Mantener el cuerpo en movimiento es la base de una salud óptima a cualquier edad. Sin embargo, ejercitarte se vuelve más importante luego de los 40 años, cuando tu cuerpo comienza a perder masa muscular y disminuye la producción de colágeno.

El énfasis que se hace al recomendar una rutina de ejercicios no es con el propósito de desarrollar un físico atractivo, aunque, ciertamente, verás cambios positivos en tu cuerpo. Se trata de que mantengas fortaleza, equilibrio y movilidad en tu cuerpo. La movilidad, es decir, poder mover tu cuerpo y sus partes, ayuda a disminuir el dolor en las articulaciones y te brinda la capacidad de generar fuerza, de ser flexible y de mantener el balance corporal. Por lo tanto, el riesgo de que sufras caídas será menor y, en caso de que eso ocurra, podrás recuperarte más rápido.

El doctor Eric Adler es cirujano plástico facial, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. ( Suministrada )

Sabrás, también, que ejercitarte promueve la circulación sanguínea y, por lo tanto, oxígeno, por todo el cuerpo. Es así como todos los órganos, los sistemas y las células se benefician; pueden funcionar mejor y hasta repararse. ¡Ni hablar de lo que aporta a tu salud mental!

Ya que conoces la importancia de ejercitarte y los beneficios que obtendrás, ¿cómo puedes comenzar a ejercitarte luego de estar sedentario por algún tiempo?

Primeramente, no quieras ir de cero a sesenta. Es decir, no pretendas hacer una rutina de ejercicios de alta intensidad cuando apenas estás comenzando. Esto es un error común que, usualmente, lleva a que te frustres y dejes la rutina. Lo que pasa en estos casos es que quizás completas la rutina retante un día, pero, al siguiente, no puedes levantarte, te desanimas y dejas de ejercitarte. La clave es comenzar suave, con ejercicios de baja intensidad, y progresar poco a poco según vayas fortaleciendo tu cuerpo.

Los expertos en medicina deportiva enfatizan la importancia de hacer ejercicios de calentamiento antes de la rutina regular de ejercicios y hacer ejercicios de enfriamiento al terminarla. Esta insistencia se debe a que estos movimientos te ayudan a preparar el cuerpo para los movimientos que harás durante la rutina, evitando lesiones. Además, al final, esos ejercicios de estiramiento ayudan a reducir el dolor natural que se produce especialmente en los primeros días debido a la liberación de ácido láctico, necesario para la recuperación de tus músculos después del ejercicio.

También se recomienda tomar agua antes, durante y después de tus rutinas de ejercicio, incluso si no tienes sed. Esto te ayudará a mantenerte hidratado y a que tu cuerpo elimine toxinas a través del sudor y de la orina.

Otra recomendación útil es incorporar una variedad de ejercicios. Esto tiene varios beneficios: en primer lugar, mantener una rutina diversa y evitar el aburrimiento, aumentando la probabilidad de que sigas con ella a largo plazo. Además, podrás conocer a diferentes personas con intereses similares, lo cual beneficiará tu salud mental y emocional. Por otro lado, realizar diferentes tipos de ejercicio trabaja distintos grupos musculares y aportará beneficios variados. Recuerda que queremos fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio y aumentar la flexibilidad o rango de movimientos.

Para mantenerte animado en tu rutina, escoge ropa y zapatos de un estilo que te guste, pero cuyos materiales sean adecuados para el clima tropical caluroso de Puerto Rico, además de llevar ropa fresca que facilite la evaporación del sudor y que permita que te muevas cómodamente y sin restricciones. Algunos materiales recomendables para hacer ejercicios en nuestro clima incluyen: algodón, lycra, poliéster y polipropileno. En cuanto a los zapatos, la selección dependerá del ejercicio que vayas a hacer. Pide ayuda para escogerlos, si así lo necesitas. No olvides que el estilo y los colores de tu ropa deportiva también te animan a ejercitarte.

Si puedes, haz ejercicio al aire libre en un lugar seguro y bien iluminado y, si es posible, acompáñate de alguien. Los beneficios para tu salud mental de estar en contacto con la naturaleza y en compañía son increíbles.

Recuerda que antes de comenzar cualquier rutina, es fundamental consultar con tu médico de cabecera y seguir sus recomendaciones. De esta manera, asegurarás que tu buena intención se convierta en una experiencia positiva y beneficiosa.

