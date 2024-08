El cuidado de la salud oral rutinario es fundamental para mantener una buena salud bucal y prevenir enfermedades dentales. Debido a que no solo afecta la estética de la sonrisa, sino que también tiene un impacto significativo en la salud general, es importante adoptar hábitos adecuados y seguir una rutina de higiene bucal regular.

Para que profundice sobre los aspectos más relevantes dentro este tema, converso con el doctor Juan I. Medina Tirado, dentista con especialidad en prostodoncia.

A la izquierda, el doctor José Álvarez-Romagosa es ginecólogo obstetra, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. El doctor Juan Medina Tirado es dentista con especialidad en prostodoncia. ( Suministrada )

José Álvarez-Romagosa (JAR): ¿Qué consecuencias puede tener ser negligente con nuestra salud oral?

Juan Medina Tirado (JMT): La mayoría de lo que entra a nuestro cuerpo es por la vía oral, entiéndase tanto los alimentos y nutrientes, como las bacterias y los hongos. Conservar la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar tiene repercusiones en la salud, y también en la autoestima y el bienestar social. Una higiene bucal correcta previene caries y otras infecciones, por ende, forma parte esencial de tener una buena salud en general.

Ser negligente con la salud oral puede causar enfermedades que incluyen, pero no se limitan a caries, halitosis, gingivitis, periodontitis, enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis, problemas digestivos y cáncer bucodental, entre otras.

JAR: ¿Qué rutina de cuidado oral es recomendable? ¿Varía por edad?

JMT: Entre los consejos para mejorar la salud y la apariencia de la sonrisa están:

Cepillarse, al menos, tres veces al día. Adquiere un cepillo de dientes con cerdas suaves.

Utilizar productos con fluoruro, pues ayudan a fortalecer el esmalte.

Cepillar la lengua para eliminar bacterias y detener el mal aliento.

Utilizar el hilo dental diariamente.

Limitar la ingestión de bebidas ácidas y alimentos azucarados.

Consumir vitaminas esenciales.

Usar los dientes solo para masticar alimentos, no para abrir paquetes, morder uñas o acciones similares.

Visitar al dentista cada seis meses.

A medida que se envejece, las necesidades de atención médica cambian y el cuidado dental no es una excepción. Los problemas con los dientes, las encías y las dentaduras pueden agudizarse, a medida que pasan los años, si no hay un cuidado consistente de la boca. Estos pueden fluctuar entre dolor y dificultad para comer, resequedad bucal, mala apariencia dental y mal aliento, hasta tener repercusiones en enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas gastrointestinales y otras.

JAR: Para las personas que van perdiendo destrezas manuales, tienen artritis, han sufrido un derrame o padecen enfermedades neurodegenerativas, ¿qué recomienda?

JMT: La relación entre la artritis y las alteraciones en los dientes no siempre es evidente. No obstante, hay que tener en cuenta que el sistema inmunitario está alterado, por lo que el riesgo de infecciones bucales es mayor. Si padeces de alguna enfermedad neurodegenerativa, inflamación crónica o has sufrido un derrame, las deformidades y el dolor en las articulaciones pueden hacer que el cepillado sea menos eficaz, lo que puede provocar enfermedades dentales. Las caries son más comunes cuando hay enfermedades inflamatorias crónicas y, si no se tratan a tiempo, pueden pasar bacterias de la boca a la sangre e infectar otros órganos del cuerpo. En caso de padecer artritis reumatoide, debes mantener una higiene dental cuidadosa para limitar la aparición de enfermedades dentales y evitar el desarrollo de una infección profunda.

JAR: ¿Cómo se pueden mantener los dientes y las encías sanos?

JMT: El cuidado rutinario de la salud oral es esencial para mantener una boca sana y prevenir problemas dentales. Adoptar hábitos de higiene bucal adecuados, así como hábitos de vida saludables es fundamental para mantener una boca sana y una sonrisa radiante. Esto te ayudará a disfrutar de la vida, permitiéndote hablar con claridad, saborear, masticar y tragar alimentos deliciosos; y mostrar tus sentimientos, a través de expresiones faciales como una gran sonrisa.

