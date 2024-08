Por primera vez en la isla, Puerto Rico Eye Institute ofrece el primer y único lente intraocular ajustable después de la cirugía de cataratas: The Light Adjustable Lens™.

Puerto Rico Eye Institute es una empresa local dirigida por los especialistas en retina y directores médicos, doctora Stephanie C. Vale Dykyj, el doctor Carlos J. Fernández Santos, la doctora María G. Velázquez Lamela y la doctora Frances M. Marrero Barrera.

Dra. María G. Velázquez Lamela, especialista en glaucoma. ( Suministrada )

The Light Adjustable Lens™ es el primer lente intraocular (IOL) ajustable que le permite al médico optimizar tu visión después de la cirugía de cataratas. Gracias a esta tecnología, los pacientes pueden experimentar una mejoría significativa en su calidad visual. “Esta tecnología avanzada ofrece, a muchos pacientes, la oportunidad de lograr no tener que usar espejuelos de por vida, una vez se operen de cataratas, a través de un lente intraocular que ofrece la precisión más avanzada y permite una personalización única para cada paciente. Es útil en pacientes que se han sometido a cirugía refractiva, ya que, ahora, tienen la oportunidad de una mejor visión. Además, el que esta tecnología esté disponible por primera vez en Puerto Rico nos coloca a la par con los centros oftalmológicos más avanzados en el mundo. Ya no hay razón para operarse fuera de Puerto Rico”, comentó el doctor Carlos J. Fernández Santos.

Dra. Frances Marrero Barrera, especialista en córnea y cirugía refractiva. ( Suministrada )

El uso de The Light Adjustable Lens™ ofrece numerosos beneficios para los pacientes. En primer lugar, permite una adaptación precisa de la visión posoperatoria, reduciendo la necesidad de usar espejuelos o lentes de contacto. Además, al ser ajustable, proporciona una solución personalizada que puede adaptarse a las necesidades visuales específicas de cada paciente, ofreciendo resultados más satisfactorios y mejor calidad de vida.

The Light Adjustable Lens™ es el primer lente intraocular ajustable que le permite al médico optimizar la visión del paciente después de la cirugía de cataratas. ( Suministrada )

“La población que mayormente es candidata son los pacientes de 50 años en adelante cuando se comienzan a presentar las cataratas, pacientes que anteriormente no eran aptos a otros lentes intraoculares (IOL) prémium, ya sea, porque tuvieron cirugías de corrección visual previas, desvío en la córnea, pacientes con glaucoma y pacientes que no se adaptan a los halos que pueden presentarse con los otros lentes”, enfatizó la doctora Vale.

El proceso de ajuste del lente se realiza mediante la exposición controlada a la luz ultravioleta. Esto permite que el lente cambie su forma y enfoque, ajustándose a las necesidades visuales específicas del paciente. Los ajustes se pueden realizar en varias sesiones hasta alcanzar la visión deseada. The Light Adjustable Lens™ está hecho de un material fotosensible especial que cambia la forma y la potencia del lente implantado, al exponerse a la luz ultravioleta (UV). Cada tratamiento es personalizado, es el primer y único lente que ofrece esta combinación única de control, personalización y confianza. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado este innovador lente intraocular, destacando su seguridad y eficacia. La capacidad de personalizar el tratamiento postoperatorio es crucial, ya que permite a los médicos ajustar la corrección visual con una precisión sin precedentes.

“Esta personalización asegura que cada paciente reciba el tratamiento exacto que necesita, mejorando, significativamente, los resultados visuales y la satisfacción general”, concluyeron.

Puerto Rico Eye Institute está localizado en Plaza Bairoa, PR 1, Avenida Sakura, Suite 245, en Caguas. Para información, accede a www.preyeinstitute.com o llama al 787-641-3030.