La menopausia representa una etapa natural en la vida de toda mujer, marcada por el cese permanente de la menstruación y por una serie de cambios hormonales que impactan múltiples órganos y sistemas del cuerpo. La mayoría de las campañas de salud se enfocan en los sofocos, los trastornos del sueño, la osteoporosis o el riesgo cardiovascular. Sin embargo, existe otra consecuencia de esta etapa que con frecuencia pasa desapercibida: el impacto en la salud oral.

El doctor José Álvarez- Romagosa es ginecólogo obstetra, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. ( Suministrada )

Cada día, miles de mujeres consultan a sus dentistas por molestias como sequedad bucal, sangrado de encías, sensibilidad dental o sensación de ardor en la lengua, sin imaginar que todas estas manifestaciones pueden estar relacionadas con la disminución de estrógenos que acompaña a la menopausia.

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La evidencia científica confirma que las hormonas femeninas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de los tejidos de la cavidad oral. Cuando sus niveles disminuyen, también cambian las condiciones que mantienen saludables las encías, el hueso que sostiene los dientes y la producción de saliva.

La influencia de las hormonas en la boca

Los estrógenos desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de los tejidos orales. Estas hormonas ayudan a conservar la salud de las encías, favorecen la producción de saliva y contribuyen al metabolismo del hueso que sostiene los dientes.

Cuando sus niveles disminuyen durante la menopausia, muchas mujeres comienzan a experimentar síntomas que inicialmente no relacionan con esta etapa de la vida. Entre ellos destacan la sensación de boca seca, cambios en el gusto, ardor en la lengua o en la mucosa oral, mayor sensibilidad dental e inflamación de las encías.

Boca seca: mucho más que una molestia

Uno de los síntomas más frecuentes es la llamada xerostomía, o boca seca. Más allá de la sensación incómoda de falta de saliva, este problema aumenta el riesgo de desarrollar caries, infecciones por hongos, mal aliento y dificultad para hablar, masticar o tragar alimentos.

La saliva constituye uno de los principales mecanismos naturales de defensa de la boca. Ayuda a neutralizar los ácidos producidos por las bacterias, protege el esmalte dental y facilita la digestión de los alimentos. Cuando disminuye su producción, el equilibrio de la cavidad oral cambia de manera significativa.

Mayor riesgo de enfermedad periodontal

Diversas investigaciones han demostrado que la menopausia puede incrementar la susceptibilidad a la enfermedad periodontal, una infección crónica que afecta las encías y el hueso que sostiene los dientes. La inflamación de las encías puede comenzar con un leve sangrado durante el cepillado, pero si no se trata a tiempo, puede evolucionar hacia una pérdida progresiva del hueso que sostiene los dientes.

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Inicialmente, la enfermedad se manifiesta con sangrado al cepillarse, inflamación y enrojecimiento de las encías. Sin embargo, cuando progresa, provoca destrucción del hueso alveolar, movilidad dental y, eventualmente, pérdida de piezas dentales.

La pérdida de densidad ósea característica de la menopausia también puede afectar los maxilares, acelerando el deterioro del soporte de los dientes. Por ello, los odontólogos recomiendan que las mujeres en esta etapa aumenten la frecuencia de sus evaluaciones periodontales y mantengan una higiene oral rigurosa.

El síndrome de boca ardiente

Otro problema poco conocido es el síndrome de boca ardiente, caracterizado por una sensación persistente de quemazón en la lengua, el paladar o los labios, sin que exista una lesión visible que explique el dolor.

Este trastorno afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas y puede acompañarse de alteraciones del gusto, sensación de hormigueo o sequedad bucal.

Aunque su origen es multifactorial, los cambios hormonales parecen desempeñar un papel importante en su desarrollo. El diagnóstico suele requerir descartar otras enfermedades sistémicas, como la diabetes, las deficiencias vitamínicas o los trastornos neurológicos.

Prevención: la mejor estrategia

La buena noticia es que muchas de las complicaciones orales asociadas con la menopausia pueden prevenirse o controlarse con medidas relativamente sencillas.

Una nutrición adecuada, rica en calcio, vitamina D, proteínas, frutas y vegetales, continúa siendo uno de los pilares para preservar la salud ósea y periodontal durante la menopausia.

Los especialistas recomiendan cepillarse los dientes al menos dos veces al día, complementar la higiene con hilo dental o cepillos interdentales y acudir al odontólogo cada seis meses, o con mayor frecuencia si existen factores de riesgo. Se debe cambiar el cepillo de dientes periódicamente, al menos cada tres meses.

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Evitar el tabaco constituye otra medida fundamental, ya que fumar aumenta considerablemente el riesgo de enfermedad periodontal, retrasa la cicatrización y favorece la pérdida de dientes.

Limitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y alimentos con alto contenido de azúcar contribuye a disminuir el riesgo de caries e infecciones.

Considerar terapias de reemplazo hormonal tomando en consideración múltiples elementos, incluyendo síntomas y factores de riesgo.

Cuidar la boca durante la menopausia es mucho más que conservar una sonrisa estética. Significa proteger la capacidad de alimentarse correctamente, hablar con comodidad, prevenir infecciones y mantener una buena calidad de vida. En definitiva, la salud oral merece un lugar destacado en el cuidado integral de la mujer menopáusica. La información, la prevención y las visitas periódicas al odontólogo constituyen herramientas fundamentales para enfrentar esta nueva etapa con bienestar, seguridad y una sonrisa saludable.