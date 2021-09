La pulmonía neumocócica es una enfermedad potencialmente grave causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, también conocida como neumococo.

La pulmonía neumocócica puede contagiarse de persona a persona. Puede propagarse al toser o con el contacto cercano 1. A veces, puede causar enfermedades potencialmente graves como: meningitis y bacteriemia.

Los síntomas de la pulmonía neumocócica pueden incluir algunos como:

Fiebre alta de hasta 105° F

Dolor de pecho

Escalofríos

Dificultad para respirar

Sudoración excesiva

Cansancio que puede durar todo el día

Uñas color azul debido a la falta de oxígeno en la sangre

Tos con flema que persiste o empeora

Algunos de los efectos físicos pueden sentirse durante semanas y causar dificultad para llevar a cabo tu vida rutinaria 3.

En ocasiones, los casos de pulmonía neumocócica grave pueden causar meningitis y bacteriemia, y conducir a la muerte 2.

¿Por qué vacunarse?

Enfermarse a causa de una enfermedad prevenible por vacunas puede hacerte faltar al trabajo o dejar de hacer las cosas que disfrutas.

La vacuna neumocócica no se usa para tratar la enfermedad, más bien puede evitar su contagio 4 .

. Estas vacunas ayudan al sistema inmunitario a combatir cepas específicas de bacterias causantes de enfermedad neumocócica 5 .

. Las vacunas neumocócicas no contienen bacterias vivas ni mercurio y tampoco formaldehído. No se puede contraer pulmonía neumocócica por la vacuna 6 .

. A diferencia de la vacuna contra la influenza, no necesitas recibir la vacuna neumocócica todos los años 7.

Pregúntale a tu médico si la vacuna neumocócica es adecuada para ti.

