A la hora de prepararse económicamente para la jubilación, las mujeres enfrentan retos particulares que incluyen la brecha salarial de género, una mayor esperanza de vida y mayores probabilidades de dejar de generar ingresos. Por eso, es importante que comiencen a planificar su retiro desde temprana edad.

De acuerdo con datos de la revista Forbes, en Estados Unidos, las mujeres ganaron un 17 % menos que los hombres en 2022. Esa diferencia es aún más drástica en el caso de las mujeres latinas, que en promedio recibieron solo el 54 % de lo que se les pagó a los hombres blancos.

Según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, es más probable que las mujeres que trabajan abandonen sus carreras y se hagan cargo de cuidar de sus hijos menores de edad o de familiares enfermos. Por ende, trabajan menos años y contribuyen menos para su jubilación.

Encima de que muchas féminas generan menos ingresos y trabajan menos años que los hombres, necesitan ahorrar más para el retiro porque tienen una esperanza de vida mayor. Si se jubilan a los 60 años, se espera que los hombres puedan vivir otros 22 años y las mujeres otros 25 años, acorde con cálculos de la Administración del Seguro Social.

“El Pew Research Center dice que el 70 % de los hispanos no tienen ahorros para su retiro y estadísticas de AARP en Nueva York revelan que tres de cada cinco latinos mayores de 50 años están en riesgo de enfrentar pobreza en su vejez. Es un tema al que debemos prestar atención”, destacó la planificadora financiera y coach de vida Lizzy Santiago, fundadora de la empresa de mejoramiento profesional y personal YourBest U.

“Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para comenzar a prepararse para el retiro. Se puede comenzar desde que eres adolescente y tienes tu primer trabajo”, aseguró la coach en finanzas personales Edith Tapia, fundadora de la plataforma local de descuentos Cuponeando. “Si comienzas desde joven a ahorrar para el retiro, así sean $1,000 al año, se van acumulando y al jubilarte vas a tener mucho dinero”.

Ambas expertas coincidieron en que a cualquier edad se pueden tomar distintas acciones dirigidas a prepararse para la jubilación.

Consejos para los 20 años

Es vital comenzar a ahorrar, ya que el Seguro Social puede que no sea suficiente para un retiro digno. ( Shutterstock )

En esta etapa de la vida es cuando muchos comienzan a adquirir crédito, por lo que deben educarse en finanzas personales. “Hay que ser muy disciplinado con las tarjetas de crédito. La recomendación es solo cargar a la tarjeta lo que puedes pagar al final del mes. Si no manejas bien las tarjetas, la deuda seguirá creciendo y no te va a dejar ahorrar”, dijo Santiago.

Es vital comenzar a ahorrar, ya que el Seguro Social puede que no sea suficiente para un retiro digno. “De cada cheque, puedes separar al menos un 10 % de lo que ganes para la jubilación. Al inicio se puede guardar en una cuenta de ahorros sencilla y después, puedes diversificar dónde colocar el dinero, como en una cuenta IRA (cuenta individual de retiro)”, aconsejo Tapia.

Otro 10 % de los ingresos se puede ahorrar para un fondo de emergencias, hasta alcanzar la meta de tener dinero suficiente para pagar deudas por tres o seis meses. Es un fondo útil para lidiar con imprevistos o con la pérdida de ingresos.

A los 30 años

A los 30 años, debes analizar tu situación financiera actual. ( Shutterstock )

Para muchas, es la década en que la familia comienza a crecer. “Lo ideal es comprar una vivienda lo más joven posible para saldarla antes del retiro”, dijo Tapia. “Si se puede hipotecar a 15 o 20 años para saldarla más rápido, mejor”.

Si tus ingresos lo permiten, adquirir una segunda propiedad y ponerla en alquiler es una buena idea para conseguir un ingreso adicional de cara a la jubilación.

Verifica con tu patrono si tiene plan de pensión o 401(k). Si se trata de un plan de pensión, averigua cuántos años necesitarás trabajar para tu patrono antes de empezar a recibir la pensión. En el caso del 401(k), pregunta a Recursos Humanos cuánto es el máximo que debes aportar al plan para que el patrono iguale tu aportación.

