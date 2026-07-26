Parece que la era de la paridad en la NBA podría continuar. Al menos, eso es lo que parecen creer las casas de apuestas y los apostantes tras la decisión de LeBron James de firmar con los 76ers de Filadelfia.

El título conseguido el mes pasado por los Knicks de Nueva York prolongó una racha sin precedentes de igualdad en la NBA, con ocho franquicias distintas que han ganado títulos en las últimas ocho temporadas: Toronto en 2019, James y los Lakers de Los Ángeles en 2020, Milwaukee en 2021, Golden State en 2022, Denver en 2023, Boston en 2024, Oklahoma City en 2025 y ahora los Knicks.

PUBLICIDAD

Ahora existe al menos una posibilidad razonable de que la racha de nuevos campeones continúe en 2027, con el actual campeón de la Conferencia Oeste, San Antonio, Minnesota, Detroit, Cleveland, Miami y, por supuesto, Filadelfia entre los equipos que actualmente tienen más posibilidades de alzarse con el Trofeo Larry O’Brien el próximo mes de junio.

After signing LeBron James, the Sixers are now CHAMPIONSHIP CONTENDERS. 👀



2027 NBA Champions Odds, via Polymarket:

Thunder - 24%

Spurs - 19%

76ers - 12.3%

Knicks - 9%



Trust the Process. pic.twitter.com/eVGc7T4Pxq — Legion Hoops (@LegionHoops) July 24, 2026

Un repaso a los equipos y sus probabilidades, desglosados por categorías:

Los favoritos

La decisión de James situó a Filadelfia entre los principales favoritos, pero no en el primer puesto.

La mayoría de las principales casas de apuestas y mercados de predicción lo tienen claro: los equipos tendrán que superar a Oklahoma City y a San Antonio para clasificarse en la Conferencia Oeste. Los Thunder siguen siendo considerados ligeros favoritos para ganar el título de la NBA en 2027, por delante de los Spurs por un estrecho margen.

Eso no debería sorprender: los Thunder están liderados por Shai Gilgeous-Alexander, dos veces MVP, y cuentan con un núcleo campeón de probada solvencia, mientras que los Spurs tienen como pieza central de un equipo joven al unánimemente elegido Jugador Defensivo del Año, Victor Wembanyama, un equipo que dio pasos de gigante en la temporada 2025-26 y que debería seguir mejorando.

Los campeones Knicks de Nueva York son ahora el cuarto favorito para ganar el campeonato. ( Ross D. Franklin )

Cerca de la cima

Este es el impacto de James: tiene a Filadelfia justo ahí, junto al actual campeón.

Los Knicks y los 76ers tienen la tercera y la cuarta mejores probabilidades de ganar el campeonato —en cualquier orden, según la web— según la mayoría de las casas de apuestas y los mercados de predicción.

PUBLICIDAD

La buena noticia para los Knicks: están exactamente donde estaban al comienzo de la temporada pasada, no precisamente como favoritos, pero por delante de casi todos los equipos de la liga en cuanto a posibilidades de ganar el título.

La buena noticia para los 76ers: van a tener sus mejores posibilidades de empezar la temporada desde, probablemente, la temporada 2019-20.

Boston en el número 5

Algunas de las decisiones de los Celtics este verano —en concreto, el traspaso de Jaylen Brown a Filadelfia— han sido objeto de críticas. A los apostantes no parece importarles, quizá teniendo en cuenta que los Celtics superaron con creces las expectativas la temporada pasada.

Boston es, sin duda, la opción n.º 5 en este momento según la mayoría de las agencias y los mercados; no está exactamente al nivel de los Thunder, los Spurs, los Knicks y los 76ers, pero sí por delante del resto del grupo.

Los siguientes cinco (o seis)

Aquí es donde las cosas empiezan a complicarse, y donde las casas de apuestas y los mercados suelen discrepar en cuanto a ese siguiente nivel: los equipos con las probabilidades entre la sexta y la undécima mejores.

Denver, Toronto, Minnesota, Detroit y Cleveland están todos muy igualados entre sí. El único equipo que realmente está en alza es Toronto, lo cual se debe claramente a la expectativa de que los Raptors acabarán cerrando el traspaso de Kawhi Leonard y recuperarán la pieza clave de su camino hacia el título de 2019.

El siguiente equipo en la carrera por un puesto entre los 10 mejores en las previsiones de pretemporada es Miami. Las opiniones de las casas de apuestas parecen variar mucho, aunque lo único en lo que coinciden es en la expectativa de que la incorporación de Giannis Antetokounmpo juegue junto a Bam Adebayo.

PUBLICIDAD

Los equipos que deberían clasificar a los playoffs

Aunque los Lakers perdieron a James, las probabilidades siguen apuntando a que el equipo de Luka Doncic se clasificará para los playoffs la próxima temporada. Y los apostantes parecen pensar que Indiana, finalista de la NBA en 2025, que la temporada pasada jugó sin Tyrese Haliburton por lesión y se hundió hasta el fondo de la liga, volverá a los playoffs.

Houston y Golden State completan el top 15 en las cuotas actuales, lo que sugiere que se cree que esos equipos también se clasificarán para los playoffs.

No muy lejos de allí: Atlanta, Orlando y Portland.

El nivel de los que aspiran a una plaza en el play-in

Washington contará con Trae Young, Anthony Davis y Khris Middleton. Los apostantes esperan que los Wizards mejoren, pero aún no están dispuestos a apostar por que sean un equipo de playoffs.

Los Wizards, con el número 1 del draft, AJ Dybantsa, forman parte de un grupo de equipos que, según las probabilidades, podrían ser candidatos al play-in, junto con Phoenix, Charlotte, Dallas y Utah.

Los tapados

Los apostantes que buscan valor pueden encontrar ahora mismo cuotas muy buenas en los equipos que, en estos momentos, no están en el punto de mira ni de las casas de apuestas ni de los mercados.

Ese grupo: Los Clippers, Nueva Orleans, Chicago, Memphis, Milwaukee, Brooklyn y Sacramento.

Un recordatorio: siempre hay una sorpresa. Charlotte ocupaba uno de los últimos puestos en la mayoría de las listas de pronósticos de pretemporada de la campaña anterior y ganó 44 partidos. La temporada pasada, Detroit partía con uno de los pronósticos de pretemporada más altos de la liga y también ganó 44 partidos.

PUBLICIDAD

Tal y como está ahora

Si nos basamos únicamente en la media de la clasificación de los equipos y las cuotas de las casas de apuestas del sábado —y, de nuevo, nada de esto importará cuando comiencen los partidos decisivos en octubre—, el panorama de los playoffs de la NBA la próxima primavera sería el siguiente:

Equipos clasificados para los playoffs de la Conferencia Este: Nueva York, Filadelfia, Boston, Toronto, Detroit, Cleveland, Miami e Indiana.

Equipos de la Conferencia Este que participan en la ronda de play-in (pero no en los playoffs): Atlanta e Indiana.

Equipos clasificados para los playoffs de la Conferencia Oeste: Oklahoma City, San Antonio, Denver, Minnesota, Los Lakers, Houston, Golden State y Portland.

Equipos del Oeste que participan en la ronda de play-in (pero no en los playoffs): Phoenix y Dallas.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.