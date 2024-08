En el Mes de la Salud Oral, queremos educarlos sobre la importancia de reconocer que el cuidado oral es parte esencial de la salud general del individuo y tú eres parte fundamental para lograrlo. Sin una salud oral sana, no podemos disfrutar de comer, pronunciar adecuadamente y, muy importante para nuestro bienestar, sonreír.

El cepillado de los dientes con pasta con fluoruro, mínimo dos veces al día, y visitar al dentista periódicamente son las herramientas básicas que tienes para cumplir con tu objetivo. Pero, hoy en día, existe una gran variedad de productos en el área de higiene oral para las diferentes necesidades o particularidades que presenten el reto de mantenernos saludables. Un ejemplo son los productos para mantener la higiene de las áreas interdentales. Hay personas que manejan el hilo dental sin problemas, pero hay herramientas como el enhebrador del hilo para ayudar con el manejo. También hay disponibles cepillos interdentales que pueden ser más eficienten en algunas ocasiones o también podríamos elegir utilizar el irrigador bucal. Las personas que tienen puentes fijos o implantes requieren el uso de estos aditamentos para poder limpiar efectivamente entre los dientes y debajo de las prótesis.

Durante el examen que hace su dentista en la visita de limpieza, se evalúan las herramientas que son de beneficio para que la persona pueda mantener una salud oral adecuada y cuán frecuentes deben ser las visitas, según su condición particular. La prevención es la clave para disminuir el riesgo de tener complicaciones. Es importante hablar con el o la dentista en su visita de limpieza para poder tener recomendaciones personalizadas que le ayuden a lograr su meta. También es importante considerar que las recomendaciones de higiene oral van cambiando de acuerdo con la condición de nuestra boca. Las recomendaciones de rutina de higiene oral, por ejemplo, para pacientes que tienen dientes apiñados son diferentes antes, durante y después del tratamiento de braces. Las recomendaciones de higiene al usar prótesis removibles requieren, además de limpiar los dientes, la higiene de las prótesis al removerlas todas las noches.

Si queremos tener limpiezas y visitas dentales libres de molestias, y evitar procedimientos largos, está en nuestro control seguir la rutina de mantenimiento que nos recomiendan.

El personal dental solo no puede ayudarnos a tener esa sana salud oral por mucho tiempo, si no ponemos de nuestra parte. La boca es un área viva donde se restauran los dientes y las encías, pero, si no seguimos el mantenimiento, en poco tiempo, podemos tener caries y enfermedad periodontal nuevamente. Las prótesis y los implantes también se deterioran con la falta de mantenimiento. Las enfermedades de la boca tienden a ser crónicas como la diabetes, la presión alta y las enfermedades del corazón. Si nos arreglamos los dientes no quiere decir que, en poco tiempo, no se rompan o desarrollen enfermedades. Por esto, hay que cuidarnos. Una dieta baja en azúcar y evitar hábitos dañinos, tales como fumar, comerse las uñas y masticar objetos excesivamente duros, como hielo, huesos y otros, también son parte de nuestras herramientas para ayudarnos a mantener una sana salud oral. Tener una mordida adecuada y alineada también es otra manera de evitar el deterioro de los dientes y las encías.

El pobre cuidado de la boca, además de ocasionar problemas en los dientes, las encías y las quijadas, se asocia con enfermedades crónicas tales como la diabetes, el alzhéimer y muchas más complicaciones. La enfermedad oral también se asocia con comportamientos de riesgo tales como el consumo de tabaco y la ingesta de alimentos y bebidas azucaradas.

Mientras mejor informados estemos, más saludables estaremos y podremos reconocer a tiempo problemas de salud que, en muchos casos, podrían tener consecuencias irreversibles.

Hoy es un buen día para comenzar a ser más saludable y, más aún, cuando cuentas con un plan de salud con cubierta dental que atiende tus necesidades particulares. Nuestra sonrisa es uno de los primeros rasgos que perciben las personas. Una sonrisa sana constituye un punto fundamental en nuestra salud, higiene y presentación personal. Así que, permite que tu sonrisa refleje tu salud. En MCS, ¡te queremos saludable!

