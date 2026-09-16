Nueva York. El comisionado de la NBA, Adam Silver, quería imponer una sanción significativa a los Clippers de Los Angeles por eludir las normas del tope salarial, aunque era consciente del impacto que esto tendría en los aficionados que esperan ver a un equipo ganador.

Renunciar a cinco elecciones de primera ronda podría dificultar que los Clippers consigan una.

“No creo que hayamos causado ningún daño permanente a esta franquicia. Sin duda, esto supone un revés para el equipo”, declaró Silver el martes. “El objetivo final de este tipo de sanciones es garantizar que otros equipos no adopten este tipo de comportamiento en el futuro”.

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Añadió que “no tiene ni idea” de si hay otros equipos que lo estén haciendo en este momento.

La rueda de prensa de Silver tras la reunión de dos días de la Junta de Gobernadores de la NBA incluyó sus primeras declaraciones después de que se descubriera que los Clippers habían eludido las normas del tope salarial en beneficio de Kawhi Leonard, algo que el equipo negó rotundamente durante una investigación que se prolongó durante un año. A raíz de esa investigación, la NBA impuso a principios de este mes sanciones muy severas a los Clippers: suspendió al propietario Steve Ballmer durante un año, multó al equipo con 30 millones de dólares y le obligó a renunciar a sus derechos de selección en el draft, entre otras sanciones.

Silver afirmó que se basó en precedentes para dictar su fallo, señalando que a los Minnesota Timberwolves se les retiraron en su día cinco elecciones del draft por eludir el límite salarial. En este caso, afirmó que la sanción debía ir más allá de las suspensiones y las consecuencias económicas.

“Eso tiene que destinarse directamente a la competición”, afirmó.

“Creo que, en cierto modo, esa es la parte más difícil a la hora de resolver estas disputas”, añadió Silver, “porque, aunque tiene que haber consecuencias competitivas, nuestra postura es que, si se incumplen estas normas, seguimos queriendo ser una liga de 30 equipos. Somos conscientes de que, en cierto modo, lamentablemente también estamos castigando a los aficionados de ese equipo. Ese es el equilibrio que intentamos encontrar”.

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Ballmer declaró este fin de semana que aceptaría las sanciones y que la multa ya se había abonado. En su declaración no admitió ninguna culpa por parte de la franquicia, lo que, según supuso Silver, podría deberse a que hay otras investigaciones sobre los Clippers que no tienen que ver con la NBA.

“Aparte de eso, valoro que haya dimitido, que se haya disculpado y que esté asumiendo su responsabilidad”, afirmó Silver. “Nuestro plan es seguir adelante. Tenemos todas las razones para creer que, a finales de año, volverá a ser un propietario en regla”.

Según Silver, los Clippers no estuvieron representados en la reunión de la junta directiva, ya que el equipo sigue buscando un presidente interino.

El traspaso por el que Leonard regresaba a Toronto se cerró finalmente el lunes.

Novedades sobre la expansión

Silver afirmó que los propietarios se centraron más en Las Vegas que en Seattle al debatir la posible ampliación a 32 equipos, ya que hay más incógnitas en lo que respecta a las candidaturas de Las Vegas.

Un equipo podría jugar en el actual T-Mobile Arena con algunas modificaciones, pero también existe la posibilidad de que un nuevo equipo se instale en un pabellón —o, tratándose de Las Vegas, en algo más parecido a un centro de ocio integral— que se construyera.

“Por lo tanto, aún queda mucho tiempo antes de que podamos lanzar el balón en un partido de la NBA”, afirmó Silver. “Por otra parte, en Seattle hemos enviado equipos operativos a Climate Pledge. Es evidente que allí hay un pabellón de última generación. Quizá sea necesario realizar algunas modificaciones para el baloncesto de la NBA. Si la temporada comenzara dentro de cinco semanas, podríamos estar listos en Seattle”.

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Afirmó que la próxima ronda de ofertas se recibiría en breve, tras haber indicado anteriormente que la decisión sobre cómo proceder se tomaría antes de que acabara el año.

Las perspectivas de Portland

Silver afirmó que espera y confía en que se alcance un acuerdo sobre el pabellón que garantice que los Trail Blazers sigan en Portland.

El nuevo propietario de los Blazers, Tom Dundon, ha declarado anteriormente que se comprometería a firmar un contrato de arrendamiento de 20 años que mantendría al equipo en Portland si el estado, la ciudad y el condado aceptaran financiar la renovación del Moda Center, el pabellón más antiguo de la NBA que aún no ha sido renovado.

“Lo consideraría un fracaso si no lográramos mantener al equipo en Portland”, afirmó Silver. “He pasado mucho tiempo en esa comunidad a lo largo de los años. Han demostrado un apoyo increíble a los Trail Blazers. Son algunos de nuestros mejores aficionados de toda la liga”.

“Al mismo tiempo —y ahora hablo también en nombre de nuestro equipo de la WNBA en esta ciudad—, necesitamos un pabellón de última generación. Creo que, según cualquier criterio objetivo, el edificio actual se encuentra en los últimos puestos de la clasificación de todos los pabellones de la liga”.

El Estado ya se ha comprometido a aportar 365 millones de dólares al acuerdo, siempre y cuando Portland aporte 120 millones y el condado de Multnomah también aporte fondos. Las negociaciones se han vuelto polémicas y Silver ha dicho que espera “que podamos calmar un poco los ánimos, sinceramente”.

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Nueva directora de la WNBA

Dado que la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, tiene previsto jubilarse a finales de año, Silver ha afirmado que la NBA está entrevistando a empresas de selección de personal para encontrar a su sucesora.

“Hemos recibido propuestas de varios candidatos potenciales. También hemos recibido sugerencias de otras personas que nos recomiendan candidatos”, afirmó Silver. “De momento, tenemos esa lista en la oficina. Insisto, seguiremos adelante con ese proceso”.

Añadió que seguirá habiendo un equilibrio en cuanto al grado de intervención de la NBA en la supervisión de la liga, que este año cumple 30 años. Engelbert fue la primera persona en ocupar el cargo de comisionada de la WNBA.

“Me pareció que iba más allá del simbolismo. Bajo la dirección de Cathy, aumentamos de forma bastante significativa la proporción de personal de nuestra oficina dedicada exclusivamente a la WNBA”, afirmó Silver. “Diría que, en lo que respecta a cuestiones relacionadas específicamente con el baloncesto y con las jugadoras, creo que esas personas deberían ser independientes de la NBA y estar bajo el control directo de la comisionada de la WNBA”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.