Boston. Los Diamondbacks de Arizona han incluido al segunda base All-Star Ketel Marte en la lista de jugadores restringidos tras ausentarse sin permiso por segunda temporada consecutiva.

Marte no se presentó al partido de Arizona en Boston el lunes por la noche y el entrenador Torey Lovullo seguía buscando respuestas una vez finalizado el encuentro.

“Ha sido un día de locos. Lo único que sé es que está pasando por un problema personal; estamos intentando averiguar de qué se trata”, declaró Lovullo a los periodistas tras la derrota por 11-1 de los Diamondbacks ante los Red Sox. “Hoy no se ha presentado y lo han incluido en la lista de jugadores restringidos. Eso es todo lo que sé por ahora. Estoy seguro de que, con el tiempo, empezaremos a conocer más detalles”.

PUBLICIDAD

Lovullo dijo que habló con Marte el lunes por la mañana y por la tarde para intentar averiguar qué estaba pasando, pero no obtuvo ninguna respuesta.

“Casi no nos llegaba nada”, dijo Lovullo.

Marte viajó con el equipo a Boston y Lovullo creía que todavía estaba allí, pero no estaba seguro.

No era la primera vez que Marte desaparecía de forma extraña.

La temporada pasada, fue incluido en la lista de jugadores restringidos cuando su casa de Arizona sufrió un robo durante el parón del All-Star. Se perdió tres partidos tras volver en avión a su casa en la República Dominicana y, posteriormente, se disculpó por su ausencia.

“Sé que hoy se ha hablado mucho del tema en distintos momentos en el vestuario; había mucha curiosidad”, dijo Lovullo. “Estábamos preocupados por Ketel y, en cuanto supimos que estaba bien, creo que todo el mundo se tranquilizó y empezó a centrarse en el partido”.

Marte, tres veces All-Star, tiene un promedio de bateo de .249, con 21 jonrones y 67 carreras impulsadas en 118 partidos esta temporada.

Arizona volvió a convocar al jugador de campo José Fernández para ocupar la plaza de Marte en la plantilla. Ya se encontraba en Boston por si el tercera base Nolan Arenado no pudiera jugar tras abandonar el partido del domingo contra Atlanta debido a lo que el equipo denominó “molestias en el torso”.

Arenado no jugó contra los Red Sox, pero no se esperaba que su lesión fuera de larga duración.

El futuro de Marte —tanto en el campo como en el vestuario— es un poco más incierto.

“Aún no he llegado a ese punto”, dijo Lovullo. “Necesito dormir bien esta noche, tomarme una copa de vino y ya pensaremos en eso”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.