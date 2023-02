Muchas veces, las personas van al médico cuando se sienten enfermas. Sin embargo, es importante entender que las visitas a los médicos no solamente son para tratar enfermedades, sino también para evitarlas.

Con esto en mente, es necesario que los pacientes asuman la responsabilidad de ir a sus evaluaciones anuales para atender a tiempo cualquier condición de salud que estén desarrollando. Sin embargo, antes de esas visitas, es necesario que se preparen y puedan ir a donde su doctor con la información necesaria para su evaluación.

Solemos escuchar que las personas deben acudir al médico una vez al año, pero esto va a depender, específicamente, de la edad del paciente y de las condiciones que padece.

PUBLICIDAD

“[En el caso de] esos pacientes menores de 65 años está bien que vayan una sola vez [al año] para su chequeo y pruebas rutinarias. Los pacientes mayores de 65 años saludables deben ir dos veces en el año. Pero, un paciente que padece de diabetes, alta presión o tiene problemas cardiovasculares, se recomienda que visite a un médico cada cuatro meses porque hay que hacer los exámenes de laboratorios y las tomas de presión cada cuatro meses”, explica el doctor Luis Paz, médico de familia y uno de los especialistas médicos colaboradores de MCS.

Es importante entender que, con una visita al médico, se tienen altas probabilidades de poder identificar cualquier enfermedad que esté en desarrollo. Por eso es tan importante cumplir con este requerimiento en el tiempo recomendado.

“El examen físico te da un 80 % de probabilidad de que podamos detectar condiciones que tienen tratamiento y, prevenir algunas que, a largo plazo, pudieran no tener tratamiento. Lo más importante es prevenir que el paciente desarrolle alguna condición que limite su salud, eso es lo que hacemos con el examen físico y con los distintos estudios de rutina que le hacemos al paciente”, sostiene el doctor.

Sin embargo, acudir a sus chequeos correspondientes va mas allá de sentarse en la oficina médica; es necesario llegar a la consulta con toda la información que podamos brindarle al médico para que se evalúe nuestro estado, tanto físico como emocional.

A manera de preparación para su chequeo, el médico recomienda llevar todos aquellos medicamentos que la persona está utilizando.

PUBLICIDAD

“No es solamente llevar los medicamentos recetados, a veces utilizamos medicamentos over the counter, vitaminas o remedios caseros y pensamos que no es importante, pero se debe llevar todo”, afirma el galeno.

Así también, si el paciente se ha realizado algún laboratorio o estudio de imagen, es importante llevarlo a su cita.

“Eso va a ser importante porque el médico va a tener una noción más clara de qué cosas pueden ayudarle”.

Otro aspecto imprescindible a la hora de tu visita médica es ser honesto con toda la información que le provees al doctor.

“Es importante saber que cuando vas a un médico, vas a contarle todo, con total confianza. Hay que ser bien honesto a la hora de hablar de tus condiciones, historial familiar, si fumas, si no fumas, si tienes algún hábito tóxico, si has utilizado drogas. Es importante que el paciente tenga esa confianza con su médico y que lo haga parte de su familia”, señala el especialista en medicina de familia.

En cuanto a las pruebas de cernimiento, estos laboratorios son indispensables para todos los pacientes, unos necesitan hacerlos una vez al año y otras personas requerirán repetirlos varias veces al año.

“Eso dependerá de las condiciones preexistentes del paciente o de qué cosas se encontraron en esos primeros laboratorios. Si es un paciente cuyos laboratorios salieron bien y es totalmente saludable, pues se repiten en un año. Ya, en el caso de un paciente diabético, se hacen cada cuatro meses la prueba del azúcar, la prueba de la hemoglobina glicosilada, al igual que el colesterol con los triglicéridos, y los tipos de colesterol para prevención cardiovascular”, detalló Paz.

PUBLICIDAD

En el caso de aquellas personas que decidan obviar las recomendaciones médicas y no sean responsables con sus visitas al médico, es probable que enfrenten consecuencias negativas que afecten su salud.

“El problema es que, sin darse cuenta, pueden desarrollar condiciones médicas y, ya cuando se manifiesten, haya poco tratamiento que se le pueda dar al paciente”, advierte.

Finalmente, el doctor Paz recomienda que las visitas al doctor sean vistas desde otro punto de vista, pues “hay que ser proactivos y no reactivos con nuestra salud”.

“Ir al médico no es porque yo esté enfermo, ir al médico es porque yo quiero mantener una vida saludable. Disfrutar de la calidad de vida que yo deseo tener. Los pacientes mayores de edad tienen que ir al médico no porque ya tengan su diabetes descontrolada o porque hayan desarrollado un infarto cardíaco, yo quiero poder estratificar cuáles son las posibilidades que ese paciente tiene de desarrollar algo que le disminuya la vida o la calidad de vida para que pueda llegar a una edad avanzada y disfrutar con una vida saludable. Hay que ser proactivo porque, si me siento bien ahora, quiero sentirme así cuando tenga diez años más. Por eso es importante ir al médico”, recalca el doctor, quien tiene sus oficinas Grupo Médico Dr. Paz, en Hatillo y Vega Baja.

El doctor Luis Paz forma parte de la red de médicos de MCS y es colaborador del esfuerzo educativo Puerto Rico Saludable.