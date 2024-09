Por años, la menopausia o el cambio de vida en la mujer ha sido un tema rodeado de mitos y dudas. Esta etapa puede provocar mucha inestabilidad emocional en las féminas, ya que el cuerpo, al no recibir la atención adecuada durante este período, afecta de forma negativa la calidad de vida de la mujer.

La doctora María Elena Bonnin, ginecóloga obstetra desde el 2008 en Puerto Rico, considera que los cambios hormonales, así como entrar en la etapa de la menopausia, pueden ser algunos de los momentos más inestables por los que puede pasar una mujer. “Muchas pacientes dicen, ‘ay, yo ya pasé la menopausia; ya no debo tener síntomas’. Algunas piensan que el síntoma principal son los sofocones o los hot flashes, sin embargo, el cansancio, la resequedad vaginal, el insomnio, el mal humor, los dolores musculares y los cambios de ánimo como la ansiedad, persisten, si no se logra el balance de las hormonas en el cuerpo”, explicó.

PUBLICIDAD

Ha quedado establecido que este cambio de vida provoca una variedad de síntomas a los cuales no se les presta la misma atención que a otros porque podrían ser confundidos con otras afecciones de salud mental o físicas. Sin embargo, como relató la obstetra, no deben pasarse por alto.

“El aumento de peso es uno de los factores que, curiosamente, el 95 % de las mujeres que atiendo tienen queja. Básicamente, todas las pacientes que veo han aumentado de peso cuando entran en la etapa de la menopausia. Este período comienza [para algunas mujeres] después de los 45 años y este peso adquirido se les hace cada vez más difícil de perder. Por esto, cuando hay menos testosterona, el metabolismo es más lento. Entonces, las mujeres van viendo cómo los cambios se manifiestan en la zona de la barriga y la espalda. Lo que sí podemos constatar es que la mejor estrategia es el [uso del] reemplazo hormonal, [que] ayuda a alcanzar la pérdida de peso, en la gran mayoría de los casos”, aseveró la ginecóloga.

La experiencia de la doctora en su práctica en la clínica Navitas es que el tratamiento basado en el reemplazo hormonal no solo maneja las fluctuaciones en el peso de la mujer, sino que también ayuda a controlar otros síntomas como el cansancio, la falta de ánimo para realizar actividades físicas, el dolor de las coyunturas y hasta los relacionados con la ansiedad o la depresión. Bonnin mencionó, además, que la mujer empieza a perder masa muscular porque el nivel de la hormona de testosterona disminuye, provocando que aumente el por ciento de grasa.

PUBLICIDAD

“En estos casos, el reemplazo de la hormona testosterona aumenta la energía, disminuye los dolores, se tolera mejor el ejercicio, y el aumento de peso se comienza a controlar. Antes existían muchos mitos sobre la administración de hormonas a las mujeres, pero ahora podemos decir que hay soluciones que le dan confianza a la mujer”.

Al comentar sobre ello, aclaró por qué el uso de hormonas era relacionado con el riesgo de padecer cáncer. Dijo que, en especial, se hablaba de la relación con el cáncer de seno y las hormonas sintéticas. Este estudio se basó solo en la investigación de una hormona específica sin ampliar el estudio a otras. A raíz de esto, permeó el prejuicio sobre el uso de hormonas para las mujeres durante la menopausia.

“Todas las hormonas fueron perjudicadas, desarrollando mala fama. No todos los cánceres están relacionados con esta situación. El único cáncer relacionado con los cambios hormonales es el cáncer de seno; esto no quiere decir que el uso de hormona causa cáncer, sino que ya la persona está predispuesta o puede aumentar el riesgo. ¡No todas las hormonas son iguales y no todas aumentan el riesgo a cáncer! Cada caso es individual”, destacó la galena.

Existen varias alternativas que pueden ayudar a las mujeres a controlar todos estos cambios, pero, una que ha probado ser menos invasiva y lograr una mejoría en la calidad de vida de la mujer en esta etapa es el reemplazo hormonal. Según el Instituto Nacional del Cáncer, la terapia hormonal para la menopausia (THM) o terapia hormonal posmenopáusica es un tratamiento que los médicos pueden recomendar para aliviar los síntomas más comunes y responder a los cambios biológicos de una forma duradera.

PUBLICIDAD

En los últimos años, se ha desarrollado la terapia hormonal con hormonas bioidénticas. Esto significa que este tipo producto es químicamente idéntico a las que produce el organismo. De acuerdo con la Clínica Mayo, el mercado cuenta con varios productos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y recetados por médicos, así como proveedores de atención médica que contienen hormonas bioidénticas o los llamados pellets.

“Como todo tratamiento, este reemplazo requiere de una buena evaluación de médica y una batería de pruebas de laboratorio. Por ejemplo, mamografía, laboratorios de tiroides, niveles de glucosa, hipertensión combinados con una buena dieta y ejercicio. Con estos laboratorios se calcula la dosis de hormonas adecuada para cada paciente, de acuerdo con su necesidad. Es la herramienta necesaria para determinar cuánta testosterona o estrógeno se necesita”, recalcó la doctora.

Para esta profesional de la salud femenina, atender estos síntomas de manera individual es importante y recalcó que el primer tratamiento es el reemplazo hormonal, de manera que se le pueda devolver al cuerpo lo que no produce. La prevención de osteoporosis y complicaciones del corazón, así como la resequedad en la piel y a nivel vaginal, las infecciones frecuentes, los consabidos sofocones y, sobre todo, el aumento de peso, se pueden controlar.

“Yo creo que hay que entender que es algo temporero y que se puede tratar. Al buscar ayuda y restaurar unos hábitos saludables, la persona se puede sentir muchísimo mejor. Es devolver el bienestar en general acompañado de la adopción de hábitos saludables, ingesta de vitaminas, comer mejor y hacer ejercicio, entre otras [estrategias]”.

PUBLICIDAD

Para la doctora Bonnin, lo más importante para alejarse del miedo y los mitos es buscar información. Ahora hay tantas alternativas que tomar una decisión educada y basada en la ciencia se hace mucho más fácil.

“La menopausia trae consigo una lista larga de síntomas, así como complicaciones; si contamos con los remedios, hay que darles la oportunidad. El cambio está en tus manos”.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.