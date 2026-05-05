Nueva York. Jalen Brunson anotó 27 de sus 35 puntos en la primera mitad y los Knicks de Nueva York se sumaron enfáticamente a una racha histórica de postemporada al arrollar a los 76ers de Filadelfia 137-98 el lunes por la noche en el Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Este.

Los Knicks se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos seguidos de postemporada por al menos 25 puntos, continuando una ola que comenzó a mediados de la primera ronda contra Atlanta al encestar un 63% en tiros de campo y liderar por 40 puntos.

PUBLICIDAD

“Estamos jugando bien, pero no significa nada si no podemos encontrar la manera de conseguir tres victorias más”, dijo el pívot de los Knicks Karl-Anthony Towns. “Así que tenemos que ceñirnos a la tarea que tenemos entre manos”.

OG Anunoby añadió 18 puntos en tiros de 7 de 8, mientras que Towns y Mikal Bridges tuvieron 17, con Towns añadiendo seis rebotes y seis asistencias en sólo 20 minutos.

Tras ir perdiendo 2-1 contra Atlanta, los Knicks han ganado cuatro partidos seguidos por un total de 135 puntos. Son el primer equipo desde que comenzaron las jugadas detalladas en 1996-97 que lidera tres partidos seguidos de playoffs por al menos 30 puntos, según Sportradar.

Brunson dijo que la concentración y la atención a los detalles de los Knicks han mejorado desde que se quedaron por detrás en el marcador.

“Sí, obviamente se ha convertido en grandes victorias, pero esas cosas de prestar atención a los detalles también nos van a ayudar en las reñidas”, dijo Brunson.

El segundo partido se disputará el miércoles por la noche, antes de que la serie se traslade a Filadelfia. Joel Embiid ya ha pedido a los seguidores de los 76ers que no vendan sus entradas a los aficionados de los Knicks cuando llegue el momento.

Pero los 76ers no dieron exactamente a sus fans muchas razones para querer mantenerlos el lunes.

Paul George anotó 17 puntos para Filadelfia. Embiid encestó sólo 3 de 11 para sus 14 puntos y Tyrese Maxey tuvo sólo 13, no haciendo su primera canasta hasta cinco minutos en el segundo cuarto.

PUBLICIDAD

Los 76ers tuvieron sólo un día completo de descanso después de ganar en Boston el sábado por la noche para completar la 14ª remontada de la NBA desde una desventaja de 3-1. Pero se parecieron más al equipo que perdió dos veces por 32 puntos en los cuatro primeros partidos para caer en ese déficit.

Los Knicks tuvieron una primera ronda mucho más fácil, y la terminaron con uno de los partidos más fáciles de la historia de los playoffs de la NBA. Aplastaron a Atlanta por 140-89 el jueves en el sexto partido, estableciendo un récord de postemporada al conseguir una ventaja de 47 puntos en el descanso.

Hubo largos tramos el lunes que parecían similares.

“Obviamente nos estaban destrozando, se movían mucho mejor que nosotros”, dijo el entrenador de los 76ers, Nick Nurse.

Los Knicks anotaron ocho puntos consecutivos a mediados del segundo cuarto para ampliar una ventaja de 10 puntos hasta el 57-39, y Brunson anotó sus últimos 11 puntos, coronados por una canasta de 3 puntos a falta de 0,3 segundos, para dejar el marcador en 74-51 al descanso.

La canasta de 3 puntos de Towns puso el marcador 90-60 a los cinco minutos de la segunda parte y a partir de ahí todo fueron reservas. Brunson jugó sólo 31 minutos, quizás la única razón por la que no alcanzó los 40 puntos por cuarto partido consecutivo de playoffs contra los 76ers.

Promedió 35,5 puntos en una serie de primera ronda contra los 76ers en 2024 y la cerró con tres partidos seguidos de 40 puntos, incluido un récord de la franquicia en playoffs de 47 en el cuarto partido.

Los 76ers aún no han encontrado la forma de pararle.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.