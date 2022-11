Enfrentar el cambio de vida por la llegada de la menopausia trae muchos procesos tanto para la mujer y su pareja como para su entorno familiar. Es importante que el hombre se eduque, se involucre y acompañe a su pareja en estas nuevas vivencias para que sea un proceso de aprendizaje, apoyo y comprensión.

La menopausia, en térmi­nos teóricos, es el momento en el que los ovarios dejan de producir estrógeno y proges­terona. Entonces, comien­za lo que es el final del ciclo menstrual y la etapa fértil de la mujer. El ciclo suele em­pezar a detenerse y, luego de doce periodos menstruales sin que suceda, se define como menopausia.

Regularmente, la meno­pausia comienza entre los 45 y los 55 años, y puede tener una duración entre siete y catorce años, por lo que es un periodo extenso, donde la mujer atraviesa cambios físi­cos, hormonales y emocio­nales.

“Ese proceso en el que se encuentra la mujer es una etapa de adaptación. Regular­mente, el ser humano suele ser renuente o tiene mucha resistencia a los cambios. La mujer empieza a tener unos cambios en sus hormonas, en su estado de ánimo, cambios físicos y de conducta. Para la mujer es un cambio bas­tante significativo”, explicó la doctora en Psicología clínica Marilyn Rodríguez.

Ante este escenario,la especialista recomendó educarse para entender los procesos que atraviesa la mujer en la etapa de la menopausia.

“En el caso de la pareja, a veces no entiende que es un proceso natural. Cuando la mujer está en su periodo regular, va a tener unas fluctuaciones emocionales y, desde ahí, ya la mujer comienza a recibir algún tipo de juicio. Sin embargo, hay unos cambios fisiológicos que van más allá de lo que ella puede controlar. En la menopausia, todo eso se enmarca mucho más. Definitivamente, si no hay una cultura de educación, si la persona que está en menopausia y la persona que le acompaña no están educadas, pueden pensar que tiene una situación emocional por otras razones”, señaló la psicóloga.

Una vez se eduquen en torno a la menopausia, la psicóloga clínica recomendó que los caballeros se involu­cren y puedan comprender las emociones de su pareja.

“Muchos de los síntomas de la menopausia afectan la parte psicológica, por lo que van a haber muchas dificultades en cómo la mujer regula sus emociones, en cómo ella percibe cómo las cosas están pasando; puede que ella perciba las cosas de manera negativa. Hay que tratar de que ese hombre no tenga una mala actitud hacia esos cambios y emociones. Para una mujer en menopausia, ese puede ser un momento de mucha vulnerabilidad; así que poder conectar con lo que ella está pasando y no tomar una actitud de juicio u hostilidad, podría ayudar a que ella pueda estar regulando lo que siente”, indicó Rodríguez.

De igual manera, la psicóloga aconsejó mantener la comunicación para que la mujer sienta que no está sola en su proceso y pueda expresar sus emociones.

“El hombre debe tratar de estar disponible para cuando ella quiera expresarse y puede hacer preguntas como ‘¿Qué puedo hacer para ayudarte?’, ‘Cuando necesites tiempo, déjamelo saber’ o ‘¿Necesitas algo de mí?’. Puede hablarle de sus sentimientos; permitir­le un espacio donde pueda ventilar cómo se siente. Hay muchos pensamientos pasando dentro de esa mente y ayuda mucho compartirlos”, insistió la doctora.

Por otro lado, uno de los aspectos que más se afec­ta con la menopausia es la intimidad en la pareja. Los cambios hormonales pueden provocar que la mujer pre­sente dificultades en el apeti­to sexual por la falta de libido, además de que los cambios físicos pueden restarle confianza en sí misma. Esto tam­bién afecta esa conexión de pareja.

“Hay que tratar de mantener cierto nivel de intimidad. Si ella no tiene el deseo, él debe buscarle un poco la vuelta, ver qué cosas en esta etapa de la vida ella prefiere, en términos de la intimidad. Tenerle esa paciencia y buscar esas alternativas para que, no necesariamente la pareja deje de tener intimidad, sino que puedan buscar alternativas en conjunto”, expresó Rodríguez.

Además de buscarle esa vuelta a la intimidad, tam­bién es importante que el hombre procure realizar actividades donde puedan salir de la rutina, divertirse juntos y que compartan las tareas del hogar.

Así también, el caballero puede aportar positivamente a aumentar la autoestima de su pareja, ya que la menopau­sia trae ese proceso de inter­nalizar que está envejeciendo más marcadamente.

“Hay que ayudarla a sen­tirse bien consigo misma, ya sea con atenciones, detalles o halagos verbales. El que la pareja sea verbal y la aliente a sentirse bien, puede fortale­cerla”, aseguró.

Pero, sobre todas estas recomendaciones, la psicóloga afirmó que tener em­patía es la clave. “Por eso es importante que se eduque, que la entienda, que la ob­serve. Que se ponga en sus zapatos para que no la juzgue y pueda empezar a tratarla de una manera en la que ella se sienta acompañada en el proceso. Este no es un pro­ceso que puedes detener o cambiar, pero sí puedes ayudarla a que la vivencia de esta nueva etapa de su vida sea menos pesada”, puntualizó la doctora.