre la posibilidad de enfrentar un mayor riesgo de pancreatitis y cánceres de tiroides y páncreas por el uso inadecuado de estos fármacos.

Por tanto, estos medicamentos deben ser vistos como un complemento y no un reemplazo para realizar cambios en el estilo de vida como el ejercicio y una dieta saludable, y no como una solución mágica a la pérdida de peso no deseado. Las modificaciones en el estilo de vida siguen siendo cruciales para alcanzar y mantener un peso saludable.

La nutrición y la actividad física deben tomarse en cuenta como parte de un plan holístico, no solo farmacológico, para el manejo de peso. Busca la ayuda de un nutricionista licenciado. Los nutricionistas son expertos en alimentos y nutrición, por lo que pueden ayudarte a llevar una dieta y un estilo de vida más saludables. Si buscas o necesitas bajar tu peso, un nutricionista licenciado puede ayudarte a explorar formas para alcanzar tus objetivos de salud.

Concéntrate en desarrollar y mantener una rutina de alimentación saludable. Elegir alimentos saludables puede parecer difícil a veces, especialmente cuando se come fuera del hogar, pero no tiene por qué serlo. Muchos restaurantes brindan información nutricional como parte del menú o en su sitio web para ayudarte a elegir opciones de alimentos más saludables.

Cuando compres alimentos en el supermercado, te sugerimos preparar de antemano una lista de compras para evitar adquirir productos que no adelanten tus objetivos de nutrición.

En MCS sentimos la responsabilidad de brindar, con el apoyo de todo nuestro equipo multidisciplinario, la orientación adecuada a nuestros afiliados y proveedores médicos sobre el uso correcto de medicamentos diseñados para el manejo de la diabetes. Existe mucha preocupación en el sector de salud y en las autoridades gubernamentales reguladoras en cuanto a la proliferación de su uso para la pérdida de peso, al grado que, en ocasiones, están siendo recetados por personas que no son médicos, adquiriendo y prescribiendo el medicamento de forma ilegal.

Si buscas bajar tu peso, pero no eres un paciente que vice con diabetes, evita recurrir al uso de medicamentos para lograr tu peso ideal. En su lugar, adopta un enfoque holístico en el que proveedores de salud como los nutricionistas, endocrinólogos y farmacéuticos, te guíen en la elaboración de un plan de tratamiento exitoso para la pérdida de peso.