El melanoma no es el cáncer más común de piel, pero sí se considera el más agresivo de todos, por lo que la detección temprana es la clave para atender esta enfermedad y lograr buenos resultados.

“Es un tipo de cáncer de la piel que, aun siendo el más raro, es el más agresivo, el que más cuidado debemos tener de diagnosticar temprano porque podemos tomar medidas curativas solamente con la cirugía. Si no es detectado temprano, y se riega y llega a los nódulos linfáticos o algunas de las partes del cuerpo son afectadas, ya requiere un tratamiento mayor y la probabilidad de metástasis es bien alta y hace la cura más difícil”, explicó el oncólogo Erick Cruz.

Según estadísticas del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, en el periodo 2000-2019 se ha observado un aumento en incidencia de melanoma (casos nuevos) a razón de 3.3 % por año. Este aumento en el promedio del cambio anual porcentual (AAPC, en inglés) es estadísticamente significativo (AAPC: 3.3, p<0.05). En el 2021 se diagnosticaron 147 casos nuevos de melanoma y se reportaron 22 muertes.

No obstante, el doctor Cruz, quien labora en el Centro Oncológico del Oeste, en Mayagüez, confirmó que se ha percatado de un aumento preocupante en la incidencia de melanoma, específicamente en la zona oeste del país. “He trabajado en diferentes partes de Puerto Rico, pero he notado que, en el oeste, donde estoy trabajando [ahora], la incidencia de melanoma es bien alta comparado con lo que me dicen mis colegas en San Juan”, informó.

“En general, estamos hablando de que, por cada 100 mil habitantes, la incidencia es de 3 a 5 pacientes, pero, en mi clínica, la incidencia es mucho más alta. Números exactos no puedo dar porque los estudios no se han hecho”, comentó el doctor, quien adjudicó esa alta incidencia a la exposición al sol en esa zona.

“La incidencia mayor del melanoma en Puerto Rico puede ser por un componente genético, pero una de las observaciones es que tenemos en el oeste un área alta en exposición al sol por las playas. Incluso, tengo muchos pacientes norteamericanos de tez blanca que tienen residencias en el área costera y tienen melanoma”, apuntó.

Precisamente, las personas de tez clara, con pelo rojo, ojos claros, y piel delicada y blanca están más propensas a padecer cáncer de la piel. Sin embargo, el oncólogo afirmó que, aunque en Estados Unidos se ve mucho el melanoma en personas de piel blanca, en Puerto Rico, por contar con una variedad genética significativa, “tenemos pacientes de todo tipo de color de piel con melanoma”.

Siendo así, la prevención es vital para estas personas que ya tienen una predisposición al cáncer de piel, entre ellos el peligroso melanoma. “La genética no podemos prevenirla, sin embargo, como medida preventiva, hay que disminuir la exposición al sol, especialmente en las horas altas, cuando el sol hace más daño, entiéndase desde 10:00 a.m. a eso de las 3:00 p.m., que es cuando el sol es más fuerte. Siempre se debe usar protector solar y, las personas de piel más blanca deben utilizar un filtro más alto. Además, es necesario llevar ropa con cobertura, y gorras y gafas como medidas preventivas”, mencionó el galeno.

Una de las principales preocupaciones con el melanoma es que puede surgir en cualquier parte del cuerpo, desde los ojos hasta las partes íntimas y, en ocasiones, puede ser difícil que la persona se percate de cualquier síntoma.

“Hay áreas donde el melanoma surge y no podemos detectarlo temprano. Por ejemplo, hay pacientes con melanoma en el colon, donde solo con una colonoscopia se puede detectar”, señaló el especialista.

Entre las lesiones visibles están los lunares, por lo que se debe estar pendiente si aparece un lunar nuevo o si alguno ya existente presenta un cambio en su tamaño, forma o color.

“Los lunares atípicos pueden ser de cualquier color, pero, usualmente, tienden a ser de color oscuro, aunque tenemos melanomas que son de color violeta, rojos o negros. También hay que estar pendiente a si son lesiones asimétricas (no tienen forma definida), los bordes puede que no estén definidos y que sean como levantados, o sea, lesiones verrugosas. Además, si cambian de tamaño, aunque yo he visto lesiones que son muy pequeñas y son melanomas, y otras que son grandes y no lo son”, precisó.

“Lo importante es que, cualquier verruga o señal que salga en la piel, hay que visitar a un dermatólogo para que pueda realizarle una observación temprana y, de ser necesario, una biopsia”, indicó el oncólogo.

Ante un diagnóstico

El diagnóstico de melanoma en la piel se hace a través de una biopsia. En el caso de que sea positivo, si la lesión es pequeña, “se puede remover completa o se puede hacer una remoción con aguja cuando son lesiones grandes y lo que queremos hacer es un diagnóstico”, indicó el médico, quien, una vez diagnostica, evalúa si se procede a operar.

“Un melanoma se cura cuando es removido por completo y se logra sacar un margen amplio y que esté negativo, libre de melanoma. Lo que sigue es hacer una exploración de los nódulos cercanos a esa lesión, si fue posible sacar el melanoma por completo, o si el melanoma se coló en algún nódulo linfático, entonces va a requerir tratamiento”, detalló.

Para estos pacientes que requieren tratamiento, se recomienda la inmunoterapia, “donde se estimulan ciertas células del cuerpo a producirse para atacar esas células de melanoma o cualquier célula cancerosa que haya salido en el cuerpo”.

El doctor Cruz señaló que “se utiliza la investigación de las pruebas moleculares para estudiar la genética de cada caso porque hay tratamientos dirigidos, de acuerdo con el tipo de melanoma de cada paciente”.

Además de la inmunoterapia, existe la quimioterapia, para aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica, donde no es posible operar. Pero, para no llegar a este punto, el oncólogo recomendó la prevención y la detección temprana.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.