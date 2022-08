Si algo han mostrado los pasados dos juegos, la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) se ha convertido en una en la que no se puede perder la cabeza ni caer en desesperación cuando tu equipo se encuentra abajo por 14 o 16 puntos.

Porque en un abrir y cerrar de ojos los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón pueden venir de atrás, remontar y apuntarse el triunfo.

Así pasó en la Arquelio Torres Ramírez el miércoles, cuando los Atléticos tuvieron un horroroso primer parcial y eventualmente se impusieron 86-79 para nivelar la serie 1-1. El viernes en el Rubén Rodríguez, el libreto se invirtió y fueron los Vaqueros los que tuvieron un arranque para olvidar y consiguieron venir de atrás para imponerse 77-74 y recuperar el comando de la serie 2-1.

Luego de una mitad en la que estuvieron en desventaja hasta de 15 puntos, Bayamón regresó del vestidor con otra energía, remontó y cerró el juego en el tercer periodo, antes de caer atrás una vez más a fines del tercero y finalmente remontar y ganar en el cuarto.

“La mitad de las cosas que dije en el camerino no las puedo repetir, pero hablamos de que teníamos que equiparar la energía que ellos trajeron. Que teníamos que jugar a nuestra manera, no a la de ellos. Nos sorprendieron en el primer periodo. Nos sacaron de la posición en la que recibimos la bola. El juego de nosotros a media cancha es un juego colectivo. Y ellos fueron a sacarnos de los ‘spots’. Les dije que teníamos que salir a hacer que las cosas pasen, no esperar a que pasen”, explicó el dirigente Nelson Colón, de los Vaqueros, tras el encuentro.

Norris Cole (30) fue el mejor anotador de los Atléticos de San Germán el viernes al encestar 19 unidades. Sin embargo, falló dos disparos de tres en el minuto final que hubiesen cambiado el resultado. Lo defiende Ángel Rodríguez, de los Vaqueros. ( Especial para Primera Hora / Miguel Rodríguez )

El dirigente del equipo nacional recalcó que gran parte de sus jugadores han estado en series finales y séptimos juegos. Y que son jugadores que saben jugar cuando están en atrás y cuando están en ventaja.

“La presencia defensiva estuvo siempre. En el primer cuarto nos sacaron un poco de ritmo y no encontramos los tiros. Pero luego subió la energía y encontramos la manera”, prosiguió el dirigente.

“Lo más importante fue que no nos desesperamos. Tuvimos calma y enfoque, seguimos jugando el juego sin mirar el score ni ver por cuanto estábamos atrás. Sino que pensamos en lo que podíamos controlar, que era la próxima posesión defensiva, la próxima posesión ofensiva y seguir moviendo la bola y encontrar los tiros”, indicó.

Por su parte, el mentor de los sangermeños, Eddie Casiano, dijo que su grupo compitió, que estuvo ahí con los Vaqueros, pero que hubo fallas para cerrar el encuentro.

“Ellos hicieron lo que tenían que hacer en su cancha. Salimos al frente. No pudimos contener. Sabíamos que ese equipo iba a regresar y que iba a ser un juego cerrado”, comentó Casiano.

“Tenemos que poder cerrar el juego. Tenemos que cerrar ciertas situaciones. Confío en mi grupo. Está dando todo lo que tiene y están compitiendo. Hubo unos tiros (malos) y unos ‘turnovers’, que es normal que eso pase. Hay que limpiar esa área especialmente a fines del partido. Pero tuvimos oportunidad. Tuvimos un tiro para irnos arriba por uno…pero ellos hicieron lo que tenían que hacer, así que ahora tengo que yo defender mi cancha”, finalizó Casiano.

La serie regresa a la Arquelio Torres Ramírez el domingo y al Rubén Rodríguez el martes.