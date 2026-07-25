Detroit. El venezolano Salvador Pérez conectó el sábado el jonrón número 318 de su carrera y batió el récord de la franquicia de los Royals de Kansas City que ostentaba George Brett, con un jonrón solitario ante los Tigers de Detroit.

Con los Royals perdiendo por 2-1, Pérez abrió la séptima entrada con su jonrón de 401 pies ante Kyle Finnegan, por encima del bullpen de los Tigers en el jardín izquierdo. Fue su jonrón número 31 contra Detroit, solo por detrás de los 36 que ha conectado contra los Mellizos de Minnesota.

Pérez recibió una ovación del público en el Comerica Park tras el anuncio del récord.

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“FOR THE RECORD!”



Salvador Perez passes George Brett to become the @Royals all-time home run leader 💪 https://t.co/s6t4FFHPoq pic.twitter.com/H66Xgnr2bb — MLB (@MLB) July 25, 2026

Brett mantuvo el récord de la franquicia durante 40 años, tras superar a Amos Otis con su jonrón número 194 el 9 de abril de 1986.

Los 318 jonrones de Pérez con los Royals le sitúan en tercer lugar entre los jugadores en activo que han jugado únicamente para un equipo. Mike Trout suma 422 con los Angels de Los Ángeles y Aaron Judge tiene 385 con los Yankees de Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.