Hablar sobre el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es la alternativa fundamental de prevención. El VIH es prevenible cuando se habla de pruebas, relaciones sexuales, profilaxis, condones y tratamientos.

“La medida preventiva número uno es la educación correcta de cómo se transmite y cómo no se transmite el VIH. Lo primero que tenemos que aclarar es que el VIH solo se transmite a través de ciertos fluidos corporales, que son: sangre, semen, líquido preseminal, secreciones rectales o vaginales, y leche materna”, explicó el doctor Alexie Lugo, gerente de la División de Prevención ETS/VIH del Departamento de Salud de Puerto Rico.

“Teniendo ese conocimiento como punto de partida, si tenemos relaciones sexuales sin protección, lo importante es incorporar medidas que sean preventivas, como el uso correcto del condón y la realización regular de las pruebas de detección del VIH. Hay que mantener estas prácticas de seguridad para protegernos y proteger las personas con las que interactuamos”, detalló Lugo.

El galeno indicó que la mayor parte de las personas que se infectan con el VIH lo contraen a través de las relaciones sexuales, anales o vaginales, o al compartir agujas y jeringuillas, ya sea para inyectarse drogas, así como, realizarse tatuajes o pantallas en lugares que no tengan las medidas adecuadas de salubridad. “Conociendo cómo se transmite, podemos identificar cómo prevenirlo”, puntualizó Lugo.

Otra alternativa de control es la profilaxis de preexposición (mejor conocida como, PrEP). “La PrEP es un medicamento que ha demostrado que a través de su uso correcto puede bloquear la entrada del virus a las células que no están infectadas hasta un 99 %, lo que evita a su propagación. Se confirmó que el PrEP es una herramienta efectiva para la prevención del VIH en personas que son negativas a esta condición”, destacó Lugo.

Ciertamente, es una combinación en la que lo ideal es que la persona que vive con el VIH tenga una carga viral suprimida y que la otra persona utilice diariamente el medicamento del PrEP. El estratega en prevención explicó que, “cuando hablamos del PreEP, no hablamos de solo una pastilla, sino de toda una estrategia de prevención, en la que antes de que la persona llegue a la pastilla tiene que hacerse una prueba que confirme un diagnóstico negativo y, durante el proceso, debe tener acceso a la realización de pruebas para medir su condición de salud”.

De igual forma, las personas que a conciencia vayan a exponerse a una situación de riesgo pueden consumir la PrEP previamente. Al momento, existen tres tipos de medicamentos, dos en pastillas y el más novel, desde diciembre del 2021, que es inyectable y de larga duración.

Actualmente, este tipo de medicamento preventivo está disponible en Puerto Rico, a través de los programas de asistencia de medicamento de la compañía que lo produce, de las organizaciones de base comunitaria o en las clínicas del Departamento de Salud para las personas cuya pareja sean negativan. Igualmente, desde julio de 2019, los planes médicos público privados tienen que cubrir al menos una de estas alternativas en pastillas.

“La PrEP está incluida dentro de las estrategias nacionales de prevención de nuevas transmisiones que proyecta el fin de la epidemia del VIH para el 2030″, confirmó Lugo.

Entre las alternativas de prevención que más se recomiendan están:

Hacerse la prueba como parte rutinaria de salud

Escoger patrones de comportamiento sexual poco arriesgados

El uso correcto del condón masculino o femenino

Limitar el número de parejas sexuales

Hacerse las pruebas y tratamientos de ETS

Si está en alto riesgo considerar la PrEP

No inyectarse drogas o compartir agujas

Mantenerse adherente al tratamiento para que la carga viral este suprimida

“Las personas piensan que no les va a tocar; que no tienen prácticas de riesgos o que, por como luce la otra persona, no podría estar infectada, cuando sabemos que todos estamos expuestos, independientemente de cuál sea nuestra orientación sexual. Por eso, la importancia de tomar siempre las medidas de prevención, independientemente de con quién sea la relación sexual o el tipo de relación que sea”, exhortó la licenciada Blanca Cuevas, coordinadora de Educación y Comunicación en Salud del Departamento de Salud.

“El desconocimiento sobre la información básica de la sexualidad, sobre el acceso a servicio y sobre la infección del VIH, lo que hace es promover las formas de transmisión. Es esencial la comunicación abierta sobre estos temas entre las familias y entre las parejas, porque hablar de manera honesta sobre el VIH promueve que la gente se proteja, pierda el miedo a hacerse la prueba y conozca cuál es su estatus con relación al VIH”, puntualizó Cuevas.

Para más información, llama a la línea informativa de la División de Prevención ETS/HIV del Departamento de Salud, llamando al 787-765-1010.