En nuestra isla, la exposición al sol forma parte de nuestra vida diaria. Ya sea que conduzcamos, hagamos actividades al aire libre, practiquemos deportes o disfrutemos de nuestras playas, la radiación solar nos acompaña constantemente.

Sin embargo, muchas personas desconocen que la exposición acumulada a los rayos ultravioleta (UV) puede tener consecuencias significativas para la salud de la piel, incluso cuando no se observan daños visibles de inmediato.

La piel es el órgano más grande del cuerpo y constituye nuestra primera línea de defensa frente al medioambiente. Además de protegernos de agentes externos, participa en la regulación de la temperatura corporal y en diversos procesos inmunológicos. Cuando la piel se expone repetidamente a la radiación ultravioleta sin la protección adecuada, puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

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Existen dos tipos principales de radiación ultravioleta que afectan la piel. Los rayos UVA penetran profundamente y son responsables de gran parte del envejecimiento prematuro, incluyendo la aparición de manchas, la pérdida de elasticidad y las arrugas. Por otro lado, los rayos UVB afectan las capas más superficiales de la piel y son los principales responsables de las quemaduras solares. Aunque sus efectos son distintos, ambos contribuyen al daño de la piel y aumentan el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas y cáncer de piel.

Uno de los mayores desafíos en la prevención es que el daño solar suele ser acumulativo y silencioso. Muchas personas asocian el riesgo únicamente con las quemaduras solares severas; sin embargo, pequeñas exposiciones repetidas a lo largo de los años también pueden provocar cambios significativos en la piel. De hecho, gran parte de los signos visibles del envejecimiento que aparecen con el tiempo se relacionan con la exposición crónica al sol.

En Puerto Rico, donde la radiación ultravioleta es elevada durante gran parte del año, la protección solar debe considerarse una medida de salud preventiva diaria. Incluso en días nublados, hasta un 80 % de la radiación UV puede atravesar las nubes y alcanzar la piel. Asimismo, superficies como el agua, la arena y el pavimento reflejan la radiación, lo que incrementa la exposición.

Es importante hacer uso diario de un bloqueador solar con un grado de protección de 30 o mayor (SPF 30) que sea resistente al agua, aplicándolo 15 minutos antes de exponerte al sol y reaplicándolo cada dos horas o después de nadar o sudar. Buscar sombra durante las horas de mayor intensidad solar (entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.), utilizar ropa protectora, sombreros de ala ancha y gafas de sol con protección UV son estrategias complementarias que ayudan a reducir significativamente la exposición. También es crucial evitar las camas de bronceado, ya que estas emiten radiación ultravioleta que puede causar daños similares o incluso mayores que los producidos por la exposición natural al sol.

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Otro aspecto fundamental es la vigilancia de los cambios en nuestra piel. Conocer nuestros lunares y observar cualquier cambio en su tamaño, forma, color o textura puede facilitar la detección temprana de posibles lesiones malignas. La regla del ABCDE: asimetría, bordes irregulares, color variable, diámetro mayor de 6 mm y evolución o cambio— continúa siendo una herramienta útil para identificar señales de alerta que requieren evaluación médica.

Proteger la piel es una inversión en la salud a largo plazo. Más allá de prevenir manchas o arrugas, las medidas de protección solar ayudan a reducir el riesgo de enfermedades que pueden afectar significativamente la calidad de vida. Adoptar estos hábitos desde edades tempranas y mantenerlos a lo largo de los años constituye una de las estrategias más efectivas para preservar la salud de la piel y promover un envejecimiento saludable.

La radiación solar es una realidad de nuestro entorno, pero el daño que puede ocasionar no tiene por qué serlo. Con educación, prevención y hábitos adecuados, podemos disfrutar de los beneficios de vivir en un clima tropical mientras protegemos uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo: la piel. En MCS te queremos saludable.