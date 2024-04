Tomar medidas para protegernos del calor y de los efectos dañinos de la radiación ultravioleta es un asunto serio que requiere que seamos proactivos.

Ante los más recientes eventos de calor, que han alcanzado récords históricos en Puerto Rico, y los efectos del calentamiento global, que seguirán intensificándose, es necesaria la prevención para cuidar nuestra salud.

Un comunicado de prensa de la Organización Meteorológica Mundial, de las Naciones Unidas, dice lo siguiente:

Es probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles récords en los próximos cinco años.

Hay un 98 % de probabilidades de que, al menos uno de los próximos cinco años, y el quinquenio en su conjunto, sea el más cálido jamás registrado.

Habrá repercusiones de gran alcance para la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medioambiente.

No te quemes

Tal como expuso la dermatóloga Elena Nogales, las quemaduras por el sol y la insolación —que es una quemadura severa por el sol — son una respuesta inflamatoria cuando nos exponemos a la radiación ultravioleta. La exposición al sol, que causa daño al ADN de las células de la piel, es un factor de riesgo para el desarrollo de melanoma.

PUBLICIDAD

“[Los episodios de quemaduras por el sol] aumentan el riesgo de cáncer de piel y el envejecimiento prematuro”, comentó la doctora.

Aun cuando la exposición al sol intencional está vinculada a las quemaduras solares, según el Informe de situación sobre las tendencias del cáncer, del Instituto Nacional del Cáncer, datos recientes apuntan a que la mayoría de las quemaduras se desarrollan por la práctica de actividad física y al pasar tiempo cerca del agua, sin un propósito deliberado de bronceado.

Entre los síntomas de las quemaduras por el sol se encuentran:

Enrojecimiento

Descamación de la piel

Hinchazón

Formación de ampollas

Fiebre

La doctora Nogales presentó recomendaciones para cuidarnos de los efectos adversos de las quemaduras por el sol.

Usa protector solar de amplio espectro con un SPF de 30 a 50 y resistente al agua. Aplica la cantidad recomendada (1 onza para cubrir todo el cuerpo) y reaplícalo cada dos horas. Reaplica inmediatamente, luego de nadar o sudar.

Evita la exposición al sol, especialmente en las horas pico entre 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Busca la sombra.

Utiliza ropa protectora, sombrero y gafas. También usa sombrilla.

No se debe aplicar protector solar en bebés antes de los seis meses; deben estar alejados completamente de la exposición al sol.

Recuerda verificar la fecha de expiración del protector solar, ya que puede perder eficacia y no ser seguro, según la Administración de Alimentos y Medicamentos.

En caso de quemadura, la doctora Nogales recomendó:

No te expongas otra vez al sol.

Utiliza compresas frías y gel de sábila frío.

Hidrátate. Bebe agua.

Puedes ingerir antiinflamatorios sin receta.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que debes buscar atención médica si tienes:

Quemaduras graves que cubren más del 15 % del cuerpo

Deshidratación

Fiebre alta

Dolor extremo que dura más de 48 horas.

Herramientas digitales que colaboran en las medidas de prevención

SunSmart Global UV: Esta aplicación digital móvil, presentada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Internacional del Trabajo, ofrece información sobre los niveles de radiación ultravioleta en la ubicación seleccionada. Descarga SunSmart Global UV en: https://www.who.int/es/news/item/21-06-2022-sunsmart-global-uv-app-helps-protect-you-from-the-dangers-of-the-sun-and-promotes-public-health.

EPA’s SunWise UV Index: Aplicación digital móvil de la Agencia de Protección Ambiental que ofrece un pronóstico diario de la intensidad esperada de radiación UV en una ubicación determinada. Descarga EPA’s SunWise UV Index en: https://espanol.epa.gov/espanol/aplicacion-movil-indice-uv.

Índice de rayos ultravioleta

Como difunde la EPA, el índice UV presenta el nivel de exposición a los rayos UV previsto para un día.

Las recomendaciones generales del índice UV se resumen de la siguiente manera:

Categoría de exposición baja (1-2): Utiliza gafas y protector solar.

Categoría de exposición moderada (3-5): Usa protector solar, ropa protectora, sombrero de ala ancha y gafas de sol.

Categoría de exposición alta (6-7): Además de protector solar, ropa de protección, sombrero de ala ancha y gafas de sol, reduce la exposición al sol en las horas pico.

Categoría de exposición muy alta (8-10): Toma precauciones adicionales.

Categoría de exposición extrema (11+): Toma todas las precauciones.

Mitos y realidades

En Una guía del Índice UV, de la EPA, aparecen los siguientes mitos y realidades:

Mito: No me puedo quemar por el sol en un día nublado.

Realidad: Una quemadura por el sol sí es posible en un día nublado. Hasta el 80 % de la radiación ultravioleta solar puede atravesar nubes ligeras.

Mito: La crema solar me protege para que pueda tomar el sol mucho más tiempo.

Realidad: El protector solar no debe utilizarse para aumentar el tiempo de exposición al sol, sino para aumentar la protección durante la exposición inevitable.

Mito: Si no siento los rayos del sol, no me quemaré.

Realidad: Las quemaduras solares son causadas por la radiación ultravioleta que no se siente. El efecto calorífico es causado por la radiación infrarroja del sol y no por la radiación ultravioleta.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.