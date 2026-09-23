Los Piratas de Quebradillas adquirieron al delantero Jordan Murphy procedente de los Leones de Ponce, en un cambio que también involucró los derechos de Nate Santos, tercera selección del Sorteo de Nuevo Ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de 2025.

Murphy llega a Quebradillas como parte de los movimientos de la plantilla de cara a la temporada 2027. En la transacción, Ponce recibió los derechos de Santos, un delantero de 6’7” y unas 215 libras con capacidad para desempeñarse como tres o cuatro y aportar desde la larga distancia.

En Murphy los Piratas adquieren a un canastero que ha vestido la camisa nacional y que en la pasada temporada aportó medias de 13.7 puntos y 3.7 rebotes por juego. Egresado de la Universidad de Minnesota, en su carrera colegial de cuatro temporadas aportó promedios de 13.5 puntos, 9.8 rebotes y 1.4 asistencias por partido.

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Mientras, Santos jugó esta temporada en la NBA G League con Iowa, donde promedió 10.5 puntos, 3.6 rebotes y 1.2 asistencias por partido, con cerca de un 39% de efectividad en triples. En la NBA Summer League registró 13.4 puntos y 3.4 rebotes en cinco partidos y lanzó para un 51.5% desde el área de tres puntos.

El canastero no debutó en el BSN en la pasada temporada.

A nivel universitario, Santos comenzó su carrera en Pittsburgh antes de transferirse a Dayton en 2023. En su primera temporada con los Flyers fue titular en los 33 partidos y promedió 11.7 puntos y 6.3 rebotes, además de lanzar para un 41.8% en triples. Fue seleccionado al tercer equipo All-Atlantic 10 y ayudó a Dayton a terminar con marca de 25-8 y avanzar a la segunda ronda del torneo de la NCAA.

Para Ponce, el movimiento forma parte de la reestructuración de la plantilla con miras a 2027. El equipo contempla utilizar sus plazas de refuerzo para fortalecer la zona interior con un centro y un delantero de poder que complementen a Christian Negrón, mientras desarrolla un núcleo de jugadores puertorriqueños jóvenes, atléticos y versátiles.

“Nate es un jugador que encaja muy bien con la dirección que queremos darle a nuestro roster. Tiene tamaño, puede jugar múltiples posiciones y nos brinda versatilidad en ambos lados de la cancha. Entendemos que todavía tiene mucho espacio para continuar desarrollándose y valoramos mucho haber adquirido sus derechos, lo que nos brinda la oportunidad de que pueda formar parte de los Leones dentro de la estructura que estamos construyendo”, expresó la gerencia de Ponce.