Alguna vez se han realizado estas preguntas, ¿es necesario que me vacune contra la influenza? ¿Vale la pena vacunarse todos los años? ¿Si me vacuno, nunca me dará influenza?

A continuación, presento unas recomendaciones e información sobre la vacuna contra la influenza para ayudarte a tomar la mejor decisión al momento de vacunarte.

¿La influenza es lo mismo que un catarro?

Influenza y catarro no son lo mismo. La influenza (flu) es una enfermedad respiratoria contagiosa que afecta la nariz, la garganta y los pulmones. Esta puede provocar una enfermedad leve o grave que, en ocasiones, requiere hospitalización y hasta causar la muerte. Aunque sus síntomas son parecidos (fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza y muscular), los síntomas de la influenza son más fuertes y pueden tener consecuencias muy serias para la salud.

¿Quién debe vacunarse contra la influenza?

Todo individuo mayor de 6 meses debe vacunarse anualmente contra la influenza. Los meses de septiembre y octubre suelen ser un buen momento para vacunarse porque la vacuna actualizada para la nueva temporada ya está disponible. Esto nos protege antes de que comiencen los cambios de clima y los brotes de enfermedades respiratorias.

¿Quién no debe recibir la vacuna contra la influenza?

La vacuna no es recomendada para niños menores de 6 meses, personas que tienen alergias a cualquiera de los ingredientes de la vacuna y personas que tuvieron una reacción alérgica grave al recibir la vacuna anteriormente. Las personas con alergia al huevo pueden recibir cualquier vacuna de influenza.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones al contagiarse con influenza?

Aunque todos podemos contagiarnos con influenza, algunas personas pueden estar en mayor riesgo, como los adultos mayores de 65 años, las personas con condiciones especiales (diabetes, enfermedades del corazón, asma, VIH/SIDA y cáncer, entre otras), los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas. También pudieran presentar complicaciones que requieran hospitalización aquellas personas que tienen problemas de función muscular, función pulmonar o dificultad para toser, tragar o eliminar líquidos de las vías respiratorias.

¿Es recomendable vacunarse contra la influenza?

Claro que sí. Hay dos razones principales para siempre recomendarles a mis pacientes vacunarse anualmente. La primera, porque la vacuna ayuda a prevenir las complicaciones en caso de contagio. En segundo lugar, porque existen diferentes tipos de virus de influenza que cambian todos los años, lo que hace necesario recibir la vacuna más actualizada.

Recomendaciones para pacientes que no creen en la vacuna contra la influenza

La primera recomendación es que lean y se eduquen usando fuentes de información confiables, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Salud de Puerto Rico, para que tomen decisiones informadas.

Es importante comprender que la vacuna no nos protege un 100 %. Podemos estar vacunados y, aun así, contagiarnos con influenza, pero la vacunación sigue teniendo grandes beneficios. Se ha demostrado que la vacuna contra la influenza reduce la gravedad de la enfermedad en personas vacunadas que se contagian con influenza. Vacunarse contra la influenza nos protege a nivel individual, pero también protege a todo el que está alrededor nuestro, especialmente, a nuestros seres queridos.

¿Existen datos que demuestran la efectividad de la vacuna de influenza?

Existen muchas investigaciones sobre la efectividad de la vacuna contra la influenza. Los CDC estimaron que, para la temporada de influenza 2022-2023, gracias a la vacuna, se previnieron 6 millones de enfermedades relacionadas con la influenza, 2.9 millones de visitas al médico, 65,000 hospitalizaciones y se lograron prevenir, además, 3,700 muertes.

¿Es fácil obtener la vacuna contra la influenza?

Vacunarse contra la influenza es muy sencillo porque no se requiere orden médica y puede obtenerse en tu farmacia de preferencia, en la oficina de tu médico, proveedores de vacunación y actividades comunitarias de salud.

¿Cuáles son los beneficios de que más personas se vacunen contra la influenza?

Es importante comprender que vacunarse contra el virus de la influenza nos ayuda a todos. Vacunarse anualmente podría evitar el contagio de influenza, reducir la gravedad de la enfermedad en caso de contagio, minimizar el riesgo de hospitalización, así como provocar menos muertes a causa del virus. La vacunación también puede prevenir que un empleado se ausente a su trabajo por, al menos, siete días a causa de los síntomas de la influenza.

Vacunarse contra la influenza es un acto de protección para ti y tus seres queridos. Infórmate sobre los beneficios de la vacuna y consulta con tu médico tus dudas para tomar la mejor decisión.

Referencia: https://espanol.cdc.gov/flu/index.htm

El autor es neumólogo y consultor clínico de MCS.