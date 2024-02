MCS Classicare, el primer y único plan de salud en Puerto Rico en obtener una calificación de 5 de 5 estrellas de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) por su línea de negocio Medicare Advantage, se ha posicionado oficialmente como la opción preferida entre los miembros de Medicare Advantage, basado en los datos al 1 de febrero de 2024 publicados por CMS.

De acuerdo con los datos oficiales publicados recientemente, MCS Classicare ahora atiende a aproximadamente 259,000 miembros o aproximadamente el 40 % del mercado Medicare Advantage (MA) de Puerto Rico, lo que convierte a MCS Classicare en el plan con la membresía más alta en Puerto Rico. Durante el último año, MCS ha experimentado un crecimiento significativo en la membresía de sus líneas de negocio MA y Comercial, con logros paralelos en métricas de calidad, y superando los 500,000 beneficiarios entre ambos segmentos por primera vez en sus 40 años de historia en Puerto Rico.

“Convertirnos en el plan de salud líder en el segmento de Medicare Advantage es un logro histórico que demuestra que los beneficiarios de Puerto Rico han dado a MCS un voto de confianza para el cuidado de su salud. Más que un producto, en MCS ofrecemos a nuestros beneficiarios una promesa de servicio de un cuidado genuino que comienza a ser honrada por todo nuestro equipo desde el primer día. Nos reafirmamos en nuestro compromiso de que todos los beneficiarios de MA en la isla merecen recibir un cuidado de 5 estrellas”, dijo Herminio Nieves, principal oficial de ingresos de MCS.

SOURCE: Centers for Medicare & Medicaid Services. (n.d.). Monthly Enrollment by Plan Report - February 2024. Retrieved from https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/monthly/monthly-enrollment-plan-2024-02 ( Suministrada )

Según los datos oficiales publicados por CMS, MCS Classicare ha agregado casi 50,000 nuevos beneficiarios a su membresía desde el inicio del período de inscripción anual más reciente, que comenzó en octubre de 2023 y finalizó a principios de diciembre de 2023, convirtiéndole en el nuevo líder para el mercado local. La inscripción en el plan MCS Classicare, el único plan de salud en Puerto Rico que obtuvo una calificación de 5 estrellas de CMS, continúa hasta el 30 de noviembre de 2024. MCS espera continuar registrando una alta tasa de crecimiento a lo largo de 2024, ya que los beneficiarios de MA de Puerto Rico pueden cambiar de otros planes Medicare Advantage con calificaciones de estrellas más bajas a la oferta de MCS Classicare en cualquier momento durante el año.

En el segmento comercial, MCS es ahora el plan de salud de aproximadamente 2,500 empresas grandes y pequeñas en la isla, y en el último año también experimentó un crecimiento sin precedentes. “Los excelentes resultados que MCS continúa registrando en el segmento comercial, así como en Medicare Advantage, son un reflejo del énfasis del equipo de MCS en ejecutar nuestra propuesta de valor que se enfoca en ofrecer el mejor servicio a nuestros miembros, crear productos innovadores y ser el mejor socio comercial en la comunidad de proveedores, liderado por el mejor equipo gerencial de la industria. Estamos agradecidos de recibir el favor de nuestros beneficiarios y clientes corporativos, algo que nos llena de orgullo y redobla nuestro compromiso con los miembros, proveedores y el sistema de salud de Puerto Rico. MCS es una plataforma probada con sede en Puerto Rico que posee 40 años de experiencia totalmente enfocada en ser el mejor plan de salud en Puerto Rico, y continuaremos con ese compromiso en 2024 y más allá”, dijo Roberto Pando, presidente de MCS Advantage y MCS Life.

Para obtener más información sobre MCS Classicare y cómo beneficiarse de su calificación de 5 estrellas, llama al Centro de Servicio al Cliente de MCS Classicare al 1-866-627-8183 (libre de costo) o al 1-866-627-8182 (TTY) para audio impedidos. El horario de servicio es de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., del 1 de octubre al 31 de marzo. Del 1 de abril al 30 de septiembre, el horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Sobre MCS

MCS, Inc., una compañía líder en la industria de la salud comprometida con brindar una salud completa a través de un cuidado genuino, ofrece cobertura médica para miembros de Medicare Advantage, asegurados comerciales, individuos y grupos comerciales en Puerto Rico. MCS ofrece el primer y único plan Medicare Advantage con una calificación de Cinco Estrellas en Puerto Rico en 2024, la más alta otorgada por CMS, y es uno de los 31 planes de salud con calificaciones similares en los Estados Unidos de un total de 545. La compañía se enorgullece de servir a más de 259,000 miembros a través de su subsidiaria Medicare Advantage, Inc. y aproximadamente a 256,000 asegurados comerciales en Puerto Rico a través de su subsidiaria MCS Life Insurance Company. Tras su adquisición por parte de Kinderhook en 2021, MCS destaca como un modelo a seguir en el sector. Asume esa responsabilidad con gran orgullo, enfocándose continuamente en brindar atención médica de calidad a todos sus beneficiarios.