La salud mental es un problema cada vez más preocupante, sobre todo en las féminas. Es tan grave que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 3 mujeres en algún momento va a padecer de alguna afección de salud mental.

Estos padecimientos pueden surgir por diversos factores que van desde el aspecto biológico, sociales, responsabilidades, ritmos de vida, entre otras razones que influyen de alguna manera en el desarrollo de estas enfermedades mentales que, de no ser tratadas adecuadamente, desestabilizan la vida de la mujer.

Según la doctora Ana M. González Luna, psicóloga clínica y trabajadora social clínica, es un hecho que la tasa de prevalencia de enfermedades mentales es más alta en las mujeres que en los hombres.

“Las investigaciones demuestran que las mujeres tenemos el doble de probabilidades de experimentar afecciones como depresión y ansiedad que los hombres. Somos más susceptibles a desarrollar un padecimiento de salud mental y puede ser por una combinación de factores biológicos como las diferencias en la actividad cerebral, los procesos de respuestas hormonales, así como los factores sociales, los roles de género, la violencia de género, las desigualdades a ciertos recursos”, explicó la doctora González Luna, quien, de paso, aclaró que las enfermedades de salud mental se pueden manifestar en cualquier etapa de la vida, pero hay ciertas etapas, en las que son más comunes.

“Hay etapas que pueden ponernos en una predisposición mayor, por los cambios hormonales y los estresores sociales que están asociados a esas etapas, que son la adolescencia, el embarazo o el posparto, porque se puede desarrollar la depresión posparto, y también está la etapa de la menopausia. Estas son etapas que pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud mental en nosotras las mujeres”, delimitó.

Entre los padecimientos mentales más comunes en mujeres, se encuentran la depresión y la ansiedad, los trastornos de alimentación, el trastorno de estrés postraumático, el síndrome premenstrual, la depresión posparto y el alzhéimer. Pero, de todas, la especialista afirmó que la depresión y la ansiedad son las más preocupantes, por el impacto que tienen en la calidad de vida y en el funcionamiento diario de la mujer.

“Al ser más dominantes, la depresión y la ansiedad pueden incapacitar la vida de la mujer y su funcionamiento diario, por lo que requieren mayor atención y prevención”, afirmó la especialista, quien, a su vez, comentó que en ocasiones la sociedad “normaliza” la ansiedad.

“En Puerto Rico, vemos la ansiedad como un estilo de vida. Somos una cultura con una base de ansiedad alta, las responsabilidades de trabajo, los roles que ocupa en su familia, el aspecto de crianza con sus hijos. Al tener múltiples roles que ocupar, muchas veces, minimizamos la sintomatología de ansiedad”, resaltó la doctora.

El pensamiento de que “las mujeres podemos con todo” y el término de hacer multitasking, o que podemos realizar varias tareas al mismo tiempo, muchas veces, lleva también a minimizar la sintomatología de la ansiedad y puede verse como algo hasta común, pero no lo es.

“Ese estilo de vida, al no manejarse adecuadamente, lleva a la ansiedad y a la depresión. No es hasta que los síntomas están en un nivel agudo o incapacitantes en su totalidad que nos percatamos del problema. Entonces, los síntomas son un poco más intensos que si nos hubiéramos dado cuenta a tiempo. El peligro es que una depresión o una ansiedad no manejadas adecuadamente nos lleva a intenciones suicidas o autolesiones, entre otros factores que sí son alarmantes”, especificó la psicóloga clínica.

De hecho, González Luna mencionó que la mayoría de las personas que tienen una enfermedad de salud mental no reciben los servicios necesarios.

Algunas señales de alerta

1. Cambios en el estado de ánimo

Experimentas cambios significativos en tu estado de ánimo como tristeza persistente, inestabilidad, ansiedad, apatía, o sea, que no quieres que nadie se te acerque o hable.

2. Cambios en patrones de sueño y alimentación

Tienes alteración en el sueño o el apetito. Quieres comer demasiado o dormir demasiado o, por el contrario, tienes pérdida de apetito y de sueño.

3. Dificultad para concentrarte en las tareas o en tomar decisiones

No tienes control de tu funcionalidad, por más que intentas concentrarte en tus diversas tareas y rutinas, no puedes.

4. Sentimientos de desesperanza y desesperación

Piensas que las cosas no van a mejorar, que no te sientes bien, que nadie te estima y que nadie te quiere.

5. Aislamiento social

Te alejas de la familia, de las amistades y de las actividades que te gustaba realizar.

6. Autoestima baja

No te sientes segura de ti misma.

7. Culpas

Sientes culpa por decir que no harás algo o por las cosas que pasan.

8. Autocrítica constante

Todo el tiempo te exiges demasiado y no consideras que estás haciendo tu mayor esfuerzo.

9. Cambios en el comportamiento

Consumes abusivamente sustancias como alcohol, drogas o cigarrillos; y optas por automutilarte (hacerte daño físico).

10. Participar de actividades riesgosas

No tienes control de tus decisiones ni usas la razón en tus acciones porque expones tu integridad física.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.