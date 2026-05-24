La jubilación marca una de las transiciones más significativas de la vida adulta. Aunque suele asociarse con el descanso y la libertad, también implica cambios a nivel psicológico, social y biológico. Comprender cómo impacta en la salud mental, incluidos los cambios cerebrales, cognitivos, físicos y del sueño, permite una transición a esta etapa con mayor preparación y bienestar.

El doctor José Álvarez- Romagosa es ginecólogo obstetra, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. ( Suministrada )

Cambios en el cerebro asociados a la edad

Con el paso del tiempo, el cerebro experimenta transformaciones tanto estructurales como funcionales. Es normal observar una ligera reducción del tamaño del cerebro, especialmente en áreas como el hipocampo (clave para la memoria) y la corteza prefrontal (relacionada con la toma de decisiones y el control emocional). También pueden disminuir ciertos neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, lo que puede influir en el estado de ánimo y la motivación. Sin embargo, el cerebro mantiene su capacidad de adaptación gracias a lo que se conoce como neuroplasticidad.

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Cambios cognitivos en la jubilación

El envejecimiento se asocia con cambios en ciertas funciones cognitivas. Es común notar una disminución de la velocidad de procesamiento de la información, una mayor dificultad para realizar múltiples tareas simultáneamente y pequeños olvidos (como nombres o citas). Estas alteraciones suelen ser leves y no deberían influir de manera significativa en la vida diaria.

Es importante diferenciar entre cambios normales y signos de deterioro cognitivo patológico. Cuando los olvidos afectan la funcionalidad (por ejemplo, perderse en lugares conocidos o repetir constantemente la misma información), se recomienda una evaluación médica.

Salud mental y enfermedades crónicas

La jubilación coincide con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos osteoarticulares. Estas condiciones no solo afectan la salud física, sino que también están estrechamente relacionadas con la salud mental.

Por ejemplo, la diabetes mal controlada puede influir en el estado de ánimo y en la función cognitiva. Las enfermedades cardiovasculares se han asociado con un mayor riesgo de depresión. El dolor crónico, por su parte, puede provocar irritabilidad, insomnio y aislamiento social.

Alteraciones en el sueño y el descanso

El sueño sufre cambios significativos con la edad. Es frecuente que las personas mayores tengan un sueño más ligero, con despertares nocturnos y una menor duración total.

Estas alteraciones pueden empeorar debido a condiciones médicas, al uso de medicamentos o a cambios en la rutina tras la jubilación. Esta falta de sueño reparador impacta directamente en la salud mental, aumentando el riesgo de ansiedad, depresión y deterioro cognitivo.

Es esencial implementar una buena higiene del sueño: establecer horarios regulares, evitar los estimulantes por la noche, reducir el uso de pantallas antes de dormir y crear un ambiente adecuado para el descanso.

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Impacto emocional de la jubilación

Desde el punto de vista emocional, la jubilación puede generar sentimientos encontrados. Por un lado, hay alivio al dejar de asumir responsabilidades laborales; por otro, puede surgir una sensación de pérdida de propósito, identidad o utilidad.

El riesgo de depresión aumenta especialmente en personas que no han planificado esta etapa. El aislamiento, la pérdida de ingresos o la muerte de seres queridos pueden intensificar estos sentimientos.

Qué hacer para disminuirlos

Estrategias para promover la salud mental

Mantener una rutina diaria estructurada.

Participar en actividades sociales o comunitarias.

Realizar ejercicio físico regularmente.

Estimular la mente (lectura, juegos, aprendizaje).

Practicar técnicas de relajación.

Buscar apoyo psicológico cuando sea necesario.

El voluntariado, los cursos y los hobbies pueden ayudar a brindar un sentido de propósito y satisfacción personal.

Señales de alerta

Es fundamental reconocer signos que pueden indicar problemas de salud mental o cognitiva:

Tristeza persistente o pérdida de interés en actividades

Cambios significativos en el apetito o el sueño

Cansancio constante

Dificultad para concentrarse o tomar decisiones

Aislamiento social progresivo

Pérdida de memoria que afecta la vida diaria

Cambios en la personalidad o comportamiento

Pensamientos de desesperanza o muerte

Ante la presencia de estas señales, es vital buscar una evaluación médica o psicológica temprana.

La jubilación no es simplemente el final de la vida laboral, sino el inicio de una etapa con desafíos y oportunidades únicas. Los cambios en el cerebro, la cognición, la salud física y el sueño forman parte de un proceso natural que puede influir en la salud mental. Con una preparación adecuada, un seguimiento médico y un enfoque activo, es posible mantener una buena calidad de vida. La jubilación, bien vivida, puede convertirse en una etapa de crecimiento, equilibrio y plenitud.