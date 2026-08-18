Los Ángeles. La presidenta de los Lakers de Los Ángeles, Jeanie Buss, está impugnando judicialmente el plan de sus hermanos de vender la participación minoritaria restante de la familia en el equipo, del 17.8 %, a Josh Kushner y Bob Iger, según una carta a la que tuvo acceso el lunes la agencia Associated Press.

ESPN y The Athletic fueron los primeros en informar de que los hermanos habían votado a favor de vender la participación restante del fideicomiso familiar en el equipo, 17 veces campeón de la NBA, que su padre, Jerry Buss, había adquirido en 1979. La decisión pondría fin al mandato de Jeanie Buss como presidenta de los Lakers, ya que ese cargo requiere poseer al menos el 15 % de la propiedad del equipo.

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El abogado de Jeannie Buss, Adam Streisand, escribió a los representantes de sus cinco hermanos para indicar que cualquier decisión de vender la participación del fideicomiso familiar no podría “llevarse a cabo sin la aprobación de los actuales cofideicomisarios: Jeanie, Janie y Joey Buss”.

La carta afirma además que los cotitulares “están obligados a ejercer el derecho de voto sobre las acciones de Los Angeles Lakers, Inc. para garantizar que se mantenga el requisito mínimo de participación del 15 %, con el fin de asegurar que Jeanie Buss pueda seguir siendo la propietaria mayoritaria”. Cualquier intento por parte de los cotitulares de actuar de otro modo, así como cualquier intento de ayudar o incitar a los cotitulares a hacerlo, constituiría un abuso de confianza, un incumplimiento del deber fiduciario y un desacato al tribunal".

Jeanie Buss es la presidenta de los Lakers desde la muerte de Jerry Buss en 2013, y fue ella quien impulsó la decisión de la familia de vender el año pasado una participación mayoritaria en los Lakers al propietario de los Dodgers, Mark Walter, por un valor de 10,000 millones de dólares. Walter, que está siendo investigado por las autoridades federales por cuestiones fiscales, cerró de forma repentina a principios de este mes un acuerdo para traspasar los Lakers a Kushner e Iger por un valor de 12.5 mil millones de dólares, otro récord para un equipo deportivo profesional.

Según se ha informado, el inversor de capital riesgo Kushner y el exdirector ejecutivo de Disney, Iger, van a comprar aproximadamente el 65% del equipo a Walter. Si llegan a un acuerdo con los hermanos Buss, pasarían a poseer alrededor del 83%, y Jeanie Buss perdería el cargo de gobernadora que, según el acuerdo con Walter, tenía previsto conservar al menos hasta 2030.

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Los hermanos Buss han estado en constante conflicto desde la muerte de su padre: Jeanie destituyó a Jim de su cargo como director de operaciones de baloncesto de los Lakers en 2017 y, una semana después, presentó una demanda contra sus hermanos en medio de un intento por parte de Jim y Johnny de destituir a Jeanie de su cargo como propietaria mayoritaria de los Lakers.

No todos los seis hermanos Buss estaban a favor de la venta a Walter, y Joey y Jesse fueron destituidos de sus cargos en la dirección del equipo el pasado noviembre.

Los hermanos afirman que este mes votaron a favor de vender la participación que aún posee su familia en los Lakers, pero Jeanie Buss sostiene que cualquier votación es nula. ESPN informó de que Jeanie Buss fue la única de los hermanos que no apoyó la venta definitiva.

“Hemos decidido, como familia, vender las acciones restantes del Buss Family Trust al grupo de Bob Iger como parte de la operación en curso”, declaró la familia Buss en un comunicado. “Queremos mucho a los Lakers y a sus aficionados, y seguiremos apoyando a Los Ángeles, pero ha llegado el momento de aprovechar esta oportunidad para pasar página y retirarnos con dignidad mientras aún podamos”.

En su carta, Streisand afirmó que Joey y Jesse Buss llevan muchos años filtrando información a ESPN “con la intención malintencionada de perjudicar a los Lakers de Los Ángeles mientras Jeanie Buss, la sucesora elegida por el Dr. Buss, cumpla los deseos de su padre”.

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Jerry Buss era un químico e inversor inmobiliario que compró a los Lakers, a los Los Angeles Kings de la NHL y al pabellón Forum a Jack Kent Cooke por 67.5 millones de dólares. Los Lakers entraron rápidamente en una época de renacimiento en la que se hicieron famosos por su llamativo estilo de juego “Showtime”, al tiempo que ganaron cinco títulos de la NBA entre 1980 y 1988, liderados por Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar.

Aunque la NBA y el deporte profesional se fueron volviendo cada vez más corporativos, los Lakers siguieron siendo, en esencia, un negocio familiar a pesar de su enorme notoriedad y su éxito constante. Jerry Buss y los Lakers han contado con muchos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo del baloncesto de las últimas cinco décadas, y Kobe Bryant llevó a los Lakers a ganar cinco campeonatos más entre 2000 y 2010, antes de que LeBron James sumara el decimoséptimo en 2020.

El acuerdo de venta con Kushner e Iger aún debe ser aprobado por la junta directiva de la NBA, y el proceso podría prolongarse durante meses.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.