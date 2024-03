Para la doctora Melba Feliciano Emmanuelli, especialista en medicina interna, endocrinología y geriatría, el proceso natural del envejecimiento no debe ser visto como una enfermedad. Si bien hay muchas personas que van perdiendo vitalidad en esta etapa de la vida, mayormente causado por enfermedades comórbidas que resultan en aumento de cansancio y debilidad, la galena aseguró que existe el envejecimiento saludable al que debemos aspirar.

“La vida es larga y hay que disfrutarla. Por esto, el mejor consejo que le puedo dar a los pacientes es estar consciente de los síntomas que afecten su bienestar y emociones, pues hay síntomas que se pueden confundir con otras condiciones asociadas al envejecimiento como el hipotiroidismo en el adulto mayor”, compartió la también profesora de medicina en la Universidad de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

¿Qué es el hipotiroidismo?

El hipotiroidismo es una condición del sistema endocrino caracterizada por la disminución en la función de producción de hormonas tiroideas por parte de la glándula de la tiroides, explicó la doctora Feliciano Emmanuelli.

Lo que quizás muchas personas no conocen es lo importante que es la glándula tiroides —ubicada en la parte anterior del cuello— en el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo, ya que las hormonas que produce están asociadas al control del metabolismo, el sistema nervioso, el gastrointestinal y el reproductivo. Es decir, que impacta todos los sistemas del cuerpo, apuntó la galena.

Por ello, es crucial identificar los síntomas de un nivel bajo de hormonas tiroideas en el adulto mayor, ya que se podrían confundir con otros asociados a enfermedades comunes en el proceso del envejecimiento normal.

Alerta a los síntomas

El hipotiroidismo puede impactar la calidad de vida de los adultos mayores, causando problemas de memoria y concentración, confusión mental, depresión, fatiga y cansancio, intolerancia al frío, falta de apetito, estreñimiento, piel seca y debilidad muscular, entre otros, sostuvo la doctora Feliciano Emmanuelli.

“Es importante destacar que el hipotiroidismo no necesariamente está asociado al proceso de envejecimiento, ya que no es una enfermedad natural de la vejez. Pero es común que los adultos mayores presenten comorbilidades que pueden dificultar la detección y el tratamiento del hipotiroidismo”, dijo la experta.

Las causas más comunes de hipotiroidismo en adultos mayores incluyen factores genéticos, tiroiditis (inflamación de la glándula tiroides), la tiroiditis autoinmune —como la enfermedad de Hashimoto—, así como el tratamiento previo con yodo radiactivo o cirugía tiroidea.

PUBLICIDAD

La doctora Feliciano Emmanuelli comentó que, en Puerto Rico, se estima que alrededor de un 20 a un 23 % de la población puertorriqueña padece de problemas de la tiroides. Esta cifra es aún mayor en adultos mayores de 65 años, donde más del 25 % pueden presentar problemas de tiroides. De otro lado, es de cinco a ocho veces más común en las mujeres que en los hombres.

¿Cómo se diagnostica el hipotiroidismo en adultos mayores?

Principalmente, el hipotiroidismo se diagnostica mediante pruebas de laboratorio que evalúan los niveles de hormonas tiroideas en la sangre como la TSH (hormona estimulante de la tiroides) y la T4 libre (tiroxina libre). Es importante considerar la sintomatología del paciente junto con los resultados de las pruebas de laboratorio para un diagnóstico preciso, ya que no todos los pacientes con niveles elevados de TSH requieren tratamiento.

“A medida que vamos envejeciendo, va aumentando el rango de TSH fisiológicamente. Al monitorear el TSH en pacientes en quienes se sospecha que puedan tener problemas con las tiroides, es importante el valor de TSH y de hormona tiroidea libre (T4 libre). En pacientes mayores, vigilamos que el TSH no supere 10, que tenga el T4 libre disminuido y los síntomas para decidir el tratamiento. Lo más importante es la sintomatología del paciente; si no tiene síntomas y los niveles están en rango levemente elevado, mayor de 4.5, no necesariamente hay que tratar con medicamento, pero sí monitorear cada tres a seis meses”, abundó la doctora.

¿En qué consiste el tratamiento?

Generalmente, el tratamiento del hipotiroidismo en adultos mayores implica la administración de una hormona tiroidea sintética como la levotiroxina como terapia de reemplazo hormonal, aseguró la endocrinóloga. Es importante ajustar la dosis de manera individualizada y según la edad, comorbilidades y respuesta al tratamiento de cada paciente.

PUBLICIDAD

La galena hizo hincapié en que este medicamento, que se administra de forma oral, tiene que tomarse con el estómago vacío, una hora antes de desayunar, para garantizar una absorción adecuada. Si la persona toma medicamentos para el estómago, estos deben tomarse cuatro horas después del medicamento para el hipotiroidismo. En caso de utilizar medicamentos para la presión, debe tomarlos una hora después. En cuanto a la insulina, puede administrarse al mismo tiempo, ya que no interfiere con la hormona tiroidea. Finalmente, se recomienda el uso de anticoagulantes en la noche, según lo indicado por el cardiólogo.

“Es crucial que la persona tome el medicamento todos los días, una hora antes de comer. Así, podría notar mejorías en sus síntomas hasta en dos semanas luego de iniciar el tratamiento”, compartió la especialista.

La respuesta al tratamiento del hipotiroidismo se monitorea mediante la evaluación de los niveles de TSH y T4 libre en la sangre, así como la sintomatología del paciente, entre seis semanas a dos meses a partir de comenzar el tratamiento.

“Realizamos ajustes en la dosis del medicamento, según sea necesario para mantener los niveles de hormonas tiroideas dentro del rango normal y aliviar los síntomas del paciente. En algunos pacientes, vamos bajando la dosis y recuperan la función, si es un hipotiroidismo transitorio. También es importante reconocer los síntomas asociados al exceso de hormona tiroidea en pacientes en tratamiento, ya que el adulto mayor es muy sensitivo a esta y, de ser excesiva, puede presentar ansiedad, insomnio y palpitaciones. De presentar estos síntomas asociados a su terapia, debe comunicarse con su médico para un ajuste en la dosis del medicamento”, expuso.

PUBLICIDAD

Impacto y calidad de vida

El hipotiroidismo no tratado en adultos mayores puede llevar a complicaciones como enfermedades cardiovasculares, depresión y trastornos emocionales y cognitivos. En algunos casos, incluso, puede poner en riesgo la vida del paciente de hipotiroidismo severo.

Para mantener una buena calidad de vida, los adultos mayores con hipotiroidismo deben seguir el tratamiento prescrito por su médico y realizar un seguimiento regular para monitorear la respuesta al tratamiento. Ante la sospecha de síntomas de hipotiroidismo, puede ser diagnosticado y tratado por un médico generalista o internista, en lo que consigue una cita con un endocrinólogo.

“Vea el ejercicio como medicina. Camine 15 minutos por su calle y vaya incrementando el tiempo, ya que ayuda al cerebro y a la función muscular. Haga actividades que le mantengan mentalmente activo como buscapalabras, rompecabezas o pintar para relajación. No se aísle; fomente lazos con actividades significativas con amistades, vecinos y familia. Hay que mantenerse integrado a la vida para tener un envejecimiento saludable”, concluyó la doctora Feliciano Emmanuelli.

La periodista es colaboradora de Puerto Rico Saludable.