Si estás casada, infórmate acerca de las reglas que rigen a tu plan de jubilación o el de tu cónyuge, si alguno de los dos fallece. Bajo algunos planes de retiro, el cónyuge sobreviviente puede tener derecho a recibir un beneficio al fallecer el empleado registrado en el plan.

Analiza tu situación financiera actual (ingresos y deudas). Piensa en la cantidad de dinero que te gustaría tener al retirarte y activa un plan dirigido a lograrlo. “Hay que tomar en cuenta que la cantidad de dinero que necesito hoy para vivir no es la misma cantidad que voy a necesitar en el futuro debido a la inflación y a otros gastos relacionados con la edad, como los gastos médicos”, resaltó Tapia.

Si ya está listo el fondo de emergencias, se puede destinar ese 10 % de ahorro para otros propósitos, como la educación de los hijos.

Entre los 40 y los 49

Entre los 40 y los 49 años, hay que ser más agresivo y colocar más dinero en ese plan de retiro. ( Shutterstock )

Al tener más edad, hay que ser más agresivo y colocar más dinero en ese plan de retiro”, recomendó Tapia. “A veces pensamos que hemos ahorrado lo suficiente y al analizar, nos damos cuenta de que no es así”.

“Hay que volver a analizar las finanzas, cuánto dinero entró, cuánto gasté, cuánto me sobró, qué estamos haciendo con lo que sobró, y ver cómo vamos saldando y eliminando deudas como la casa, el carro y las tarjetas de crédito”, urgió Santiago.

Otra acción es continuar visualizando cómo te gustaría que fuese tu jubilación: si será tranquilo en casa o con muchos viajes, ya que cada opción va a tener requisitos financieros distintos para lograrlo.

“Aunque se pueden hacer inversiones a cualquier edad, uno suele comenzar una vez tiene ya ahorros y un fondo de emergencia”, apuntó Santiago. Añadió que hay que educarse bien acerca de los distintos instrumentos de inversión disponibles antes de empezar a invertir, para así evitar pérdidas y maximizar las ganancias.

Entre los 50 y los 59

Verifica con la Administración del Seguro Social cuánto has aportado. ( Shutterstock )

En esta etapa, se supone que la persona tenga bastante dinero ahorrado para el retiro y que esté mirando en cómo reducir sus gastos”, expuso Santiago. Esto incluye saldar la mayor cantidad posible de deudas para que, luego de la jubilación, el dinero rinda más.

Verifica con la Administración del Seguro Social cuánto has aportado. Cuando la persona es asalariada, el patrono envía las aportaciones al Seguro Social, pero, quienes trabajan por su cuenta, deben enviarlas por sí mismos.

Al crear una cuenta en la página de internet de la Administración del Seguro Social, el usuario puede obtener estimados personalizados de a cuánto ascenderán sus beneficios de jubilación.

Guarda copia de los documentos que definen las estipulaciones de tu plan de retiro. Revisa cuánto dinero tienes acumulado en el 401(k), cuál es la edad de jubilación y cuáles son las consecuencias financieras si decides jubilarte antes.

A los 60 años

Lo ideal es haber saldado —o estar a punto de saldar— deudas como la vivienda, los autos, las tarjetas de crédito y los préstamos estudiantiles. ( Shutterstock / Shutterstock )

En este momento, la persona debe analizar su realidad financiera para saber si se puede retirar a la edad a la que pensaba retirarse o si desea o debe seguir trabajando.

“Si notas que el dinero destinado al retiro no te da, debes evaluar otras alternativas para generar ingresos, incluyendo alternativas que no requieren de un horario fijo de trabajo”, indicó Tapia.

Lo ideal es haber saldado —o estar a punto de saldar— deudas como la vivienda, los autos, las tarjetas de crédito y los préstamos estudiantiles, por ejemplo.

Por último, ambas expertas enfatizaron en que cada mujer debe responsabilizarse de su futuro financiero. “Tener un hijo no es un plan de retiro. No puedes contar con que tus hijos te van a mantener porque eso no te va a garantizar un retiro digno”, expuso Tapia. “Conseguir esposo o pareja tampoco es un plan de retiro”.

“Uno debe ser responsable de su propio retiro y comer bien, hacer ejercicios y cuidar de nuestras finanzas”, concluyó Santiago.

