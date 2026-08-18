Nueva York. Los Yankees de Nueva York recuperan a un lanzador abridor y pierden a otro.

Los Yankees incluyeron al zurdo Max Fried en la lista de lesionados de 15 días el lunes debido a una contusión ósea en el codo izquierdo. La incorporación de Fried a la lista de lesionados es retroactiva al viernes, un día después de que permitiera cinco hits en cinco entradas contra Seattle.

El zurdo de los Yankees, Carlos Rodón, saldrá de la lista de lesionados y será el lanzador titular en Baltimore el martes.

Se trata de un cambio de planes para Nueva York, que anteriormente había indicado que Rodón sería el lanzador abridor ese día en las ligas menores. A principios de este mes realizó dos salidas en las ligas menores, una en Triple A y otra en Doble A.

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Fried tiene un balance de 4-4 y una efectividad de 2.81 en 15 partidos como titular esta temporada, su segunda con Nueva York.

En la cuarta temporada de un contrato de seis años y 162 millones de dólares, Rodón tiene un balance de 4-2 con una efectividad de 3.30 en nueve salidas como titular, tras perderse el primer mes mientras se recuperaba de una operación de codo realizada durante la pretemporada. Regresó a principios de mayo y tuvo problemas de control en sus tres primeras salidas como titular. Llevaba un balance de 4-0 con una efectividad de 2.97 en sus últimas seis salidas antes de entrar en la lista de lesionados.

Rodón lleva en la lista de lesionados de 15 días desde el 3 de julio debido a una inflamación en el codo izquierdo. Recibió varias inyecciones, entre ellas algunas de plasma rico en plaquetas, y lanzó 29 de 48 lanzamientos dentro de la zona de strike en su primera salida de rehabilitación con el Scranton/Wilkes-Barre de la Triple A el 11 de agosto.

Permitió tres carreras y tres hits en 2 2/3 entradas contra Rochester, con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Rodón se reincorporará a una sólida rotación de los Yankees, en la que también figuran Cam Schlittler, Gerrit Cole, Will Warren y Ryan Weathers.

Rodón fue operado el 15 de octubre para extraer fragmentos sueltos del codo izquierdo y reducir un espolón óseo. Posteriormente sufrió un contratiempo a finales de marzo, cuando notó tirantez en el isquiotibial derecho mientras lanzaba en las instalaciones de los Yankees en Florida. La temporada pasada registró un balance de 18-9 con una efectividad de 3.09 y acumula un balance de 41-28 con una efectividad de 3.93 en 88 aperturas desde que se incorporó a los Yankees.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.